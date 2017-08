بازیهای رایگان ماه سپتامبر برای کاربران سرویس PS Plus اعلام شد

دقایقی پیش شرکت سونی بصورت رسمی از لیست بازیهای رایگان ماه آینده‌ی کاربران سرویس PS Plus رونمایی کرد و به نظر می‌رسد این ماه، تفاوت بسیاری بین بازیهای کاربران اروپایی و آمریکایی وجود دارد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Playstation Blog، کاربرانی که از اکانت اروپایی و ریجن 2 بهره می‌برند، این ماه می‌توانند از عناوین شاخصی مانند inFamous: Second Son که توسط استدیوی محبوب Sucker Punch توسعه داده شده است و همینطور عنوان تحسین‌شده‌ی شرکت Ubisoft یعنی Child of Light بهره‌مند شوند.

در زیر می‌توانید لیست کامل عناوین رایگان را برای پلتفرم‌های PS4، PS3 و PS Vita مشاهده کنید:

Child of Light (PS4)

inFamous Second Son (PS4)

We Are Doomed (PS4, PS Vita)

Hatoful Boyfriend (PS4, PS Vita)

Truck Racer (PS3)

Handball 2016 (PS3)



اما برخلاف کاربران اروپایی، دارندگان اکانت آمریکا و ریجن 1، به جای عنوان Child of Light، عنوانی کاملا در سبک و سیاقی متفاوت را به نام Strike Vector Ex دریافت خواهند کرد. همینطور در لیست زیر می‌توانید تفاوت‌های بیشتری را مشاهده نمایید:

inFamous: Second Son (PS4)

Strike Vector Ex (PS4)

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

Hustle Kings (PS3)

Hue (PS Vita, PS4)

Sky Force Anniversary, (PS Vita, PS4, PS3)

همینطور این ماه عنوانی ویژه و اضافه نیز برای کاربران هر دو منطقه در دسترس قرار گرفته است که RIGS Mechanized Combat League نام دارد و برای اولین بار برای کاربران PSVR رایگان شده است. طبق معمول هر ماه، اگر از دارندگان این سرویس هستید، می‌توانید این عناوین را از سه‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده بصورت رایگان دانلود کرده و استفاده نمایید.

نظر شما چیست؟ آیا از لیست این ماه راضی هستید؟ تفاوت‌های قابل‌توجه در عناوین رایگان مناطق مختلف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟



منبع متن: pardisgame