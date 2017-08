تخفیفات این هفته فروشگاه پلی استیشن اعلام شدند

سونی امروز لیست بازی‌های تخفیف خورده این هفته پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ویتا در ایالات متحده را اعلام کرد. طرفداران سری Far Cry در این هفته می‌توانند عناوین سری را با تخفیفات بسیار مناسبی دریافت نمایند. نسخه طلایی Far Cry 4 به‌همراه تمامی DLCهای عرضه شده تنها با قیمت ۲۲ دلار […]

سونی امروز لیست بازی‌های تخفیف خورده این هفته پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ویتا در ایالات متحده را اعلام کرد.

طرفداران سری Far Cry در این هفته می‌توانند عناوین سری را با تخفیفات بسیار مناسبی دریافت نمایند. نسخه طلایی Far Cry 4 به‌همراه تمامی DLCهای عرضه شده تنها با قیمت ۲۲ دلار یعنی ۶۲ درصد تخفیف در دسترس است. همچنین آخرین بازی عرضه شده از سری Far Cry یعنی نسخه Primal نیز ۶۰ درصد تخفیف دریافت کرده. عنوان NBA Live 18: The One Edition که هنوز عرضه نشده با تخفیف ۳۳ درصدی پیش‌خرید روبه‌رو بوده و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege نیز نصف قیمت در دسترس است.

شما می‌توانید لیست کامل تخفیفات را در اینجا مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa