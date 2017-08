بازی South Park: The Fractured But Whole بدون هیچ سانسور و حذفیات عرضه خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، یوبیسافت در یک خبر قافل‌گیرکننده اعلام کرد که South Park: The Fractured But Whole بدون سانسور و یا حذفیات در تمام مناطق عرضه خواهد شد. این خبر توسط کیمبرلی و‬یگند (Kimberly Weigend) یکی از تهیه‌کنندگان در بخش سن فرانسیسکو یوبیسافت اعلام شد.

حتی جالب است بدانید که دیروز هیئت نمره‌گذاری سنی استرالیا درجه سنی R18+ و بدون سانسور یا حذفیات را برای بازی تعیین کردند که البته بسیار عجیب است چرا که بخش نمره‌گذاری استرالیا بسیار در این موارد سخت‌گیر عمل می‌کند. حتی نسخه اول بازی یعنی South Park: The Stick of Truth نتوانست از سانسور آن‌ها فرار کند.

ویگند اذعان داشت که تیم سازنده نمی‌دانست چه اتفاقی می‌افتد اگر عنوان را به هیئت‌های نمره‌گذاری سنی مختلف بفرستد اما مطمئنا خوشحال هستند که همه در همه‌جای دنیا تجربه مشابهی با دیگران خواهند داشت.

حال چه چیزی باعث این اتفاق شده است؟ خب یک دلیل آن شاید این باشد که بازی به اندازه نسخه اول رُک و بی‌پرده نیست. اما اگر شما با مت و تری که خالقان مجموعه اصلی هستند و در توسعه این بازی هم دخالت دارند آشنا باشید می‌دانید که راه و روش ویژه خود را پیش می‌برند.

زمانی که از ویگند در مورد این سوال شد که آیا این مورد به این معنی است که هیئت‌های نمره‌گذاری بازی‌ها سخت‌گیری خود را کم‌تر کرده‌اند این‌گونه پاسخ داد:

« ممکن است به خاطر تغییر دوره و زمانه باشد و آن‌ها بیشتر از قبل به ایده‌ها بها می‌دهند. شاید هم مقبولیت نسخه اول باعث شده باشد... ما صادقانه دلیل آن‌ را نمی‌دانیم، اما خوشحالیم که همگی قرار است تجربه یکسانی را تجربه کنند چرا که این موضوع در نسخه اول برای ما ناامید‌کننده بود که امکان نشان دادن بعضی چیزها در بعضی کشورها وجود نداشت.»

بازی South Park: The Fractured But Whole قرار است به صورت جهانی در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) برای Xbox one، PS4 و PC عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame