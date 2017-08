این هفته تعداد زیادی بازی، برای کاربران کنسول پلی‌اسیتشن ۴ در دسترس قرار گرفته است که در بین آن‌ها می‌توانیم عناوین قابل توجهی را ببینیم. برخی از این بازی‌ها شامل بازی Yakuza Kiwami و همینطور بازی مبارزه‌ای Absolver و تعداد دیگری از بازی‌های منحصر به فرد می‌شود. شاید بتوان عنوان Yakuza Kiwami را در حال […]

این هفته تعداد زیادی بازی، برای کاربران کنسول پلی‌اسیتشن ۴ در دسترس قرار گرفته است که در بین آن‌ها می‌توانیم عناوین قابل توجهی را ببینیم. برخی از این بازی‌ها شامل بازی Yakuza Kiwami و همینطور بازی مبارزه‌ای Absolver و تعداد دیگری از بازی‌های منحصر به فرد می‌شود.

شاید بتوان عنوان Yakuza Kiwami را در حال حاضر بزرگ‌ترین بازی حاضر در لیست بازی‌های این هفته پلی‌استیشن ۴ نامید. این بازی روز گذشته منتشر، و با استقبال گسترده بازی‌بازان در سراسر دنیا روبه‌رو شد. این بازی، یک عنوان بازسازی شده از اولین نسخه از سری Yakuza است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ برای کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شده بود. این بازی با بهبودهای گسترده در بخش‌های مختلف، مانند جلوه‌های بصری و گرافیکی، دیالوگ‌های دوباره ضبط شده، و همینطور سیستم جدید Majima Everywhere ارائه شده است که این سیستم به بازی‌بازان این اجازه را می‌دهد که با حرکات غیرمنتظره، بازی‌بازان دیگر را به چالش بکشند. همچنین این بازی با قیمت به‌صرفه خود (۳۰ دلار) می‌تواند به خوبی در میان بازی‌بازان علاقه‌مند پیدا کند و طرفداران زیادی را بری خودش به دست آورد.

دیگر بازی تازه منتشر شده این هفته، عنوان Absolver می‌باشد. این بازی یک بازی منحصر به فرد است که با ترکیب سبک‌های مختلف مانند سبک مبارزه‌ای، نقش‌آفرینی و همینطور چند سبک دیگر، گیم‌پلی جذابی را به وجود اورده است. این بازی شما را در نقش یک جنگ‌جوی تازه‌کار قرار می‌دهد که با قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف باید از افراد مشخص شده، محافظت کند و به برج Adal دسترسی پیدا کند. چیزی که Absolver را از سایر بازی‌های مبارزه‌ای جدا می‌کند، سیستم مبارزاتی آن است که به صورت جذابی قابل شخصی سازی است. بازی‌بازان در این بازی می‌توانند با مبارزه کردن با دشمنان خود، حرکات جدید بیاموزند و از آن‌ها در راستای گسترش مهارت‌های مبارزه‌ای خود استفاده کنند. این بازی نیز با قیمت ۳۰ دلاری، می‌تواند مورد استقبال گسترده بازی‌بازان قرار بگیرد و افراد زیادی را به سمت خود بکشد.

دیگر بازی‌های مهم این هفته، عنوان کلاسیک Windjammers می‌باشد (که از طریق قابلیت کراس-بای با پلی‌استیشن ویتا قابل بازی کردن است). همینطور عناوین Warriors All-Stars، Everybody’s Golf، Resident Evil: Revelations; و Pillars of Eternity: Complete Edition از جمله بازی‌هایی هستند که روز گذشته برای این کنسول منتشر شدند. علاوه‌بر این‌ها عنوان Art of Fighting Anthology، که در گذشته برای کنسول پلی‌استیشن ۲ عرضه شده بود، نیز از امروز برای کاربران پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفته است. همچنین عنوان جذاب Last Day of June و همینطور قسمت اول Life Is Strange: Before the Storm نیز بازی‌هایی هستند که از تاریخ ۳۱ام آگوست در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ قرار خواهند گرفت. شما در ادامه می‌توانید لیست بازی‌هایی که در روز‌های آتی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر می‌شوند را مشاهده کنید.

بازی‌های ۳۰ام آگوست



Art of Fighting Anthology

X-Morph: Defense

بازی‌های ۳۱ام آگوست



Last Day of June

Life Is Strange: Before the Storm – Episode 1

The Lost Bear (پلی‌استیشن وی‌آر)

