با نقدها و نمرات F1 2017 همراه باشید

عنوان F1 2017 یک بازی در سبک رقابتی، اتومبیل‌رانی است که به تارگی منتشر شده و موفق به دریافت نقدهای خوبی شده است و همچنین از لحاظ فروش هم در مقام دوم لیست کشور بریتانیا قرار گرفته است. در زیر می‌توانید نمرات این عنوان و خلاصه برخی نقدهای آن را شاهد باشید.

Telegraph: 100

ترکیبی از مکانیک‌های فوق‌العاده گیم‌پلی، گرافیک مناسب و اتومبیل‌های جدید باعث شده است که این عنوان حسی همانند عناوین بی‌نظیر قدیمی استودیوی سازنده خود را داشته باشد.

TheXboxHub: 100

COGconnected: 91

GameSpot: 90

در حالی که F1 2016 کمبود‌هایی را داشت که باعث ضعف بازی شده بود، F1 2017 نه تنها تمامی آن مشکلات را برطرف کرده بلکه عناصر جدیدی را نیز به سری اضافه کرده است که باعث شده است یک بازی فوق‌العاده را شاهد باشیم. بخش چند‌نفره‌ی ارتقا یافته، حالت‌های رقابتی بیشتر و اتومبیل‌های بهتری برای راندن به همراه بسیاری نکته مثبت دیگر باعث شده‌اند F1 2017 به بهترین عنوان فرمول یک تاریخ تبدیل شود.

Gaming Nexus: 90

Xbox Achievements: 90

Gameplanet: 90

The Games Machine:90

PSX-Sense.nl: 90

Twinfinite: 90

Forbes: 90

Game Rant: 90

TheSixthAxis: 90

Trusted Reviews: 90

این بدون شک بهترین تجربه فرمول یک در جهان بازی هاست. مسابقات فوق‌العاده و درگیرکننده، بازگشت‌ اتومبیل‌های کلاسیک به بازی و بسیاری ویژگی عالی دیگر همگی باعث شده‌اند که این بازی به یک تجربه‌ بی‌نظیر تبدیل شود. البته تعدادی باگ و مشکلات تکنیکی در بازی وجود دارد که به احتمال زیاد به زودی برطرف خواهد شد.

Hardcore Gamer: 90

IGN: 89

NZGamer: 88

PC Gamer: 88

Everyeye.it: 88

Atomix: 87

نامه‌ای عاشقانه به طرفداران مسابقات فرمول یک، هرچند F1 2017 پای خود را بسیار فرا تر از تنها یک شبیه‌ساز فرمول یک می‌گذارد و تجربه آن برای هر طرفدار سبک اتومبیل‌رانی اجباری است.

Multiplayer.it: 86

3DJuegos: 85

Wccftech: 85

PC Games: 85

اگر از تجربه F1 2016 لذت برده‌اید بدون شک از تجربه این نسخه نیز لذت خواهید برد، این بازی بسیار بیشتر از یک آپدیت ساده برای نسخه قبلی سری است.

Vandal: 85

F1 2017 بدون شک یک عنوان عالی است. بازی نه تنها ویژگی‌های مثبت نسخه‌های اول را بازگردانده است بلکه بسیاری ویژگی جدید عالی نیز به آن اضافه کرده است که باعث شده است تجربه آن به شدت لذت‌بخش باشد.

InsideGamer.nl: 85

SpazioGames: 85

IGN Italia: 85

Meristation: 85

LaPS4: 84

IGN Spain: 82

یک بازی اتومبیل‌رانی خوب که البته هیچ‌گونه نوآوری خاصی ندارد، اما به هر حال یکی از بهترین شبیه‌ساز های فرمول یک در تاریخ است، اما یکی از بهترین عناوین اتومبیل‌رانی،نه.

Hobby Consolas: 82

PlayStation LifeStyle: 80

We Got This Covered: 80

XGN: 80

Windows Central: 80

Polygon: 80

تجربه F1 2017 به شدت لذت‌بخش است. سازندگان از برخی اشتباهات گذشته خود درس گرفته و تمامی ویژگی‌های مثبت سری را در این نسخه جدید جمع‌آوری کرده‌اند.

Push Square: 80

GamesRadar+: 80

God is a Geek: 70

F1 2017 بدون شک بهترین نسخه سر تا به امروز است. اما تمامی مشکلات عناوین قبلی خود را نیز به همراه دارد.

