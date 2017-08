شرکت باندای نامکو (Bandai Namco)، اطلاعات و تصاویر جدیدی از عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time منتشر کرده، که در کنار معرفی اساتید آکادمی جادوگری Luna Nova، جزییات ماموریت‌های فرعی این عنوان را نیز مشخص نموده است. در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time را، مطالعه کنید. […]

شرکت باندای نامکو (Bandai Namco)، اطلاعات و تصاویر جدیدی از عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time منتشر کرده، که در کنار معرفی اساتید آکادمی جادوگری Luna Nova، جزییات ماموریت‌های فرعی این عنوان را نیز مشخص نموده است.

در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time را، مطالعه کنید.

در هر زمان، اتفاقات مختلفی در مکان‌های متفاوت رخ خواهند داد

در آکادمی جادوگری Luna Nova، در هر زمان ممکن است اتفاقات مختلفی در مکان‌های متفاوت، در حال رخ دادن باشند. در مدت زمان روزانه‌ و محدودی که در آکادمی خود دارید، مکان‌های مختلفی از آن را بررسی نموده تا هیچ چیزی را از دست ندهید.

با صحبت کردن با سایر دانش‌آموزان آکادمی، ماموریت‌های فرعی بدست آورید

عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time مملو از ماموریت‌های فرعیی بوده، که زندگی روزمره دانش‌آموزان آکادمی Luna Nova را به تصویر خواهند کشید. به درخواست‌های متفاوت شخصیت‌هایی موجود در این عنوان، که از میان شخصیت‌های محبوب انیمه انتخاب شده‌اند، گوش فرا دهید.

-Lotte می‌تواند ارواح موجود در اشیا را احضار کند. اگر به وی آیتم‌های متفاوتی بدهید، احتمال دارد سرنخ‌های مهمی بدست آورید.

-Akko تصمیم گرفته تا به Sucy در پرورش قارچ کمک کند. یعنی پس از یاری رساندن به او، چه بلایی سر Akko خواهد آمد…؟

حتی اساتید موجود در انیمه نیز در بازی حضور خواهند داشت

آیا واقعا برای حل کردن معمای «عجایب هفتگانه» آکادمی جادوگری Luna Nova، به دانش و خرد اساتید آن نیاز است…؟ و آیا ماموریت‌های فرعی، زندگی روزمره و ناشناخته این اساتید را به تصویر خواهند کشید…؟

-استاد Finnelan، به Akko از لذت‌های چایی خوردن می‌گوید. آیا او واقعا در مورد چنین موضوع ساده‌ای با Akko صحبت می‌کند…؟

-استاد Badcock، کتابی را گم کرده است. چه دلیلی داشته که او این چنین مستاصلانه به دنبال این کتاب گشته، تا حدی که حتی از Akko نیز درخواست کمک کرده است…؟

با اساتید آشنا شوید

استاد Ursula (صداپیشه: Noriko Hidaka)

استاد جادوهای نجومی در آکادمی جادوگری Luna Nova. وی نگران Akko سر به هوا بوده، که تنها به رویای خود توجه دارد. از این رو، استاد Ursula همیشه به صورت مخفیانه و با مهربانی، مراقب Akko است.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

خانم مدیر Holbrooke (صداپیشه: Ikuko Tani)

چهل و چهارمین مدیر آکادمی جادوگری Luna Nova. وی آدمی محافظه کار، سنتی و فرصت‌طلب است. او شخصیتی بسیار شاد و بشاش داشته، و می‌تواند مدت زمان بسیار طولانیی را در مورد موضوعات بی‌اهمیت صحبت کند. حتی سخنرانی پایان دوره تحصیلی او نیز بسیار طولانی بود.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

استاد Finnelan (صداپیشه: Rurika Yamamoto)

سخت‌گیرترین استاد آکادمی جادوگری Luna Nova. برخلاف سایر اساتید، او اهمیت و احترام بسیار زیادی به قوانین می‌گذارد. او مسئول دروسی چون زبان‌شناسی جادوگری و علوم تربیتی دانش‌آموزان است.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

استاد Badcock (صدایشه: Asami Yano)

معاون مدیر آکادمی جادوگری Luna Nova. وی همچنین مسئول امور مالی آکادمی نیز است. او استادی ایرادگیر بوده که همیشه نگران امور مالی است، و با سخت‌گیری بسیاری تجهیزات دانش‌آموزان را اداره می‌کند. او همچنین در این آکادمی به تدریس درس عددشناسی و چندین موضوع مهم دیگر، می‌پردازد.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

استاد Nelson (صداپیشه: Minami Takayama)

استاد پرواز با جارو در آکادمی جادوگری Luna Nova. در گذشته، وی به عنوان نماینده رسمی کشور خود، در مسابقات جهانی پرواز با جارو شرکت کرده است. او همچنین تجربه نظامی داشته، و همیشه یک چتر نجات با خود به همراه دارد.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

استاد Lukić (صداپیشه: Mari Okamoto)

پیر‌ترین جادوگر در آکادمی جادوگری Luna Nova. به دلیل تئوری‌های مختلف او در زمینه‌ نفرین‌ها، داستان‌های خرافی و آخرالزمان، او را استاد مرموز Luna Nova می‌خوانند. وی دروسی چون عطاری، فقه و کیمیاگری را تدریس می‌کند.

*او قابل بازی نخواهد بود.

استاد Pisces

یک ماهی طلایی با دمی رنگارنگ و بلند، که معمولا در یک کاسه مخصوص ماهی طلایی قرار دارد. اگر شما نتوانید به زبان ماهی‌ها صحبت کنید، توانایی پیشروی در کلاس فلسفه او را نخواهید داشت. از این رو، تنها دانش‌آموزانی که در علم زبان‌شناسی سرآمد هستند، کلاس او را بر می‌دارند.

*وی قابل بازی نخواهد بود.

معرفی مراحل: صحرای Shaula

یک جاده صحرایی بی‌پایان که نور داغ خورشید بر آن می‌تابد. اگر در طول راه اسیر مورچه‌های صحرا شوید، ممکن است دیگر هیچوقت آزادی خود را بدست نیاورید…

معرفی باس هیولا: مادر مورچه‌ها، ملکه صحرا

مادر تمامی اعضای قبیله مورچه‌ها- یک مورچه غول‌آسا که به عنوان ملکه آن‌ها شناخته می‌شود. گویند که او می‌تواند در هر لحظه هزاران تخم بگذارد، و تمامی این تخم‌ها تا رسیدن به دوران بلوغ، توسط مورچه‌های سرباز محافظت خواهند شد. مورچه‌هایی که نهایتا به سن بلوغ می‌رسند، از رابطه خانوادگی خود آگاه شده، و با تمام وجود برای ملکه‌شان می‌جنگند.

یکی از «عجایب هفتگانه» آکادمی جادوگری Luna Nova

دستانی که از زمین بیرون آمده و رشد می‌کنند

طبق اعلام مقاله نوشته شده در روزنامه آکادمی، در باغ گیاه‌ شناسی، دستانی از زمین بیرون آمده و مچ پای دانش‌آموزان آکادمی جادوگری Luna Nova را می‌گیرند. شایعات می‌گویند که یکی از دانش‌آموزان این آکادمی، توسط این دستان گرفته و به دورن زمین کشیده شده است…

اعضای شبکه خبری آکادمی Luna Nova، در این عنوان نیز حضور خواهند داشت

شخصیت‌های Joanna ،Wangari و Kimberly

و همچنین Barbara Parker و Hannah England، در این عنوان حاضر خواهند بود

با مکان‌های داخلی آکادمی جادوگری Luna Nova آشنا شوید: از مکان‌های به یادماندنی آکادمی، که در انیمه این مجموعه مشاهده کرده‌اید، بازدید نمایید

از جمله مکان‌های به‌یادماندنی موجود در این عنوان می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.

حیاط آکادمی

کافه تریا

باغ گیاه شناسی

برج ماه جدید

تالار کنفرانس

نسخه ژاپنی عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time، قرار است در تاریخ ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. نسخه غربی این عنوان نیز برای عرضه در مناطق آمریکای شمالی و اروپا تایید شده، و قرار است اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، برای دو پلتفرم پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه گردد.

منبع متن: gamefa