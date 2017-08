Microsoft در سکوت خبری فروش Xbox One عادی را متوقف کرد 

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، بنظر می‌آید که Microsoft دیگر قرار نیست برروی وبسایت خود Xbox One اصلی را به فروش برساند.

برروی شعبه‌ی هلند وبسایت Microsoft، خریداران Xbox One به خرده‌فروشی‎‌هایی فرستاده می‌شوند. این در حالی است که شعبه‌ی بریتانیا، Xbox One را ناموجود اعلام می‌کند و باز هم شما را به خرده‌فروشی‌ها می‌فرستد. در نهایت شعبه‌ی ایالات متحده نیز هیچ اشاره‌ای به Xbox One اصلی ندارد و تمرکز اصلی برروی Xbox One X و Xbox One S می‌باشد.

دیدگاه شما در این مورد چیست؟ آیا قطع فروش این کنسول کار درستی است؟

منبع متن: pardisgame