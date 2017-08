شرکت رایزینگ استار گیمز (Rising Star Games) که در زمینه نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت دارد، اخیراً از تصمیم خود مبنی بر عرضه نسخه‌های فیزیکی دو بازی The Nonary Games و Zero Time Dilemma برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در ماه سپتامبر میلادی در بازار اروپا پرده برداشت. هر دو شکل انتشار سه‌گانه Zero Escape که با […]

شرکت رایزینگ استار گیمز (Rising Star Games) که در زمینه نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت دارد، اخیراً از تصمیم خود مبنی بر عرضه نسخه‌های فیزیکی دو بازی The Nonary Games و Zero Time Dilemma برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در ماه سپتامبر میلادی در بازار اروپا پرده برداشت.

هر دو شکل انتشار سه‌گانه Zero Escape که با عنوان The Nonary Games شناخته می‌شود، شامل نسخه اصلی Nine Hours، Nine Persons، Nine Doors و دنباله Virtue’s Last Reward می‌شوند. این عناوین بازی‌های خاصی از نظر گیم‌پلی هستند که به ترکیب رمان‌های مصور، بازی‌های معمایی و فرار از منطقه می‌پردازند.

مکانیک پایه این بازی‌های بدین قرار است که نه نفر توسط فردی مرموز که با نام زیرو (Zero) شناخته می‌شود، دزدیده شده‌اند و در مکانی مخفی به دام افتاده‌اند. این افراد مجبور هستند که به منظور فرار از این مخمصه به بازی زندگی و مرگ روی آورند. بازی The Nonary Games از ماه مارس گذشته در دسترس دارندگان اروپایی کنسول پلی‌استیشن ۴ قرار گرفته بود. این در حالی است که Zero Time Dilemma پس از عرضه در ماه آگوست میلادی در بازار آمریکای شمالی، در ماه سپتامبر وارد بازار اروپا خواهد شد.

نسخه‌های فیزیکی دو بازی The Nonary Games و Zero Time Dilemma به ترتیب در روز‌های جمعه ۱۷ شهریور ماه (۸ سپتامبر ۲۰۱۷) و جمعه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷) بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه و منتشر خواهند شد.

منبع متن: gamefa