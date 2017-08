به تازگی اعلام شده که سه بازی جدید به برنامه پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان اضافه شده‌اند و بازی‌بازان این کنسول می‌توانند آن ها را برروی کنسول خود تجربه نمایند. این سه بازی از استودیوی تل‌تیل گیمز هستند. همان طور که گفته شد، سه بازی جدید از استودیوی تل تیل گیمز به برنامه پشتیبانی از […]

به تازگی اعلام شده که سه بازی جدید به برنامه پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان اضافه شده‌اند و بازی‌بازان این کنسول می‌توانند آن ها را برروی کنسول خود تجربه نمایند. این سه بازی از استودیوی تل‌تیل گیمز هستند.



همان طور که گفته شد، سه بازی جدید از استودیوی تل تیل گیمز به برنامه پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان اضافه شدند. این سه بازی شامل فصل اول The Walking Dead، فصل دوم آن و سری فرعی The Walking Dead: Michonne می‌شوند و فهرست بلند و بالای عناوین برنامه محبوب مایکروسافت را طولانی تر می‌سازند. اگر این عناوین را از قبل به صورت دیجیتالی خریداری کرده‌اید، هم‌اکنون می‌توانید به راحتی به آن ها برروی کنسول ایکس‌باکس وان خود دسترسی داشته باشید؛ هر چند که نسخه های قیزیکی نیز سازگار هستند.

اگر آشنایی چندانی با این سری محبوب استودیوی داستان سرای تل تیل گیمز ندارید، باید بگویم که فصل اول The Walking Dead در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک بازی ماجرایی گرافیکی عرضه شد و شاهکار نویسندگان تل تیل گیمز باعث شد بازی حتی به جایزه بهترین سال دست یابد. فصل دوم این سری در سال ۲۰۱۴ عرضه شد و با این که بسیار خوب و هیجان انگیز بود، اما نتوانست موفقیت شگفت انگیز فصل اول را تکرار نماید. پس از آن شاهد ساخت و انتشار یک سری فرعی با نام The Walking Dead: Michonne از سوی تل تیل گیمز بودیم که در یک فصل کوتاه سه قسمتی، داستان یکی از شخصیت های محبوب کامیک های مردگان متحرک، یعنی میشون را دنبال می‌کرد. این سه بازی هم‌اکنون جزوی از برنامه پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان هستند. به تازگی نیز شاهد اتمام فصل سوم سری با نام The Walking Dead: A New Frontier بودیم که نسبت به دو فصل پیشین در مرتبه پایین تری قرار می‌گرفت.

برنامه پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان به وسیله مایکروسافت در اواخر سال ۲۰۱۵ آغاز شد و به بازی‌بازان اجازه می‌داد تا بازی های کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ را روی وان اجرا نمایند. برنامه ها برای اجرای بازی های نسل ششمی برروی ایکس‌باکس وان نیز به زودی اجرا خواهد شد.

منبع متن: gamefa