الکترونیک‌آرتز از افزودن چهار استادیوم لایسنس شده‌ی جدید به FIFA 18 خبر داده است.

طبق گفته‌ی الکترونیک‌آرتز، استادیوم‌های Wanda Metropolitano ،StubHub Center ،Kirklees Stadium و Amex Studiom لایسنس شده و به FIFA 18 اضافه شده‌اند. با این چهار استادیوم تازه، تعداد استادیوم‌های این عنوان به بیش از ۸۰ استادیوم می‌رسد که ۵۰تایشان به‌صورت کامل لایسنش شده‌اند. تمامی این استادیوم‌ها که در بخش‌های Career ،Kick-Off و Ultimate Team قابل بازی هستند، شامل تماشاچیان باجزئیات، بنرهای مخصوص باشگاه و… می‌شوند. اکنون تصاویری از چهار استادیوم جدید FIFA 18 را مشاهده می‌کنید:

از جدیدترین و مهم‌ترین اخبار FIFA 18، می‌توان به انتشار تریلر جدید و همچنین نمایشی ۴ دقیقه‌ای از نسخه‌ی نینتندو سوئیچ آن در Gamescom 2017 اشاره کرد. در ضمن، اخیراً کیفیت اجرایی این بازی برروی نینتندو سوئیچ مشخص شده است.

FIFA 18 در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰ و نینتندو سوئیچ عرضه خواهد شد. کاربران EA Access یا Origin Access نیز زودتر از عرضه‌ و در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) به این عنوان دسترسی خواهند یافت و امکان تجربه‌ی ده ساعت از آن را خواهند داشت. در نهایت، لیست کامل استادیوم‌های FIFA 18 را مشاهده می‌کنید:

PREMIER LEAGUE

Anfield

Emirates Stadium

Goodison Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

Selhurst Park

London Stadium

Old Trafford

Liberty Stadium

King Power Stadium

Etihad Stadium

Vitality Stadium

Turf Moor

The Amex Stadium

Kirklees Stadium

Wembley Stadium

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Stadium of Light

KCOM Stadium

Carrow Road

Villa Park

Loftus Road

Fratton Park

Riverside Stadium

LIGUE 1 CONFORAMA

Parc des Princes

Orange Vélodrome

BUNDESLIGA

Allianz Arena

BORUSSIA-PARK

Veltins Arena

Olympiastadion

Volksparkstadion

CALCIO A

Allianz Stadium

San Siro

Stadio Olimpico

REST OF THE WORLD

Donbass Arena

EREDIVISIE

Amsterdam Arena

MLS

BC Place Stadium

CenturyLink Field

StubHub Center

LALIGA SANTANDER

Wanda Metropolitano

Santiago Bernabéu

PRIMERA DIVISIÓN

El Monumental

La Bombonera

LIGA BANCOMER MX

Estadio Azteca

DAWRY JAMEEL

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Suita City Football Stadium

GENERIC

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIWC Stadium*

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

* استادیومی که فقط در نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان موجود است

منبع متن: gamefa