نرسیده… خمارم!!! | اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای – بخش اول

اعتیاد… تا این کلمه را می شنویم به طور غالب برای ما یک مفهوم تداعی می شود و آن هم “بدبختی” است. زیرا که اصولا کلمه اعتیاد را در ۹۵ درصد مواقع در خصوص مواد مخدر شنیده ایم، اما خب اعتیاد یک مفهوم خیلی فراتر از تنها حوزه مواد مخدر است و شاید خیلی هایمان بدمان بیاید و بهمان بر بخورد ولی واقعا اعتیادهایی در برخی زمینه های چه مثبت و چه منفی داشته ایم و داریم و خودمان هم می دانیم اما از این که کسی روی آن برچسب اعتیاد بزند، شرم داریم و اسم اعتیاد را بر نمی تابیم. در دنیای مورد علاقه و محبوب ما یعنی بازی های رایانه ای نیز به مانند هر حوزه دیگری اعتیاد و استفاده افراطی به نحوی که دیگر ابعاد زندگی را تحت الشعاع قرار دهد و به زندگی فرد ضربه بزند، وجود دارد و موضوع صحبت ما نیز در این مطلب، همین اعتیاد در بازی های رایانه ای است. البته اصلا اشتباه نکنید؛ این مطلب به هیچ عنوان در مورد نصیحت کردن و این که بگویم نباید هرگز معتاد بازی شوید و قوی باشید و… نیست، زیرا که از قدیم گفته اند “یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم”. وقتی بنده خودم واقعا چند عنوان این لیست را در حد اعتیاد بازی کرده ام پس نمی توانم بگویم “خجالت نمی کشید معتاد بازی کردن می شوید؟”این موضوع هیچ ربطی هم به طرز فکر و تحصیلات و … ندارد که مثلا بگوییم بازیبازی که تحصیلات عالیه و دکترا و… دارد و فکرش باز است، هرگز معتاد بازی نمی شود. چرا که یک مثال نقض خیلی واضح و نزدیک می شناسم!

اعتیاد پیدا کردن به بازی در درجه اول به میزان “گیمر بودن” فرد و وقت گذاشتن او برای بازی ربط دارد. کسی که در روز خیلی بیشتر برای بازی کردن وقت می گذارد خیلی بیشتر در معرض اعتیاد پیدا کردن است زیرا بسترش قراهم تر است. کسی که سیگار می کشد خیلی بیشتر احتمال اعتیادش به مواد مخدر وجود دارد نسبت به فردی عادی، زیرا زمینه اش فراهم است. در درجه بعدی هم یکی از عوامل اصلی اعتیاد به بازی، یافتن عنوانی توسط بازیباز است که دقیقا و دقیقا همانی است که اوج سلیقه و غایت آمال اوست و فکر وی از یک بازی رایانه ای دقیقا خود همان بازی است. این باعث می شود بازیباز از تحربه آن بازی خاص بی نهایت لذت ببرد و از تحربه آن سیر نشود و مدام به بازی کردن آن عنوان بپردازد و به آن اعتیاد یابد. برای من بلادبورن و دارک سولز و دیمونز و ویچر و بایوشاک معنای اعتیاد محض بوده اند و بارها و روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها با آن ها همراه بوده ام و هنوز هم گذر زمان را در هنگام تجربه آن ها متوجه نمی شوم. در موارد اعتیاد به یک سری یا یک بازی خاص، معمولا بالاخره بعد از مدتی اعتیاد دیوانه وار به آن بازی، بازیباز به حالت بازی کردن نرمال باز می گردد و اعتیادش تمام می شود زیرا آن بازی یا آن سری تمام می شود. مثلا بلادبورن دیگر در دفعات دهم و بالاتر چیز خاصی برایتان نمی گوید و هر چقدر هم معتادش باشید، سرانجام دیگر آن را کنار خواهید گذاشت.

اما نوعی دیگر از اعتیاد هم در دنیای بازی های رایانه ای وجود دارد که خطرناک تر از نوع اول هم هست زیرا که در حالت اول شخص تنها به یک بازی اعتیاد پیدا می کند و سرانجام آن را کنار می گذارد (البته به غیر از مواردی استثنا مثل عناوین ورلد او وارکرفت و بازی های MMORPG بسیار قدرتمند و طولانی که سال ها حمایت می شوند) ولی نوع دوم اعتیادی است که شخص کلا به بازی کردن اعتیاد دارد و برایش فرقی نمی کند که حالا دارک سولز بازی می کند یا کال او دیوتی یا راکت لیگ و … بلکه فقط می خواهد در حال انجام بازی هایی که خوشش می آید باشد که این نوع اعتیاد به بازی، می تواند مدام شدید و شدیدتر هم بشود و در مقاطعی به صورت جدی روی تمام زندگی شخص سایه بیاندازد و آن را تحت الشعاع قرار دهد. بازی کردن خیلی خیلی خوب است و این که شخص بخواهد هر روز مدتی را به بازی کردن اختصاص دهد اصلا بد نیست (مثلا بنده حتی اگر از زمان خواب خود هم کم کنم باید در روز حتما چند ساعتی را بازی کنم تا در زندگی احساس شادی و خوشحالی داشته باشم) ولی به شرطی که آن بازی کردن، زندگی اش را دچار مشکل نکند، حال چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی. بازی کردن به قیمت این که شما همه چیز را کنار بگذارید و فقط و فقط پشت سر هم بازی کنید، بسیار مشکل ساز است و دقیقا می شود “اعتیاد” به بازی های رایانه ای که مانند هر اعتیادی مضر است و زندگی فرد را تک بعدی می کند.

جدا از موضوعات کلی که در مورد اعتیاد به بازی ها مطرح کردیم، قصد داریم تا به صورت ریزتر به موضوع وسایل و لوازم و در حقیقت “مواد لازم” برای معتاد کردن یک گیمر بپردازیم!!! به هر حال در دنیای بازی های رایانه ای عناوینی هستند که خیلی بیشتر از بقیه توانایی این را دارند که بازیباز را اسیر خود کنند و کاری کنند که او نتواند به راحتی آن ها را رها کند و حاضر باشد که از وقت دیگر کارهایش بزند برای این که پای بازی کردن بنشیند و به جاده شوم اعتیاد پای بگذارند!! عناوینی که تا به خودتان بیاید می بینید گیرتان انداخته اند و حتی عناوینی که اصلا نمی گذارند وقت کنید که فکر کنید به این که گیرتان انداخته اند!!! در واقع در این مطلب قصد داریم تا به ۲۲ عدد از بازی هایی که کاملا این قابلیت و توانایی را دارند که در صورت مراقب نبودن، شما را به خود معتاد کرده و از کار و زندگی بیاندازند، اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. بازی هایی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب و در جای خود خطرناک و اعتیادآور هستند و شاید هم هر کدام ما گاهی به برخی از آن ها معتاد بوده باشیم یا همچنان هم این اعتیاد ادامه داشته باشد. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا باید عرض کنم که قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد.

رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد، زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی سطجی و مسخره که یک بار تمامش نمی کنیم را بیاورد و در صدر لیست اعتیادآورترین ها قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر بازی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد و یا به آن معتاد شده باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا بازی هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده اعتیاد آور بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی اعتیادآور تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می تواند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب با اولین قسمت از “اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای” که به بررسی شماره های بیست و دوم تا دوازدهم لیست اختصاص دارد با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۲۲ – Overwatch

سازنده: Blizzard

ناشر: Blizzard

ژانر: First-person shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

بعد از سال ها حضور در زمینه ساخت عناوین نقش آفرینی و استراتژی و MMORPG و اکشن نقش آفرینی، کمپانی بلیزارد در جدیدترین عنوان خود که Overwatch نام داشت، تصمیم گرفت تا سبک‎های عناوین قبلی خود را رها کرده و پس از ساخت یک بازی کارتی بی‎نظیر بر اساس دنیای Wow، این بار به سراغ شوتر اول شخص برود آن هم در قالب یک بازی شوتر تیمی استراتژیک. اگر سازنده دیگری بود شاید از همان زمان معرفی این نگرانی به وجود می ‎آمد که شاید سازنده موفق نشود در سبکی که تاکنون عنوانی نساخته است موفق شود، ولی بلیزارد به قدری اعتبار و قدرت دارد که از همان زمان معرفی Overwatch و تماشای نخستین ویدئو‎های آن، نه تنها کسی نگران نبود، بلکه همه تقریبا مطئن بودند عنوانی که بلیزارد بسازد، قطعا بازی فوق‎العاده‎ای خواهد بود، حال می‎خواهد اکشن نقش‎آفرینی، استراتژی، کارت‎بازی و یا شوتر باشد. Overwatch هم دقیقا مانند دیگر عناوین این سازنده، شاهکاری فوق‎العاده از کار در آمد و بازخوردها و امتیاز متای بی نظیر ۹۱ که دریافت کرد نیز کاملا موید همین نکته هستند که با یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ طرف هستیم. به جرات می‎گویم هر نوع سلیقه و روشی که داشته باشید شخصیتی مشابه با سلیقه شما حتی بیشتر از یک نفر وجود دارد اما نکته زیباتر اینجاست که واقعا بازی در مورد این نیست که کدام شخصیت بیشتر به استایل بازی شما می‎خورد، بلکه مهم این است که شخصیتی استفاده کنید که با وضعیت تیمتان در لحظات خاص بیشتر جور در بیاید. Overwatch عنوانیست در مورد آداپته شدن با شرایط اطرافتان و انجام بهترین کاری که برای تیمتان مفید است. این عنوان در یک کلام، معنای واقعی سرگرمی و لذت ناب در دنیای بازی‌های رایانه‌ای است. عنوانی که در عین قدرتمند بودن، سادگی و بی‌آلایشی خاصی دارد که به دل بازیباز می‌نشیند و حس این که انگار مدت‌هاست این بازی را می‌شناسیم به ما منتقل می‌کند. بازی از همان لحظه اول به غایت سرگرم‏‎کننده، شوخ‎طبع، شاد و بسیار رضایت بخش است و در حقیقت یک محیط و یک دنیای جذاب برای گذراندن ساعت‎های خیلی خیلی زیاد و سرگرم شدن است. بله، جنگ و مرگ در دنیای بازی و دور و بر شما در بازی وجود دارند ولی لااقل در این بازی دیدنشان اصلا غمگین کننده نیست و بسیار هم جذاب است.

Overwatch عنوانی است که کاملا این توانایی را دارد که شما را به خود معتاد کند و مدت ها و حتی چند سال نتوانید دست از سر آن بردارید یا بهتر است بگوییم بازی دست از سر شما بردارد. این شاهکار، ارزش ساعت‎ها و مدت‎های طولانی وقت گذاشتن شما را در بالاترین حد ممکن داراست و بلیزارد باز هم نشان داد که هر عنوانی در هر سبکی که بخواهد بسازد، یک بازی بی‎نقص یا بسیار کم‎نقص تحویل مخاطبین و کاربران خواهد داد و به همراه ناتی‎داگ و سی‎دی‎پراجکت رد و راک‎استار و یکی دو استودیوی دیگر در دنیا انگار اصلا بلد نیستند بازی ضعیف بسازند و از آن دست استودیوهایی هستند که دیدن نامشان بر روی کاور یک بازی ضمانت‎کننده کیفیت بالای آن است. Overwatch از آن دست عناوینی است که همه از انجام آن لذت می‌برند و راه سرگرم شدن خود را در بازی پیدا می‌کنند زیرا که بازی به معنای واقعی سرشار از لذت ناب و بدون آلایشی است که امرزوه زیاد پیدا نمی‌شود و در زرق و برق گرافیک و وضوح تصویر و … گم می‌شود. لذتی که هر کسی را شیفته خود می‌کند و برای همگان قابل دسترسی است. بدون شک عنوان Overwatch در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور به مانند تمامی دیگر بازی های بلیزارد محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک عادت موجب مرض است! Overwatch در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه بیست و دوم قرار می گیرد.

۲۱ – Guitar Hero Series

سازنده: Harmonix ,Neversoft ,Budcat Creations ,Vicarious Visions ,FreeStyleGames

ناشر: RedOctane ,Activision

ژانر: music rhythm games ,Simulation

اولین پلتفرم مقصد: PlayStation 2

سال انتشار: نسخه اول ۲۰۰۵ بازی Guitar Hero – آخرین نسخه ۲۰۱۰ بازی (Guitar Hero (iOS

بالاترین امتیاز متا: بازی Guitar Hero II با متای ۹۲/۱۰۰

فکر کنید که عاشق موسیقی راک و متال باشید، عاشق Metallica و Aerosmith و Avenged Sevenfold و …. نیز باشید و بتوانید همراه با این گروه های افسانه ای که اسطوره هایتان هستند روی صحنه های بزرگ و معروف دنیا بروید و همراه آنها مثلا Enter Sandman و Dream on و Critical Acclaim و …. را در حضور کلی طرفدار که کاملا با جو نوازندگی شما همراه می شوند اجرا کرده و در قالب محبوب ترین اسطوه هایتان بنوازید. مگر می شود به این معتاد نشد؟ آن قدر یک آهنگ سخت و سنگین را تمرین می کنید و می نوازید که سرانجام بتوانید بدون اشتباه آن را اجرا نمایید و بشوید خود Kirk Hammet و Synister Gate !!! واقعا فراتر از لذتبخش است و برای شخصی مانند بنده که تنها و تنها علاقه ام در موسیقی، راک و متال است فراتر از اعتیاد آور. سری عناوین فوق العاده زیبای گیتار هیرو به شما این فرصت را می دهند تا مقداری حس حضور در کنار اسطوره ها و افسانه های راک و متال و نوازندگی برای یک جمعیت عظیم را درک نمایید و مشاهده کنید که یک استادبوم بعد از اجرای بی نقص یک آهنگ توسط شما، یکصدا نامتان را فریاد می زنند، فقط مراقب باشید هوس Jumping روی دست تماشاچیان را نکنید که یا الف، تلویزیون را شکسته اید یا ب، سرتان را شکسته اید و یا گزینه ج، الف و ب هردو صحیح است!!! سری عناوین زیبای گیتار هیرو در سبک music rhythm قرار دارند و نخستین بار در سال ۲۰۰۵ توسط Harmonix ساخته و به وسیله RedOctane و اکتیویژن به طور انحصاری برای پلی استیشن ۲ در نسل ششم بازی های رایانه ای منتشر گردید و نام خود را بر سر زبان ها انداخت تا تبدیل به یک فرنچایز شود.

اوج کار این سری در نسخه دوم بازی یعنی Guitar Hero II بود که در سال ۲۰۰۶ برای PlayStation 2 و Xbox 360 منتشر شد و بازخوردهای فوق العاده ای را نیز کسب نمود. این عنوان جذاب از مجموع نقدها و نمراتی که دریافت کرد توانست تا امتیاز متای فوق العاده ۹۲ را دریافت نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق زمان خود شود که هم برای نسل ششم یعنی پلی استیشن ۲ و هم برای نسل هفتم یعنی ایکس باکس ۳۶۰ عرضه شده بود. این عنوان حتی جوایز معتبری مثل VGX Award برای برترین ساندترک را نیز دریافت نمود. سری عناوین گیتار هیرو به دلیل نوع و مکانیک خاصی که دارند برای علاقمندان موسیقی و گیتار و مخصوصا علاقمندان موسیقی متال و راک یک بازی کاملا اعتیادآور بود و می توانست کاری کند که بازیباز ساعت ها و ساعت ها به نواختن آهنگ های محبوب خود مشغول شود تا زمانی که در اجرای آن ها استاد شود و همینطور عطش اجرای آهنگ های سخت تر و درجات سختی بالاتر نیز بازیباز را رها نمی کرد و مدام علاقه داشتید که تبدیل به نوازنده بهتری شوید. بی تردید باید گفت عناوین سری Guitar Hero مخصوصا اگر از دوستداران و عاشقان موسیقی راک و متال مانند بنده باشید، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی ها و اجرای آهنگ هایی که عمری با آن ها زندگی کرده اید بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن ها معتاد نشوید، زیرا که ترک عادت مخصوصا در این مورد، بدجوری موجب مرض است! سری عناوین Guitar Hero در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه بیست و یکم قرار می گیرند.

۲۰ – Angry Birds Series

سازنده: Rovio Entertainment

ناشر: Rovio Entertainment

ژانر: Side-scrolling shooter ,Role-playing ,Racing ,Puzzle

پلتفرم مقصد: iOS ,PC ,PS3 ,PS4 ,PSP ,3DS ,Xbox 360 ,Xbox One ,Android

سال انتشار: اولین نسخه سال ۲۰۰۹ بازی Angry Birds – آخرین نسخه سال ۲۰۱۷ بازی Angry Birds Evolution

بالاترین امتیاز متا: بازی Angry Birds سال ۲۰۰۹ با متای ۸۰/۱۰۰

خدایی خودتان قضاوت کنید. قبلا یکی به شما می گفت “میخوام یه بازی بسازم که پرنده بذارم تو تیرکمون پرتاب کنم که خوک ها رو بترکونم” به طرف نمی گفتید اس….ه؟! چرا می گفتیم. ولی چند نفر اس… خلاق با هم چنین کاری کردند و آن قدر حاصل کار معرکه بود که اکنون آقایان شعبه فنلاند و شعبه آمریکا و شعبه فلان جای استودیویشان زا هم تاسیس می کنند و این قدر شاخ شده اند که دارث ویدر را بگذارند توی تیرکمون و جنگ ستارگان درست کنند! مهم نیست به زبان چقدر یک ایده مسخره و بی ربط و خنده دار باشد بلکه دنیای بازی ها جایی است که اگر مسخره ترین وبی ربط ترین ایده ها را هم خوب و سرگرم کننده و صحیح پیاده کنید می بینید که نه تنها جواب می دهد بلکه ناگهان زندگیتان را عوض می کند. اتفاقی که مثال بارزش دقیقا و دقیقا برای استودیو روویو گیم و بازی جذاب و محبوبشان یعنی انگری بردز رخ داد و زندگی و سرنوشت این سازنده را عوض کرد. سری عناوین انگری بردز نخستین بار و در سال ۲۰۰۹ بود که با انتشار نسخه اول این فرنچایز برای گوشی های هوشمند بسیار سر و صدا کرد و اگر خاطرتان باشد زمانی شده بود که بدون استثنا هر شخصی اعم از گیمر و غیر گیمر که گوشی هوشمند داشت مشغول کشیدن طناب کمان و پرتاب پرنده ها به سمت ساختارها و بناهای خوک های عزیز بود و تازه همه میخواستند مراحل را ۳ ستاره نیز بکنند. در واقع این عنوان تبدیل به یک اعتیاد برای خیلی از افراد شده بود و این گونه بود که توانست تبدیل به یک عنوان فوق العاده موفق شود و نظر منتقدان را نیز به خود جلب کرد و متای ۸۰ را که برای عنوانی در این سبک و با این سادگی بسیار خوب و عالی محسوب می شود. بعد از آن بود که انگری بردز تبدیل به یک فرنچایز شد و راه خود را با انواع و اقسام نسخه های قوی و ضعیف و حتی افتضاح تا به امروز و بر روی انواع پلتفر های موجود پیدا کرده است و جدیدترین نسخه آن نیز در سال جاری میلادی با نام Angry Birds Evolution منتشر گردیده است اما باید اعتراف کرد که هیچ نسخه ای به مانند همان عنوان اول سری خلاقیت و جذابیت نداشته است. این سری حتی به دیگر مدیاها مانند انیمیشن ها و…. نیز راه یافت و در حال حاضر تبدیل به یک برند جهانی نیز شده است.

اما فارغ از تمام این موارد باید گفت موفقیتی که این سری و سازنده آن کسب کردند به واقع حقشان بود زیرا که از یک ایده به ظاهر مسخره و مکانیکی ساده با چاشنی خلاقیت عنوانی را خلق کردتد که واقعا بسیار اعتیاد آور بود و از آن دست عناوین است که مدام با خود می گویید “فقط یه دست دیگه برم” و ” ۳ ستاره اش کنم تمومه” ولی ناگهان میببنید چند ساعت است پایش نشسته اید. در واقع به دلیل خاصیت در دسترس بودن بالا و مکانیک بسیار ساده یادگیری بازی، سری انگری بردز فرد رادر ابتدا به خود جذب می کنند ولی بعدا شخص در می یابد که حالا بازی دارد او را به مسیری چالش برانگیزتر می برد و آنجاست که دیگر دلش نمی آید بازی را رها کند و در حالی که اگر اول بازی ۱۰ بار شلیک می کرد و هیچ کدام به هدف نمی خورد، از پای آن بلند می شد، حالا شاید ۴۰ بار هم یک مرحله را برود و شکست بخورد ولی دیگر نمی تواند آن را رها کند و این یعنی خاصیت اعتیادآور بودن که این سری به خوبی داراست. “با سادگی و جذابیت فرد را جذب کن و سپس آرام آرام او را به عمق ببر” این روشی است که این سری و در واقع خیلی از بازی های این چنینی افراد زیادی را به خود جذب می کنند. در نهایت باید گفت بدون شک عناوین سری Angry Birds مخصوصا نسخه های اول و اصلی آن، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی و جمله “فقط یه دست دیگه، فقط ۳ ستاره کنم تمومه!” بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک عادت موجب مرض است! سری عناوین Angry Birds در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه بیستم قرار می گیرند.

۱۹ – Clash of Clans

سازنده: Supercell

ناشر: Supercell

ژانر: strategy

پلتفرم مقصد: Android, iOS

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۷۴/۱۰۰

نیمه های شب بر می خیزد. تنش خیس عرق سرد است. مدت هاست که شب ها چنبن است و وی گرگ و میش هر صبح را نظاره گر است. می داند که باید این راه را برود و شاید دبگر بازگشتی نباشد. چکمه هایش را می پوشد. یک هد بند قرمز رنگ را به دور سر گره می زند. به همسرش که آرام خوابیده است نگاه می کند و نگاه می کند. می داند که به او خوشی بدهکار است. غرق در افکار خود است و فکر این که آیا دوباره او را می بیند یا خیر. غرق در این افکار کذایی روبش را بر میگر داند و عزم رفتن می کند. پاهایش نمی لرزند. اراده اش راسخ است و می داند هر طور شده باید برود. ناگهان گرمای دستی را بر شانه اش حس می کند. بر می گردد. همسرش است. نگاهشان به نگاه هم گره می خورد. به همسرش می گوید می دانی که باید بروم. می دانی که شاید تا صبح نیایم. همسرش با بغض به او نگاهی کرده و با حالتی خواب آلود می گوید “الهی که مردشور خودتو گوشیتو Clash of Clans و Attack زدنتو با هم ببرن که کار و زندگی و خوابو ازت گرفته و معتادت کرده!! کاش تو یکی از همین Attack ها شهید شی به حق ۵ تن ما رو هم راحت کنی ذلیل مرده!!” هیچی دیگه فاتحه داستان حماسیمونو خوند همسر این یارو. حفظ نکرده بود دیالوگشو و گند زد به داستانمون.

با این که این خانم داستان را خراب کرد اما ببچاره راست می گوید. برخی دیگر گندش را در آورده اند با این Clash of Clans. طرف برای زندگیش اونقدر خرج نمی کنه که پول داده برای Clash of Clans الماس و Gem خریده. واسه همینه که هرروز تعداد شبکه های GEM داره زیاد میشه دیگه! از بس اینا هی برای Clash of Clans میرن Gem می خرن چند وقت دیگه افسانه میشن و مثلا در کنار کانال های GEM Family و … یه کانال GEM ممد یا GEM تفی اختصاصی برای اینا میزنن از بس Gem می خرن!! (تحلیل و استنباط از این مسخره تر نمی شد!). این سازنده های Clash of Clans نمیدونن دیگه با این همه الماس ها چکار کنند، البته می دانید که وقتی ما الکی می خریم به حساب آنها “پول” واقعی ریخته می شود و از کنار همین باری خیلی خیلی ثروتمند و پولدار شدند. عیبی ندارد. نوش جانشان. بازی جذاب ساخته اند و پولش را هم می گیرند ولی مشکل، اعتیاد شدید برخی ها به این بازی است که بارها مثلا در کشورمان آن ها را دیده ایم و بدون این که خیلی پولدار هم باشند کلی پول و از آن مهم تر وقت صرف Clash of Clans می کنند و شدیدا معتاد آن شده اند. به هر حال چه خوب و چه بد، باید قبول کرد که عنوان عجیب و سرگرم کننده Clash of Clans که سبب شد سازندگانش به سبب اعتیاد بازیبازها به این عنوان بسیار ثروتمند شوند، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان گوشیتان را وقت و بی وقت دست بگیرید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بزنید. در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک عادت موجب مرض است! Clash of Clans در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه نوزدهم قرار می گیرد.

۱۸ – Pokemon Go

سازنده: Niantic

ناشر: Niantic

ژانر: location-based augmented reality game

پلتفرم مقصد: Android, iOS

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۶۸/۱۰۰

بازی Pokémon Go که در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط Niantic, Inc ساخته و برای پلتفرم های Android و iOS منتشر گردید، ناگهان تبدیل به سرگرمی شد که دنیا را در بر گرفت و تبدیل به برترین و پراستفاده ترین سرگرمی دنیا شد و تب شدید بازی کردن آن بین مردم همه گیر شده و هر یک گوشی به دست دنبال پوکمون می گشتند و می توان گفت به نوعی این بازی یک هرج و مرج جهانی به راه انداخت هر چند که تا حدودی زودگذر بود و مدتی بعد فروکش کرد! البته بازی کردن این عنوان همچنان نیز برای خیلی ها آن هم به صورت دیوانه وار ادامه دارد. تب شدیدی که این عنوان در دنیا به راه انداخت و بسیاری را شدیدا به خود معتاد کرد، سبب شد تا بازی Pokémon Go به یکی اعتیادآور ترین سرگرمی های تاریخ بازی های رایانه ای تبدیل شود که البته نوع سرگرم کردن آن و مشکلاتی که برای برخی به وجود اورد، باعث ایجاد بحث و صحبت های زیادی نیز در مورد آن بشد. گزارشاتی در دنیا حاکی از خطرات بازی کردن این عنوان در موقعیت های نامناسب مانند زمان رانندگی و … باعث شد تا حرف و حدیث های زیادی در در مورد این عنوان مطرح شود و عده ای آن را یک بازی خطرناک و مضر برای سلامتی قلمداد کردند اما به هر حال کسی کتمان نمی کند که Pokémon Go یک عنوان بسیار اعتیاد آور لااقل در زمان عرضه خود بود.

همان گونه که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ام حرف و حدیث های پیرامون این بازی به ویژه زمانی بیشتر شد که این بازی تبدیل به منبع الهام برخی مجرمان برای سرقت هایشان با استفاده از “ویژگی واقعیت افزوده” شد و این گونه باعث گردید تا تب و تاب صحبت در مورد این بازی و جنجال های حول آن به خصوص در شبکه های اجتماعی و برخی مجامع گیمینگ و غیر گیمینگ بسیار بالاتر رود و عده ای مخالفت شدیدی را با این عنوان ابراز می داشتند در حالی که از آن طرف روز به روز بر محبوبیت آن و تعداد معتادان گرامی آن نیز افزوده می شد و تعداد کسانی که آن را تجربه می کردند به سرعت در حال افزایش بود. در واقع جنجال و حرف و حدیث های این بازی همزمان با افزایش شدید محبوبیت آن بالا می رفت و این دو، مسیری را در کنار هم و دوشادوش یکدیگر طی می کردند! اما نهایتا و در هر صورت تمامی این موارد و حتی همین حرف و جنجال ها باعث گردید تا نام Pokémon Go یه عنوان یکی داغ ترین و محبوب ترین سرگرمی های روز شناخته شود. جدا از این موضوع نیز باید گفت بدون شک این عنوان خلاقانه، هوشمندانه و نبوغ آمیز، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان گوشی و تبلت و .. دست بگیرید و در خیابان و بیابان و خانه و شرکت و رانندگی و … دنبال پوکمون ها بگردید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی بزنید و حتی برای خود و دیگران خطراتی ایجاد کنید. در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک پوکمون موجب مرض است! Pokemon Go در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هجدهم قرار می گیرد.

۱۷ – Super Smash Bros Melee

سازنده: HAL Laboratory

ناشر: Nintendo

ژانر: Fighting game

پلتفرم مقصد: GameCube

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

اصولا ممکن نیست که ما بیاییم و یک لیستی از …. ترین ها بدیم که ماریو یا زلدا یا هردو با هم درون آن لیست نباشند و تازه بگذریم از مترویید و پوکمون و کلی شخصیت ها و بازی های معرکه دیگر. حتی اگر از اعتیاد هم صحبت کنیم و در مورد معتاد شدن بازیبازها به عناوین مختلف حرف بزنیم باز هم نام هایی از غول های نینتندو به چشم خواهد خورد. در مورد این موضوع وقتی به لیست عناوین بزرگ نینتندو از قدیم تا امروز نگاه می کنیم و سری هم به نظرات کاربران و بازیبازان و ویدءوها مطالب مربوط به اعتیاد آورترین بازی نیتندو در دنیا می زنیم، مشاهده می شود که یک نام بیشتر از همیشه به چشم می خورد و آن هم یکی ازمحبوب ترین و بزرگترین بازی ها و فرنچایزهای نیتندو است یعنی سری Super Smash Bros که نسخه Super Smash Bros Melee از این سری شاهکار به عنوان اعتیادآورترین بازی نینتدو و یکی از اعتیادآورترین عناوین تاریخ در لیست ما و در خیلی از مطابب و ویدءوهای مرتبط با این موضوع در دنیا قرار گرفته است. البته کاملا هم منطقی است که یک عنوان مبارزه ای سراسر رقابت و هیجان و جذابیت که نه یک شخصیت بزرگ نیتندو بلکه تمامی شخصیت های بی نظیر این شرکت اعم ازلینک وزلدا و ماریو و پرنسس پیچ و ….. را در یک عنوان شاهکار و بی نهایت بالانس شده و جذاب گرد هم آورده است. عنوان فوق العاده زیبای Super Smash Bros Melee که توسط استودیو HAL Laboratory ساخته شده بود در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت محبوب نینتندو به صورت انحصاری برای کنسول گیم کیوب منتشر گردید و خود را به عنوان یکی از برترین عناوین زمان انتشار خود و البته یکی از برترین عناوین مبارزه ای تاریخ مطرح نمود. بازخوردهای طرفداران و منتقدان به این عنوان فوق العاده بود و Super Smash Bros Melee موفق گردید تا امتیاز متای فوق العاده ۹۲ را کسب نموده تا یک موفقیت عالی را برای این سری بسیار محبوب و پرطرفدار و البته برای نینتندو رقم بزند. Super Smash Bros Melee که یک عنوان مبارزه ای ۲٫۵ بعدی است، در حقیقت نسخه دوم برای فرنچایز Super Smash Bros محسوب می شد و یکی از عناوین لانچ تایتل کنسول گیم کیوب نیز بود که چند روز بعد از لانچ این کنسول منتشر گردید.

اصوا سبک مبارزه ای جزو سبک هایی است که خیلی زود می تواند بازیبازی که علاقه شدیدی به آن دارد را به خود معتاد کند اما در این بین باز برخی بازی ها اعتیادآورتر از بقیه هستند و به نوعی می توانیم بگوییم سری عناوین Super Smash Bros اعتیادآورترین فرنچایز مبارزه ای برای عموم گیمرهای دنیا محسوب می شود زیرا که در مقایسه با خیلی فرنچایزهای دیگر، سیستم مبارزات و خلق کمبوهای ساده تر و بهتر است بگوییم در دسترس تری دارد و هر شخصیت لیست حرکات و حملات ساده و جمع و جوری دارد اما نکته مهم آن است که به جای این ساده بودن، بازی شدیدا بر روی حرکت و جابجایی بسیار سریع در محیط و در واقع محل های مبارزه چند طبقه و پیچیده تر متمرکز است که سبب خلق جذاب ترین مبارزاتی می شود که می توانید تصور کنید. از آن گذشته این که در این سری، شخصیت هایی که در اختیار دارید کسانی هستند که با هر یک نفر آن ها سال ها و سال ها در فرنچایز مخصوص خودش خاطره داشته ایم و قرار گرفتن در قالب شخصیت های محبوب و مشهور نینتندو که هرکدام از محبوب ترین شخصیت های بازی های رایانه ای هستند، آن هم به صورت مبارزه ای و در مقابل هم، جذابیت بسیار بالایی دارد و البته می تواند بسیار هم اعتیادآور باشد. در بازی Super Smash Bros Melee لیست بی نظیری از مبارزان و شخصیت های مشهور نینتندو حضور داشتند که از بین آن ها می توان به Pikachu ،Yoshi ،Kirby ،Peach ،Luigi ،Ganondorf ،Donkey Kong ،Zelda ،Mario ،Samus و همینطور Link افسانه ای اشاره کرد که مطمئن هستم خواندن هر یک از این نام ها می تواند سال ها خاطره برای خیلی از بازیبازان باشد و به این ترتیب کاملا درک می کنید که چرا Super Smash Bros Melee یک عنوان بسیار اعتیادآور است. در واقع بدون هیچ شبهه ای باید گفت عنوان Super Smash Bros Melee در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور مبارزه ای به مانند اکثر دیگر بازی های این فرنچایز محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر قرار گرفتن در نقش برخی از محبوب ترین شخصیت های تاریخ و انجام مبارزاتی بی نظیر و هیجان انگیز با آن ها و رقابت با دوستانتان بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید. Super Smash Bros Melee در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هفدهم قرار می گیرد.

۱۶ – Bloodborne

سازنده: From Software

ناشر: Sony

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation ۴

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

هرچقدر از این بازی بنویسم و بنویسیم و بخوانم و بخوانیم باز هم می شود از بلادبورن گفت و نوشت و خواند. اصولا عناوین میازاکی خاصیتشان به گونه ای است که کاملا توانایی معتاد کردن بازیباز را نه تنها به خود آن بازی، بلکه به تمامی دیگر بازی های این سازنده که همان فرمول خاص را دارند، داراست و می تواند کاری کند تا شما بارها و بارها و ساعت ها و ماه ها و سال ها دست از بازی کردن این عناوین نکشید و باز مدام به سراغشان بروید. عناوینی که شاید وقتی برای پنجم یا ششم دارید آن ها را بازی می کنید تازه چیزهایی را بفهمید که مختان سوت بکشد و بگویید عجب مغزی دارند این سازنده های لعنتی بازی. در این شماره از لیست هم یکی از عناوین بی نظیر آقای میازاکی و یکی از برترین عناوین نسل هشتم قرار دارد که واقعا تا حدود ۱۰ باری می تواند شما را مدام دوباره پای خود بکشاند. عنوان شاهکار بلادبورن که به مانند سری عناوین سولز ساخته دست استاد هیدتاکا میازاکی و استودیو فرام سافتور می باشد در سال ۲۰۱۵ به طور انحصاری توسط شرکت سرگرمی های سونی برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر گردید و همانطور که همگان از قبل عرضه بازی انتظار داشتند خیلی زود خود را به عنوان یکی از برترین اکشن نقش آفرینی های تاریخ و برترین عناوین نسل هشتم معرفی نمود. بازخوردهای طرفداران و منتقدان در خصوص بلادبورن فوق العاده بود و این شاهکار بی تکرار موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازات خود متای عالی ۹۲ را دریافت نماید و در کنار غول هایی مانند ویچر ۳ و فال آوت ۴ کاندید برترین بازی سال ۲۰۱۵ نیز شد که شاید اگر تنها عنوان عظیمی مانند ویچر ۳ نبود، بلادبورن بازی سال نیز می شد که واقعا هم شایستگی آن را دارا بود.

بلادبورن عنوانی است که هیچ نقصی در هیچ بخشی ندارد و به عقیده من جزو عناوینی است که امتیاز ۱۰ واقعی و کامل، دقیقا برازنده اش است. داستان جذاب و مخوف و غمناک و البته روایتی عالی، شهر مخوف و بی نظیر و مرگبار یارنام که یک مثال از برترین طراحی ها در تاریخ بازی های رایانه ای است، گیم پلی بی نهایت لذتبخش و چالش برانگیز که شدیدا شما را به خود وابسته می کند و شیفته آن می شوید، انواع و اقسام موارد مخفی و سلاح ها و لباس ها و ارتقاها و آیتم های جمع کردنی که شدیدا ارزش تکرار بازی را بالا می برند و یکی از دلایل اعتیاد آور بودن بازی هستند، صداگذاری و موسیقی های عالی، باس فایت هایی بی نظیر که البته وقتی اسم میازاکی را می آوریم خودش یعنی وجود باس فایت های بی نظیر. هر چه در این بازی هست بی نظیر است و باعث می شود تا بازیباز شدیدا عاشق این عنوان شود و به نوعی به آن اعتیاد پیدا کند. تازه علاوه بر تمامی این موارد که خود کمپین بازی را به تنهایی شدیدا اعتیاداور می کنند، بخش سیاهچال های بازی نیز هستند که برای خودشان یک عامل اعتیادآور جدا و کامل محسوب می شوند و تجربه آنها و باس های جدیدی که در آن ها می بینیم و انجام آن ها با دوستان و دیگر بازیبازان، سبب می شود تا بلادبورن باز هم بیشتر و بیشتر بتواند شما را به خود معتاد کند که البته با تجربه ای که از اعتیاد به این بازی و سری سولز ذارم، باید بگویم بسیار لذتبخش هستند و اعتیادهایی هستند که در زندگی هرگز از آن ها پشیمان نیستم و نخواهم بود. در نهایت باید گفت عنوان استثنایی و فوق العاده زیبای Bloodborne در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور به مانند تمامی دیگر بازی های استاد میازاکی محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما ساعت ها و ساعت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر تجربه آن و گشت و گذار در شهر مرگبار و مخوف یارنام بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید (اشکالی هم ندارد بشوید!!) و این را شخصی به شما می گوید که شاید حدود ۸ بار این بازی را با تمام سیاهچال هایش به اتمام رسانده و خودش شدیدا معتاد بازی های میازاکی بوده و هست! Bloodborne در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه شانزدهم قرار می گیرد.

۱۵ – Sims Series

سازنده: Maxis ,The Sims Studio

ناشر: Electronic Arts

ژانر: Life simulation

پلتفرم مقصد: X360 ،PS3 ،WII ،DS ،PSP ،PC

سال انتشار اولین و آخرین نسخه: بازی The Sims در سال ۲۰۰۰ – بازی The Sims 4: Fitness Stuff در سال ۲۰۱۷

بالاترین امتیاز متا: عنوان The Sims با متای ۹۲/۱۰۰

Electronic Arts خیلی بزرگ تر از این حرف هاست که خیلی از بازیبازان کنونی فکر می کنند و واقعا برای بنده و خیلی از بازیبازان قدیمی تر یکی از افسانه های این صنعت محسوب می شود که حتی زمانی که همه به آن شلیک های بیش از حد ناحق می کردند، برای من باز هم عزیز و دوست داشتنی بود زیرا که خیلی ها شاید ندانند این شرکت چه بازیهایی را برای ما به ارمغان آورده است و برخی از برترین خاطرات کل زندگی ما را بازی های این کمپانی رقم زده اند و خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنید فرنچایزهای قدرتمند و بی نظیر دارد که وقتی همه آن ها را کنار هم بیاوریم متوجه می شوید که این شرکت چه حقی بر گردن صنعت بازی و ما بازیبازان دارد. اگر بحث علاقه و پول و تغییر سیاست و … در سال های اخیر باشد که ماشالله کل شرکت ها در این زمینه بدجوری الکترونیک آرتز را هم رد کرده اند و اکنون برخی شرکت ها مثل اکتویژن یک بازی را ۳ بار می فروشند و خیلی کارهای زشت دیگر نیز از خیلی شرکت ها شاهد هستیم و این موضوع برای همه شرکت های بزرگ صادق است. همه عاشق پول در آوردن و سود کردن هستند و الکترونیک آرتز هم یکی از این شرکت هاست که اصلا به اندازه ای که آن را می کوبیدند حقش نبود و خیلی های دیگر هم باید کنارش کوبیده می شدند. تنها به این نام ها و فرنچایزها فکر کنید و آن گاه ببینید می توانید که از این شرکت بدتان بیاید؟ Mirror’s Edge ،Crysis ،Burnout ،Star Wars: Battlefront ،The Sims ،SimCity ،Titanfall ،Battlefield ،Dragon Age ،Dead Space ،Need for Speed ،Mass Effect و البته FIFA. تازه بگذریم از Spore و Unravel و Skate و Medal of Honor و Army of Two و Dante’s Inferno و UFC و Madden و…. شگفت انگیز است! نه؟ هیچ کمپانی در دنیای گیم از لحاظ بزرگ بودن و تعداد فرنچایزهای تاریخ ساز و بازی های خاطره انگیز مانند الکترونیک آرتز نیست. هر کدام از اسم هایی که آوردم خودشان چندین بازی در طول سال ها داشته و دارند که هنوز هم داریم از آن ها لذت می بریم. در واقع بازیبازی نیست که با عناوین این شرکت خاطره نداشته و آن ها را تجربه نکرده باشد.

یکی از اعتیادآورترین عناوین این شرکت بزرگ و دوست داشتنی بدون شک سری بزرگ و محبوب The Sims است که واقعا زمانی که در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار معرفی و نسخه اول آن منتشر شد تمامی صنعت بازی و بازیبازان را شگفت زده کرد. یک شبیه ساز کامل و واقعی زندگی با هر چیزی که فکرش را بکنید (بله اونایی که فکرش را می کنید هم هست!! کلا فقط به اونا فکر می کنید دیگه!! تا بگیم شبیه ساز زندگی اول فکر میره به سمت ناکجا آباد!!). این عنوان زیبا بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای بی نظیری را از سوی بازیبازان و منتقدان دریافت نمود و نهایتا هم متای عالی ۹۲ را به خود اختصاص داد که برای یک شبیه ساز زندگی واقعا شگفت انگیز است زیرا باید خیلی کامل باشد و خیلی به زندگی شبیه باشد که منتقدان این نمرات را بدهند. این گونه بود که این بازی تبدیل به یک فرنچایز بسیار موفق و ادامه دار شد که اگر چه در طول سال ها و گذشت زمان تا به امروز، خیلی افت کرده است (مانند خیلی از بازی های قدیمی و بزرگ دیگر) اما به هر حال جز اعتیادآورترین و سرگرم کننده ترین بازی هایی است که دنیای بازی های رایانه ای به خود دیده است و بسیاری از بازیبازها مدت ها زندگی واقعی خود را راها کرده و به سراغ شکل دادن و راست و ریس کردن زندگی مجازی و شبیه سازی شده شان در دنیای سیمز می رفتند و سبب شدند تا فرنچایز سیمز تبدیل به یکی از اعتیادآورترین فرنچایزهای تاریخ شود که البته هنوز هم که هنوز است نسخه اول آن، موفق ترین بازی آن نیز محسوب می شود. بدون شک عناوین سری Sims مخصوصا نسخه اول و اصلی آن، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید زندگی واقعی خود را به خاطر زندگی دقیق و کاملا شبیه سازی شده مجازی خود بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید و زندگی و روابط مجازیتان را بیشتر از زندگی واقعی جدی نگیرید، زیرا که ترک عادت موجب مرض است! سری عناوین Sims در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه پانزدهم قرار می گیرند.

۱۴ – Rocket League

سازنده: Psyonix

ناشر: Psyonix

ژانر: vehicular soccer video game

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS, Linux

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

ایده همه چیز است اگر خوب عملی شود. ایده مسابقه ای تقریبا شبیه به فوتبال ولی با ماشین، ایده ای است که شاید در نگاه اول چندان جذاب نباشد (مانند موضوعی که در مورد سری انگری بردز نیز مطرح کردیم) ولی وقتی این ایده با دقت و کیفیت و بگذارید راحت بگویم، مانند Rocket League عملی شود، آنگاه است که می بینیم چقدر ایده جالبی بوده است و اگر آن ایده خلاقانه و جالب نبود هیچ گاه عنوانی مثل Rocket League خلق نمی شد تا یک شبیه سازندگانش را مانند یک راکت، به سمت خوشبختی و موفقیت پرتاب کند و یکی یکی رکوردها را شکند. سال ۲۰۱۵ بود که یک عنوان بی سروصدا به نام Rocket League که توسط Psyonix در سبک vehicular soccer یا ریسینگ ورزشی ساخته شده بود توسط همین شرکت برای پلتفرم های پلی استیشن ۴ و رایانه های شخصی منتشر گردید و ناگهان پس از مدت کوتاهی به طرزی باورنکردنی تبدیل به یکی از برترین و پرفروش ترین و پر کاربرترین عناوین روز دنیا شد که حتی سازندگان بازی نیز از این موضوع و میزان آن، شوکه و شگفت زده شده بودند و بازی پشت سر هم موفقیت ها را درو می کرد. منتقدان نیز از این عنوان زیبا بسیار استقبال کردند و متای ۸۷ به این بازی تعلق گرفت که با توجه سبک خاص و تقریبا نامانوسش در دنیای بازی های رایانه ای، یک امتیاز فوق العاده محسوب می شود. موفقیت این بازی بر روی دو پلتفرم مقصد خود به حدی بالا بود که سازندگان خیلی زود تصمیم گرفتند آن را برای دیگر پلتفرم ها نیز منتشر کنند و این گونه بود که در سال ۲۰۱۶ بازی Rocket League برای پلتفرم های Xbox One , macOS و Linux نیز منتشر گردید و باز هم موفقیت فوق العاده خود را تکرار کرد. البته قرار است تا نسخه نینتندو سوئیچ این بازی نیز منتشر شود تا کاربران و علاقمندان نینتندو نیز از این عنوان فوق العاده لذت ببرند.

Rocket League عنوانی است یک تا چهار نفره که شامل دو تیم دو نفره می شوند که باید سوار بر ماشین های راکتی، به مانند بازی فوتبال سعی کنند تا یک توپ خیلی بزرگ را وارد دروازه حرف کنند و متعاقبا تیم حریف نیز سعی می کند از دروازه اش دفاع کرده و به حرف گل بزند. بازی قابلیت بین پلتفرمی بین پلی استیشن ۴ و رایانه های شخصی و همینطور بین Xbox One, Switch, و رایانه های شخصی را نیز داراست و دارای دو حالت تک نفره و چند نفره می باشد. بعد زا مدتی از عرضه بازی طی اپدیت هایی سازندگان مواردی را به بازی اضافه کردند به مانند قابلیت تغییر در قوانین کلی بازی و همچنین افزودن مدهایی مانند هاکی روی یخ و بسکتبال به بازی. جالب است که بدانید عنوان راکت لیگ در حقیقت ادامه و نسخه دومی است بر بازی Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars در سال ۲۰۰۸ که همین سازنده برای پلی استیشن ۳ ساخته بود. البته عنوان اول موفقیت های خیلی بزرگی به دست نیاورد و بیشتر به عنوان یک بازی متوسط رو به خوب با آن رفتار شد اما در مورد راکت لیگ قضیه کاملا فرق کرد و این بازی یک موفقیت عظیم و بی نظیر را برای سازندگان خوش فکرش رقم زد. خاصیت و مکانیک های این بازی به شکلی هستند که مثل یک بازی فوتبال هیچ گاه تکراری نمی شود و هر مسابقه با دیگری فرق دارد و همین باعث می شود تا بازی شدیدا اعتیادآور باشد و مدام با جمله “فقط یه دست دیگه” شما را پای بازی میخکوب نماید. در حقیقت به وضوح باید گفت عنوان هوشمندانه و نبوغ آمیز Rocket League در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر انجام مسابقاتی بی نظیر و بی نهایت هیجان انگیز و رقابت با دوستانتان بزنید. Rocket League در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه چهاردهم قرار می گیرد.

۱۳ – Starcraft Series

سازنده: Blizzard Entertainment

ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: Real-time strategy

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,Classic Mac OS ,macOS ,Nintendo 64

سال انتشار اولین و آخرین نسخه: بازی Starcraft در سال ۱۹۹۸ – بازی StarCraft II: Legacy of the Void در سال ۲۰۱۵

بالاترین امتیاز متا: بازی Starcraft II: Wings of Liberty با متای ۹۳/۱۰۰

بلیزارد اسم خیلی بزرگ و پر ابهتی است. یکی از موفق‎ترین، ثروتمندترین و بزرگترین کمپانی‎های بازیسازی دنیا که تنها با تعداد محدودی از عناوین، سال‎هاست که بر بالاترین رده‎های آمار تعداد بازیبازان حاضر در یک بازی تکیه زده است و عناوینی مثل World of Warcraft که بیش از یک دهه از عمر آن می‎گذرد هنوز هم سرورهایش پر از بازیباز علاقمند است که آن را با هیچ بازی دیگری عوض نمی‎کنند. البته بلیزارد هم همواره با پشتیبانی عالی و به روز رسانی‎ها و بسته‎های الحاقی داستانی جدید، آن را به روز نگاه می‎دارد ولی به هر حال عنوانی است که سال‌ها قبل ساخته شده است و به قدری زیبا بوده که هنوز هم قدیمی نشده است و دوست‌داران زیادی در سراسر دنیا از جمله کشورمان دارد. در کنار عناوینی مثل Diablo, Warcraft و Wow که سال‎ها بازیبازان را سرگرم کرده‎اند، هر بار هم که این شرکت عنوان جدیدی می‎سازد کلی مورد توجه قرار می‎گیرد و تحسین می‎شود. در همین سال های اخیر بود که بازی Heartstone: heroes of warcraft حتی در لیست کاندیدای برترین بازی سال ۲۰۱۴در تمامی سایت‎های معتبر قرار داشت و حتی خیلی‎ها آن را به عنوان بازی سال نیز برگزیدند و بعد از آن نیز بازی اوورواچ که در این لیست ما نیز حضور دارد توانست بازی سال ۲۰۱۶ شود که این فقط از دست سازندگان قدرتمندی مانند استودیوهای بلیزارد ساخته است که هر بازی با هر سبکی که بسازند می تواند بازی سال شود. تازه نکته جالب این‎جاست که تا قبل از ۲-۳ سال پیش که نسخه سوم دیابلو برای کنسول‎ها نیز منتشر شد، تمامی بازی‎های این کمپانی‎ بزرگ تنها برای رایانه‎های شخصی ساخته منتشر می‎شدند و با این حال طرفداران و فروششان از خیلی بازی‎های مولتی‎پلتفرم بزرگ هم بیشتر بود که این نمایانگر قدرت و عظمت این کمپانی خوشنام است که همواره طرفداران و بازیبازان علاقمند به رایانه‌های شخصی را خوشحال کرده است و اخیرا این خوشحالی را به دارندگان کنسول‌ها نیز هدیه داده است تا هیچ کس از عناوین بی‌نظیر این سازنده بی‌نصیب نماند. در بین عناوین پر تعداد و بی نظیر این کمپانی بدون شک یکی از برترین آن ها فرنچایز استراتژی محبوب و پرطرفداری است به نام StarCraft که به نوعی می توان گفت علاوه بر قدرت فوق العاده بالا در بخش گیم پلی، بهترین و حذاب ترین داستان را بین شاهکارهای بلیزارد دارد.

StarCraft یکی از برترین و البته اعتیادآورترین سری عناوین استراتژی تاریخ است که یکی از نقاط قوت بزرگ آن که اعتیادآور بودنش را نیز تشدید کرده، آن است که در کنار گیم پلی قدرتمندش، به قدری داستان عمیق و زیبایی نیز دارد که مانند یک کتاب و یک فبلم داستانی زیبا است و در پس هر نژاد در بازی آن قدر پیشینه داستانی وجود دارد که گویی تاریخ نویسانی قهار در طی قرن ها آن ها را نوشته اند و یا مردمان سینه به سینه نقل کرده اند و این داستان عظیم و زیبا باعث می شود که هر بار چیزهای جدیدی از دنیای بازی دستگیرتان شود و مدام بیشتر و بیبشتر در دل بازی غرق شوید. برخی از برترین و چذاب ترین شخصیت هایی که در تاریخ بازی های رایانه ای سراغ داریم در این سری بی نظیر حضور دارند و داستان فوق العاده آن را شکل می دهند. شخصیت هایی مانند Sarah Kerrigan و داستان و سرگذشت تلخ و غمگین او و ماجرای عشق او و Jim Raynor. اگر مثالی برای یک رابطه که سخت و حساس و پر از دردسر ولی سرشار از عشق است می خواهید باید به رابطه ی Jim Raynor و Sarah Kerrigan اشاره کنیم و این که چگونه این دو عشقشان را در برابر تمام مشکلات حفظ کردند. Sarah Kerrigan قبل از این که در Tarsonis به دست زرگ ها اسیر شود یک شبح Terran بود. زرگ ها وی را آلوده کردند و او تبدیل شد به یک دورگه پیچیده از زرگ ها. سپس طی فعل و انفعالاتی او بر تخت پادشاهی زرگ ها نشست و تبدیل به ملکه آن ها شد و این گونه ارتشی از این موجودات کریه المنظر و قدرتمند را در اختیار گرفت. Sarah یکی از محبوب ترین شخصیت های سری استارکرفت است و البته یکی از قدرتمندترین آن ها که طرفداران بی شماری را در سراسر دنیا برای خود دارد و بدون شک یکی از برترین زنان تاریخ بازی های رایانه ای محسوب می شود. ماجرای عشق او و Jim Raynor همواره از جذاب ترین و خطرناک ترین روابط عاشقانه در بازی ها شناخته می شود. کار آسانی نیست که عاشق ملکه ی زرگ ها باشید ولی Jim Raynor و Sarah Kerrigan به معنای واقعی عاشق یکدیگر هستند و به شکل تحسین برانگیزی از عشقشان در برابر تمام ناملایمات محافظت می کنند و یک الهام بخش برای بسیاری از روابط هستند. Jim Raynor از هیچ تلاشی برای نجات عشقش یعنی سارا کریگان از دست اربابان زرگ نژادش فروگذار نکرد و در این مسیر کل دنیا را گشت و هزاران هزار زرگ را کشت تا سارا را سالم و عشقش را استوار نگاه دارد. پر واضح است که عناوین سری Starcraft مخصوصا نسخه Starcraft II: Wings of Liberty به واسطه گیم پلی بی نهایت قدرتمند در کنار داستان فوق العاده عمیق و زیبا، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید انجام بسیاری از کارها و خواب خود را بزنید و باید خیلی مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید. سری عناوین Starcraft در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه سیزدهم قرار می گیرند.

۱۲ – Civilization V

سازنده: Firaxis Games

ناشر: ۲K Games و Aspyr

ژانر: Turn-based strategy, 4X

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Linux و OS X

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

اصولا عناوین سبک استراتژی قابلیت این را دارند که در صورت داشتن کیفیت بالا بسیار اعتیادآور باشند و بازیباز را مجبور کنند که ساعت ها و ماه ها و حتی چندین سال به تجربه آن ها بپردازد. در دنیای بازی های رایانه ای فرنچایزهای استراتژی بسیار بزرگ و با کیفیت وجود دارند که هر کدام به واسطه المان هایی خاص شناخته می شوند و توانسته اند تا نام خود را مطرح کرده و طرفداران زیادی پیدا کنند. در هر لیستی که در آن از برترین و بزرگترین فرنچایز های استراتژی تاریخ نام برده شده باشد، بدون شک نام سری زیبای Civilization که توسط استاد ساخت عناوین استراتژی یعنی Sid Meier خلق شده است را نیز خواهید شنید که در طول سال ها و عرضه نسخه های مختلف توانسته است به عنوان یکی از باکیفیت ترین بازی های سبک استراتژی نوبتی بین علاقمندان این ژانر نامش را مطرح نماید. بین عناوین مطرح و بزرگ این فرنچایز، بدون شک اگر بخواهیم به باکیفیت ترین و اعتیادآور ترین بازی اشاره کنیم، می توانیم از نسخه پنجم این سری یعنی Civilization V نام ببریم که توسط Firaxis Games ساخته شد و در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت های ۲K Games و Aspyr برای رایانه های شخصی منتشر گردید و موفقیت های بسیاری را نیز کسب کرد. این بازی که به مانند سایر عناوین این سری یک بازی Turn-based strategy محسوب می شود موفق شد تا بازخوردهای بی نظیری را کسب کند و امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۰ را نیز به خود اختصاص داد. البته لازم به ذکر است که نسخه ششم این سری که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد نیز یک بازی فوق العاده عالی و باکیفیت و اعتیادآور است که امتیاز متای ۸۸ را نیز کسب کرد و توانست بسیار موفق ظاهر شود اما وقتی از طرفداران قدیمی این سری در مورد اعتیادآور ترین بازی این فرنچایز سوال کنیم و ویدئوها و مطالب مختلفی از سراسر جهان را در مورد این موضوع مشاهده و مطالعه نماییم، متوجه می شویم که نسخه پنجم همچنان به نوعی محبوب ترین و موفق ترین بازی سری محسوب می شود و البته اعتیادآور ترین.

همواره در این سری، المان های بسیار زیادی در گیم پلی وجود دارند که بازیبازهای مختلف و بهتر است بگوییم تمدن های مختلف بر سر آن ها رقابت داشته باشند و بسته به نوع بازی کردن خود در برخی بیشتر پیشرفت کنند و به برخی کمتر اهمیت دهند. مثلا یک تمدن بیشتر اساس خود را بر قدرت نظامی قرار می دهد و تمدنی دیگر در زمینه تجارت و اقتصاد رشد بیشتری دارد. در این عنوان نیز موارد پر تعدادی از قبیل research, exploration, diplomacy, expansion, economic development, government و military در بازی وجود دارند که شما باید سعی کنید به نوعی توازنی را بین آنها ایجاد نمایید. یکی از خصوصیات بارز در نسخه پنجم بازی این بود که تعداد موارد و المان های خیلی زیادی نسبت به نسخه چهارم و بسته های الحاقی آن، تغییر کرده یا حذف شده بودند که البته این موضوع کاملا در جهات بهبود بازی و بالاتر رفتن کیفیت آن بود. قطعا وقتی که بازیبازی وارد دنیای عظیم و زیبای این بازی می شود و در حقیقت نماینده یک تمدن و ملت آن می شود، به نوعی نسبت به آن احساس وابستگی پیدا می کند و سعی می کند تا همواره با بازی کردن بیشتر، وضعیت خود و مردم خود را در برابر دیگر تمدن ها و خطرات بهبود ببخشد و با توجه به المان های بسیار گسترده و زیادی که در بازی وجود دارند این کار بسیار هم وقت گیر خواهد شد که البته تمام آن وقتی که صرف می شود نیز برای بازیباز علاقمند، لذتبخش و جذاب است و به این شکل بازیباز، زمان زیادی را برای بازی کردن آن صرف می کند و شاید حتی بدون این که متوجه شود به بازی اعتیاد پیدا کند و تا مدت ها و مدت ها نتواند آن را رها نماید. بدون شک عنوان بسیار وسیع و سرگرم کننده Civilization V و به طور کلی عناوین این سری بی نظیر در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بزنید و در حقیقت باید مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک عادت موجب مرض است! Civilization V در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

منبع متن: gamefa