بنابر گزارش پردیس گیم و به نقل از Gematsu، ساعاتی پیش لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته کشور ژاپن منتشر گردید. این بار نسخه Switch بازی Monster Hunter XX توانست با فروش 84.277 نسخه در اولین هفته عرضه رتبه نخست را به خود اختصاص بدهد.

از دیگر بازی‌های تازه وارد می‌توان به Megadimension Neptunia VIIR برای کنسول PS4 با فروش 15.775 نسخه اشاره کنیم که جایگاه پنجم را بدست آورده است.

شما کاربران پردیس گیم در زیر می‌توانید شاهد لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن باشید.

بازی Monster Hunter XX نسخه Swich با فروش 84.277 نسخه

Splatoon 2 با فروش 54.442 نسخه

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age نسخه 3DS با فروش 30.416 نسخه

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age با فروش 22 هزار و 600 نسخه

بازی Megadimension Neptunia VIIR با فروش 15 هزار و 775 نسخه

بازی The Snack World: Trejarers با فروش 14 هزار و 676 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 13.731 نسخه

بازی Yomawari: Midnight Shadows نسخه Vita با فروش 8.255 نسخه

بازی Yomawari: Midnight Shadows نسخه PS4 با فروش 8 هزار و 66 نسخه

بازی Arms با فروش 5 هزار و 495 نسخه

این پایان کار نیست و مطابق هر هفته، لیستی از تعداد کنسول‌های فروخته شده نیز منتشر شده که در زیر قابل مشاهده است.

Switch – 69,654

PlayStation 4 – 20,433

New 3DS LL – 11,470

New 2DS LL – 11,173

PlayStation 4 Pro – 4,225

PlayStation Vita – 4,080

2DS – 2,137

New 3DS – 430

Wii U – 117

PlayStation 3 – 83

Xbox One – 63

منبع متن: pardisgame