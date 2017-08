اقتباس Game Of Thrones تل‌تیل (Telltale) شاید بهترین بازی آن‌ها نبوده باشد اما قطعا مورد رضایت بخشی از طرفداران این سریال محبوب قرار گرفت. حتی تل‌تیل نیز از ادامه این طرح استقبال کرده بود و آن‌را پرچمدار بازی‌های خود خوانده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی،در آینده نزدیک، رخ ندهد. در […]

اقتباس Game Of Thrones تل‌تیل (Telltale) شاید بهترین بازی آن‌ها نبوده باشد اما قطعا مورد رضایت بخشی از طرفداران این سریال محبوب قرار گرفت. حتی تل‌تیل نیز از ادامه این طرح استقبال کرده بود و آن‌را پرچمدار بازی‌های خود خوانده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی،در آینده نزدیک، رخ ندهد.

در سال جاری، تل‌تیل فصل‌های جدید بازی‌های The Walking Dead، Batman، Minercraft و حتی The Wolf Among Us را معرفی کرده است اما در این میان نام Game of Thrones دیده نمی‌شود. مدیر بخش ارتباطات نو‌آوری تل‌تیل در مصاحبه با Eurogamer اعلام کرد که در حال حاضر، روند توسعه این بازی متوقف شده است:

مدت کمی پس از عرضه فصل اول این بازی اعلام کردیم که Game of Thrones را ادامه خواهیم داد و برنامه‌هایی برای ادامه آن داشتیم. در حال حاضر این پروژه متوقف شده است. ما هنوز آن را معرفی نکرده‌ایم اما این به این معنا نیست که قصد آن را نداریم. ما در حال حاضر مشغول توسعه عناوین The Wolf Among Us، The Walking Dead و Batman هستیم و می‌خواهیم تماشا کنیم که در سریال Game of Thrones چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

البته که فصل بعدی سریال Game of Thrones تاریخ پخش مشخصی ندارد و احتمالا تل‌تیل قصد دارد با پخش فصل آخر و استفاده از جو موجود این سریال، فصل دوم بازی Game of Thrones را منتشر کند:

در حال حاضر ما طرفدار سریال Game of Thrones هستیم. به همین دلیل برای تعیین اتفاقات ادامه بازی با توجه به داستان فصل آخر سریال هنوز فرصت زیادی داریم. ما باید ببینیم که چه اتفاقاتی در سریال رخ می‌دهد و متناسب با آن، به وستروس برگردیم.

با توجه به این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد که طرفداران Game of Thrones باید مدت زیادی منتظر این بازی بمانند. البته این بازی می‌تواند پس از پایان سریال، برای طرفداران Game of Thrones امیدوار کننده باشد.

