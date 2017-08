احتمال ادامه سری Uncharted، با توجه به توئیت جدید شرکت سونی… The Lost Legacy آخرین عنوان از سری Uncharted است که استودیوی ناتی‌داگ بررویش کار می‌کرده. ناتی‌داگ در گذشته اعلام کرده بود که مطمئن نیست پس از اتمام ساخت عنوان The Last of Us Part II، مجدد به ساخت نسخه‌ای دیگر از Uncharted فکر نماید. با این حال بنظر […]

احتمال ادامه سری Uncharted، با توجه به توئیت جدید شرکت سونی…

The Lost Legacy آخرین عنوان از سری Uncharted است که استودیوی ناتی‌داگ بررویش کار می‌کرده. ناتی‌داگ در گذشته اعلام کرده بود که مطمئن نیست پس از اتمام ساخت عنوان The Last of Us Part II، مجدد به ساخت نسخه‌ای دیگر از Uncharted فکر نماید. با این حال بنظر می‌رسد شرکت سونی شکی ندارد که پس از The Lost Legacy مجدد به این سری بازخواهند گشت.

به نقل از وب‌سایت EGM، شرکت سونی اخیرا در صفحه توئیتر خود ویدئویی کوتاه منتشر کرده که برخی از صحنه‌های اکشنی که طرفداران می‌توانند در عنوان The Lost Legacy انتظارش را داشته باشند، به تصویر کشیده. اما آن چیزی که بیش از همه جلب توجه می‌کند جمله‌ای است که در زیر این ویدئو ذکر شده، که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید:

فرانچایز/ سری‌ برنده جایزه همچنان ادامه دارد. عنوان Uncharted: The Lost Legacy هم‌اکنون در دسترس است. — PlayStation (@PlayStation) August 25, 2017

نکته جالب در جمله ذکر شده این است که، شرکت سونی تصمیم‌گرفته تا بجای “به سرانجام رسید/ به پایان رسید” از کلمه “ادامه دارد” استفاده کند. البته استودیوی ناتی‌داگ هیچگاه بطور رسمی اعلام نکرد که کارش با این سری محبوب تمام شده. در حقیقت، زمانی که عنوان Uncharted 4: A Thief’s End منتشر شد، سونی در ابتدا برای توصیف بازی از “برای آخرین بار” استفاده کرده بود، اما بعدا جمله خود را به “آخرین برگ از داستان نیتن دریک” تغییر داد.

درکل این‌ها تماما می‌توانند انتخاب کلماتی متفاوت برای بیان یک جمله باشند، اما باعث خوشحالی طرفداران خواهد بود که عنوانی دیگر از سری Uncharted در آینده عرضه شود. بعنوان مثال: نسخه‌ای که کاراکتر اصلی آن سم (برادر نیتن) و سالی در کنار هم، ماجراجویی جدیدی را آغاز کنند. در حال حاضر احتمالا مدتی طول خواهد کشید تا نسخه‌ای دیگر از این سری را مشاهده کنیم. استودیوی ناتی‌داگ مدتی پیش اعلام کرده بود که پس از اتمام کار برروی عنوان The Last of Us Part II، تمایل دارد تا زمینه‌های تازه‌ای را برای ساخت بازی‌های ویدئویی تجربه کند. بنابراین اگر از طرفداران سری Uncharted هستید، باید مدتی را با عنوان The Lost Legacy سر کنید.

عنوان Uncharted: The Lost Legacy هم‌اکنون منحصرا برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa