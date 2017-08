Path of Exile عنوانی رایگان به سبک اکشن و نقش‌آفرینی مثل Diablo است. بعد از سال‌ها دریافت نقدها و بازخوردهای موفق در PC، حال این بازی برای Xbox One عرضه شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، برای جشن گرفتن این رویداد، تیم Grinding Gear Games یک پرسش و پاسخ در کانال ردیت Xbox one راه انداختند. در این پرسش و پاسخ سازندگان به دلیل انتخاب پورت بازی در Xbox One به جای PS4 هم توضیح دادند.

« چون که یک تیم سازنده کوچک عناوین PC هستیم، پورت بازی روی Xbox One برای ما بسیار راحت‌تر از پورت بازی برای PS4 بود. دلیل آن هم این است که API‌ها و ابزار مخصوص PC و Xbox One یکی هستند.در واقع، پورت بازی‌مان روی Xbox One حتی اثر مثبتی روی نسخه PC هم گذاشت چرا که کار بهبودی‌های انجام‌شده روی نسخه Xbox را به نسخه PC هم انتقال دادیم.»

با این حال برنامه‌ای برای Cross-Play بین گیمران PC و Xbox One وجود ندارد.

«برنامه‌ای برای اضافه کردن Crossplay نداریم، متاسفم. به علاوه چالش‌های تکنیکی که وجود داشت، مسئله تعادل و عدالت گیم‌پلی هم چیزی است که نتوانستیم راه‌حل مناسبی برایش پیدا کنیم.»

به اطلاع شما پردیسی‌های عزیز برسانیم که این بازی جز عناوین پشتیبانی‌شده برای Xbox one X در روز عرضه با یک پچ 4K و 60fps است. حال جالب است بدانید که در این پرسش‌ و پاسخ، سازندگان از احتمال پشتیبانی برای نمایش HDR خبر داده‌اند.

سازندگان با عرضه بازی روی Xbox One مواردی چون نبودن قابلیت PVP را هم ذکر کرده‌اند که البته قرار است در آینده به بازی اضافه شود. هم‌اکنون پشتیبانی بازی به صورت Local هم وجود ندارد که البته تیم سازنده در برنامه خود دارند. بازی Path of Exile هم‌اکنون به صورت رایگان برای Xbox One قابل دریافت است.

منبع متن: pardisgame