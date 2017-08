نرسیده… خمارم!!! | اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای – بخش دوم

اعتیاد… تا این کلمه را می شنویم به طور غالب برای ما یک مفهوم تداعی می شود و آن هم “بدبختی” است. زیرا که اصولا کلمه اعتیاد را در ۹۵ درصد مواقع در خصوص مواد مخدر شنیده ایم، اما خب اعتیاد یک مفهوم خیلی فراتر از تنها حوزه مواد مخدر است و شاید خیلی هایمان […]

اعتیاد… تا این کلمه را می شنویم به طور غالب برای ما یک مفهوم تداعی می شود و آن هم “بدبختی” است. زیرا که اصولا کلمه اعتیاد را در ۹۵ درصد مواقع در خصوص مواد مخدر شنیده ایم، اما خب اعتیاد یک مفهوم خیلی فراتر از تنها حوزه مواد مخدر است و شاید خیلی هایمان بدمان بیاید و بهمان بر بخورد ولی واقعا اعتیادهایی در برخی زمینه های چه مثبت و چه منفی داشته ایم و داریم و خودمان هم می دانیم اما از این که کسی روی آن برچسب اعتیاد بزند، شرم داریم و اسم اعتیاد را بر نمی تابیم. در دنیای مورد علاقه و محبوب ما یعنی بازی های رایانه ای نیز به مانند هر حوزه دیگری اعتیاد و استفاده افراطی به نحوی که دیگر ابعاد زندگی را تحت الشعاع قرار دهد و به زندگی فرد ضربه بزند، وجود دارد و موضوع صحبت ما نیز در این مطلب، همین اعتیاد در بازی های رایانه ای است. البته اصلا اشتباه نکنید؛ این مطلب به هیچ عنوان در مورد نصیحت کردن و این که بگویم نباید هرگز معتاد بازی شوید و قوی باشید و… نیست، زیرا که از قدیم گفته اند “یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم”. وقتی بنده خودم واقعا چند عنوان این لیست را در حد اعتیاد بازی کرده ام پس نمی توانم بگویم “خجالت نمی کشید معتاد بازی کردن می شوید؟”این موضوع هیچ ربطی هم به طرز فکر و تحصیلات و … ندارد که مثلا بگوییم بازیبازی که تحصیلات عالیه و دکترا و… دارد و فکرش باز است، هرگز معتاد بازی نمی شود. چرا که یک مثال نقض خیلی واضح و نزدیک می شناسم!

اعتیاد پیدا کردن به بازی در درجه اول به میزان “گیمر بودن” فرد و وقت گذاشتن او برای بازی ربط دارد. کسی که در روز خیلی بیشتر برای بازی کردن وقت می گذارد خیلی بیشتر در معرض اعتیاد پیدا کردن است زیرا بسترش قراهم تر است. کسی که سیگار می کشد خیلی بیشتر احتمال اعتیادش به مواد مخدر وجود دارد نسبت به فردی عادی، زیرا زمینه اش فراهم است. در درجه بعدی هم یکی از عوامل اصلی اعتیاد به بازی، یافتن عنوانی توسط بازیباز است که دقیقا و دقیقا همانی است که اوج سلیقه و غایت آمال اوست و فکر وی از یک بازی رایانه ای دقیقا خود همان بازی است. این باعث می شود بازیباز از تحربه آن بازی خاص بی نهایت لذت ببرد و از تحربه آن سیر نشود و مدام به بازی کردن آن عنوان بپردازد و به آن اعتیاد یابد. برای من بلادبورن و دارک سولز و دیمونز و ویچر و بایوشاک معنای اعتیاد محض بوده اند و بارها و روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها با آن ها همراه بوده ام و هنوز هم گذر زمان را در هنگام تجربه آن ها متوجه نمی شوم. در موارد اعتیاد به یک سری یا یک بازی خاص، معمولا بالاخره بعد از مدتی اعتیاد دیوانه وار به آن بازی، بازیباز به حالت بازی کردن نرمال باز می گردد و اعتیادش تمام می شود زیرا آن بازی یا آن سری تمام می شود. مثلا بلادبورن دیگر در دفعات دهم و بالاتر چیز خاصی برایتان نمی گوید و هر چقدر هم معتادش باشید، سرانجام دیگر آن را کنار خواهید گذاشت.

اما نوعی دیگر از اعتیاد هم در دنیای بازی های رایانه ای وجود دارد که خطرناک تر از نوع اول هم هست زیرا که در حالت اول شخص تنها به یک بازی اعتیاد پیدا می کند و سرانجام آن را کنار می گذارد (البته به غیر از مواردی استثنا مثل عناوین ورلد او وارکرفت و بازی های MMORPG بسیار قدرتمند و طولانی که سال ها حمایت می شوند) ولی نوع دوم اعتیادی است که شخص کلا به بازی کردن اعتیاد دارد و برایش فرقی نمی کند که حالا دارک سولز بازی می کند یا کال او دیوتی یا راکت لیگ و … بلکه فقط می خواهد در حال انجام بازی هایی که خوشش می آید باشد که این نوع اعتیاد به بازی، می تواند مدام شدید و شدیدتر هم بشود و در مقاطعی به صورت جدی روی تمام زندگی شخص سایه بیاندازد و آن را تحت الشعاع قرار دهد. بازی کردن خیلی خیلی خوب است و این که شخص بخواهد هر روز مدتی را به بازی کردن اختصاص دهد اصلا بد نیست (مثلا بنده حتی اگر از زمان خواب خود هم کم کنم باید در روز حتما چند ساعتی را بازی کنم تا در زندگی احساس شادی و خوشحالی داشته باشم) ولی به شرطی که آن بازی کردن، زندگی اش را دچار مشکل نکند، حال چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی. بازی کردن به قیمت این که شما همه چیز را کنار بگذارید و فقط و فقط پشت سر هم بازی کنید، بسیار مشکل ساز است و دقیقا می شود “اعتیاد” به بازی های رایانه ای که مانند هر اعتیادی مضر است و زندگی فرد را تک بعدی می کند.

جدا از موضوعات کلی که در مورد اعتیاد به بازی ها مطرح کردیم، قصد داریم تا به صورت ریزتر به موضوع وسایل و لوازم و در حقیقت “مواد لازم” برای معتاد کردن یک گیمر بپردازیم!!! به هر حال در دنیای بازی های رایانه ای عناوینی هستند که خیلی بیشتر از بقیه توانایی این را دارند که بازیباز را اسیر خود کنند و کاری کنند که او نتواند به راحتی آن ها را رها کند و حاضر باشد که از وقت دیگر کارهایش بزند برای این که پای بازی کردن بنشیند و به جاده شوم اعتیاد پای بگذارند!! عناوینی که تا به خودتان بیاید می بینید گیرتان انداخته اند و حتی عناوینی که اصلا نمی گذارند وقت کنید که فکر کنید به این که گیرتان انداخته اند!!! در واقع در این مطلب قصد داریم تا به ۲۲ عدد از بازی هایی که کاملا این قابلیت و توانایی را دارند که در صورت مراقب نبودن، شما را به خود معتاد کرده و از کار و زندگی بیاندازند، اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. بازی هایی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب و در جای خود خطرناک و اعتیادآور هستند و شاید هم هر کدام ما گاهی به برخی از آن ها معتاد بوده باشیم یا همچنان هم این اعتیاد ادامه داشته باشد. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا باید عرض کنم که قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد.

رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد، زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی سطجی و مسخره که یک بار تمامش نمی کنیم را بیاورد و در صدر لیست اعتیادآورترین ها قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر بازی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد و یا به آن معتاد شده باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا بازی هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده اعتیاد آور بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی اعتیادآور تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می تواند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب با اولین قسمت از “اعتیادآورترین بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای” که به بررسی شماره های بیست و دوم تا دوازدهم لیست اختصاص دارد با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۱ – سری The Witcher

سازنده: CD Projekt RED

ناشر: CD Projekt

ژانر: Action RPG, Hack and Slash

سال انتشار اولین نسخه تا اخرین نسخه: The Witcher در سال ۲۰۰۷ – The Witcher 3: Wild Hunt سال ۲۰۱۵



پلتفرم های مقصد: PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4

بالاترین امتیاز متای فرنچایز: The Witcher 3: Wild Hunt با امتیاز متای ۹۴/۱۰۰

بدون هیچ شک و شبهه‎ای فرنچایز شاهکار استودیو لهستانی CD Projekt RED یعنی The Witcher و مخصوصا بازی The Witcher 3 Wild Hunt یکی از اعتیادآورترین عناوین نقش‎آفرینی است که صنعت بازی‎های رایانه‎ای تاکنون به خود دیده است و به واسطه زیبایی بی نظیر خود و ارزش تکرار بسیار بالایی که به خاطر تصمیمات پرتعداد و تاثیرگذار خود دارند، می توانند صدها ساعت شما را مجاب به تجربه کردن این سری کنند و البته هرگز هم از لذتشان کم نشود و شما را هر بار با دیدن داستان های جدید و وقایعی که تصمیماتتان رقم می زنند شگفت زده نمایند. از لحاظ بازخوردهای مثبت بازیبازان و منتقدان نیز نسخه سوم برترین عنوان این سری محسوب می گردد و علاوه بر انتخاب به عنوان بازی سال ۲۰۱۵ موفق گردید تا امتیاز متای رویایی ۹۴ را نیز کسب نماید. همواره و در هر نسخه اصلی این سری محبوب، شاهد نقاط قوت بسیار زیادی بوده ایم که باعث شده اند هر شماره این بازی تبدیل به یکی از بهترین نقش افرینی های زمان خود شوند (اگر نگوییم بهترین) که البته در مورد نسخه سوم بحث فرق دارد و نه تنها بهترین نقش آفرینی زمان خود بود، بلکه به عقیده بنده بهترین نقش افرینی بود که تاریخ به خود دیده است و برای بنده برترین بازی تمام دوران گیمر بودن. یکی از اصلی ترین دلایل جذابیت عناوین این سری همواره نقش مهم تصمیمات بازیباز در طول بازی و به چالش کشیدن وی برای گرفتن تصمیماتی سخت و دشوار بوده است. تصور کنید که یک بازی رایانه ای بتواند همان استرسی را که شاید در برخی تصمیم‎گیری‎های خود در زندگی واقعی داریم به ما منتقل کند. قطعا کار بسیار سختی است و بسیار بسیار کم‎تعداد هستند عناوینی که بتوانند این حس رابه ما منتقل کنند ویاعث شوند کنترلر را زمین بگذاریم و مدتی طولانی به یک تصمیم که می خواهیم بگیریم فکر کنیم (البته اگر زمان محدود نداشته باشد!). عناوینی که بتوانند چنین حسی در ما ایجاد کنند قطعا شاهکار هستند و البته معمولا شاهکاری از سبک نقش آفرینی. چون انتخاب و رویارویی با عواقب آن یکی از خاصیت‎های بازی‎های سبک نقش‎‎آفرینی هستند و یکی از عوامل اصلی که بسیاری از گیمرها این سبک را با هیچ سبک دیگری قابل مقایسه نمی دانند. عناوینی به مانند سری Witcher به معنای واقعی کلمه در بردارنده مفهوم احترام به مصرف کننده هستند و گیمر از ذره‎ ذره پولی که برای خرید آن خرج کرده است با تمام وجود راضی و خشنود است. هفته ‎ها و شاید ماه ‎ها سرگرم کردن یک گیمر کار آسانی نیست که از عهده هر بازی یا هر بازی ‎سازی بر آید.

در دوره ای که بازی های ۵-۶ ساعته هم کشش لازم برای به انتها رساندن را در ما ایجاد نمی‎ کنند عناوینی مثل Witcher به مانند الماسی درخشان و کمیاب هستند و گاها با ۲۰۰ ساعت گیم‎ پلی ما را وادار به دوباره یا سه باره تمام کردن بازی نیز می کنند و این یعنی اعتیادآور بودن. یکی از دلایل اصلی این اعتیادآور بودن در سری ویچر به دلیل راه های بسیار بسیار پرتعدادی است که تصمیمات شما بازی را به سمت آن ها می برند و می توانید مثلا بار دوم و سوم بازی را طوری بازی کنید که تصمیمات شما، کلا داستان و سرنوشت دنیای آن و شخصیت ها و حتی خود شما را به سمت دیگری ببرد. تصمیماتی اغلب خاکستری که شما را به فکر کردن مجبور می‎کنند و در پایان منجر به شکل گیری ۳۶ پایان مختلف در بازی خواهند شد و باید با نتیجه تصمیماتی که در جای‎جای بازی گرفته اید روبرو شوید. بی شک اصلی ترین دلیل قرار گرفتن این فرنچایز در لیست اعتیادآورترین بازی ها دلیل ابرشاهکاری به نام The Witcher 3 Wild Hunt است که به شخصه برای بنده بالاتر از هر عنوان دیگری در تمام زندگی ام قرار دارد و برترین بازی که در طول دوران بازیباز بودنم تجربه کرده ام، محسوب می گردد. نسخه های اول و دوم این سری نیز در زمان خود چیزی فراتر از فوق العاده بودند و هر کدام در دوره خود تاریخسازی کرده اند اما به واقع گل سرسبد این فرنچایز قدرتمند نسخه سوم آن است که برترین و با کیفیت ترین حسن ختامی است که می توان برای پایان دادن به یک ۳ گانه تصور کرد. The Witcher 3 Wild Hunt پر از سیستم‎های مختلف و متنوع مبارزه و … است و در عین سادگی و در دسترس بودن، پیچیدگی‎های بسیاری نیز دارد که بسیاری از آن‎ها را خود بازی به شما آموزش می دهد ولی یادگیری بسیاری را نیز به عهده خود شما می گذارد تا با آزمون و خطا آن‌ها را فراگیرید. استفاده از سیستم‎ها و تاکتیک‎های مختلف مبارزات و … به خصوص در درجات بالای سختی بازی بسیار حیاتی هستند و در واقع برای آگاهی هر چه بیشتر از زحمتی که سازندگان برای سیستم مبارزات این بازی کشیده اند باید بازی را با درجات سختی بالاتر از Normal انجام دهید تا طعم واقعی مبارزه با تاکتیک و استراتژی‎های مختلف را بچشید و دریابید که مبارزات در این عنوان بسیار فراتر از یک بازی Hack and Slash ساده هستند.

همراه شدن با گرالت در آخرین نسخه از ۳ گانه‌ Witcher به قدری جذاب و دلچسب بود که قطعا تا مدت‎ها در یاد و خاطره‎ ما باقی خواهد ماند و از آن به عنوان تجربه‎ای بسیار شیرین و البته گاهی با حسرت یاد خواهیم کرد زیرا در آن شاهد پایان ماجراهای گرالت افسانه‎ای ملقب به گرگ سفید هستیم و بعد از ۳ گانه‎ ای بی‎نظیر باید با او و داستان‎ های جذابش خداحافظی کنیم. سری عناوین ویچر به حماسی ترین شکل ممکن ۳ گانه خود را به پایان رساند و همان قدر که ما را با کیفیت بی نظیر نسخه نهایی خود به عنوان برترین نقش آفرینی تاریخ (از دیدگاه بنده) خوشحال کرد، به همان اندازه نیز غمگین هستیم از این که دیگر شاید هیچ گاه شاهد ماجراهای گرگ سفید دوست داشتنی مان نباشیم. اما به هر شکل چه باز هم عنوانی از سری ویچر منتشر گردد و چه خیر، ۳ گانه The Witcher همواره در دنیا و در دفتر قطور تاریخ بازی های رایانه ای به عنوان یکی از برترین فرنچایزهای اکشن نقش آفرینی شناخته خواهد شد و به شخصه هیچ بازی نقش آفرینی را هیچ گاه بالاتر و با کیفیت تر از این سری و مخصوصا نسخه سوم و ابرشاهکار ان ندیده ام. عنوانی که حتی بسته الحاقی ان یک سال بعد از انتشار خود بازی، در حضور غول هایی مانند دارک سولز ۳، برترین بازی نقش آفرینی سال می شود. بدون شک عنوان فراتر از شاهکار The Witcher 3: Wild Hunt در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان در دنیای بی نظیر و بسیار وسیع بازی با تعداد بسیار بسیار زیادی فعالیت مختلف برای انجام دادن گشت و گذار کنید و هیولا بکشید و کارت بازی کنید و کارآگاه شوید و … و خلاصه این که قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی بزنید که البته خیلی سخت است که غیر از این باشد و احتمال اعتیاد شما به این بازی خیلی بالاست. The Witcher 3: Wild Hunt در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Resident Evil 4

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

پلتفرم مقصد: GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

وقتی دیدی یک بازی نقش آفرینی و استراتژی و MMO نیست و در این لیست قرار گرفته یعنی خیلی خیلی کارش درست است و واقعا باید بازی بی نظیر و خفنی باشد که بدون این که در این سبک های ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته و ۱۰۰۰ ساعته باشد، باز هم هم توانسته بازیبازان را به طرز شدیدی به خود معتاد کند و آنقدر بی نظیر باشد که با این که در سال ۲۰۰۵ عرضه شده اما هنوز در سال ۲۰۱۷ داریم در نسل هشتم آن را بازی می کنیم و تازه مثل وارکرفت و دوتا و …. مدام وسیع تر و عظیم تر نمی شود و محتوای جدید به آن اضافه نمی شود و ۱۰۰ ساعت هم گیم پلی ندارد. باور کنید اصلا نمی دانم چند بار و واقعا چند بار و چند ساعت عنوان Resident Evil 4 را چه بر روی پلی استیشن ۲ و پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ بازی کرده ام و نمی دانم چطور است که هر بار این بازی تمام می شود باز دوباره می خواهید آن را از ابتدا شروع کنید و ارزش تکرار وحشتناکی دارد که البته به دلیل آیتم های جذاب برای دستیابی و ماموریت های زمانی و داستان های فرعی برای بازی کردن و …. است که انگار هیچ گاه این بازی قدیمی نمی شود. Resident Evil 4 عنوانی است شدیدا اعتیاد آور که مطمئنم هر کدام از شماها حتی نمی توانید بشمارید چند بار آن را بازی کرده اید. عنوانی که این سیستم دوربین روی شانه در مبارزات سوم شخص را خلق کرد و هر بازی موفقی در این سبک، در اصل از Resident Evil 4 الگو گرفته است و از جی تی ای گرفته تا رد دد و دد اسپیس و … همگی کاری را کرده اند که Resident Evil 4 و خالق نابغه، دوست داشتنی و توانمندش یعنی استاد شینجی میکامی، اولین بار و بدون الگو برداری از کسی انجام دادند و در حقیقت میکامی این سیستم را خلق کرد و استاندارد جدیدی را به سبک شوتر سوم شخص آورد و سطح این عناوین را بالاتر برد. در واقع بعد از Resident Evil 4 بود که تمام بازی های خوب شوتر سوم شخص که امروز می بینیم عرضه شدند و با استفاده صحیح از این سیستم و بهبود آن مبارزاتی بسیار جذاب را خلق کردند. اما به هر حال همیشه اولین بودن از همه چیز مهم تر است. به یقین Resident Evil 4 برترین عنوان و در حقیقت خالق مبارزات شوتر سوم شخص مدرن و دوربین روی شانه در صنعت بازی محسوب می شود

Resident Evil 4، شاهکار بی بدیل استاد میکامی به محض عرضه در سال ۲۰۰۵ به همگان نشان داد که یکی از برترین بازی های کل تاریخ در تمام سبک هاست و به نوعی پدر بازی های شوتر سوم شخص مدرن و همینطور پدر عناوین وحشت بقای مدرن است. مگر آسان است که یک بازی امتیاز متای ۹۶ را کسب کنید؟ امتیاز متای ۹۶ یعنی بایوشاک و عناوینی در سطح آن که بدون شک Resident Evil 4 یکی از همان هاست و تا ابد در قلب بازیبازان نامش جاودانه است و خالقش یعنی استاد میکامی همواره مورد احترام کل صنعت بازی بوده و هست و خواهد بود. Resident Evil 4 عنوانی است که وقتی برای نسل ۸ عرضه می شود و آن را بازی می کنید هنوز شگفت زده تان می کند که این بازی چطور برای پلی استیشن ۲ بوده است و هنوز که هنوز است از خیلی عناوین جدید برتر و لذتبخش تر و با کیفیت تر است و البته اعتیادآورتر. بدون شک عنوان خاطره انگیز و بی تکرار استاد میکامی یعنی Resident Evil 4 در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان بازی را بارها و بارها دوباره از اول آغاز کنید تا آیتم های بهتر به دست آورده و چندین بار از زیبایی بی نظیر و خوفناک بازی لذت ببرید و قید خیلی کارهای خود را به خاطر این بازی بزنید. در حقیقت باید گفت که شما بایستی خیلی خیلی مراقب باشید تا به این شاهکار معتاد نشوید زیرا که ترک رزیدنت اویل ۴ و زامبی های هوشمند آن موجب مرض است! Resident Evil 4 در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – League of Legends

سازنده: Riot Games

ناشر: Riot Games

ژانر: Multiplayer online battle arena

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, macOS

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۷۸/۱۰۰

یکی از سبک های بسیار پر طرفدار و البته اعتیاد آور برای پی سی بازان، Multiplayer online battle arena یا به اختصار همان MOBA است که عناوین پرتعداد و با کیفیتی نیز در این سبک برای علاقمندان منتشر شده است و از سال های قبل تا به امروز شاهد ساخته شدن عناوینی گوناگون با المان ها و مکانیک های مختلف و خصوصیات و داستان های گوناگون در دسترس بازیبازان رایانه های شخصی قرار گرفته است که برخی از آنها با کیفیت و موفق بوده اند و برخی دیگر هم بدون هیچ سرو صدایی آمده اند و زود هم از دور خارج شده اند. یکی از برترین و باکیفیت ترین عناوین این سبک که از ۸ سال پیش تاکنون در دسترس بازیبازان قرار دارد و با کیفیت بسیار بالای خود توانسته است تا نام خود را از زیر سایه غولی مانند Dota II که الهام بخش این بازی نیز هست، بیرون بکشد و تبدیل به یکی از بهترین بازی های این سبک با تعداد کاربران بسیار بالا شود، عنوان زیبای لیگ افسانه ها یا League of Legends است که توسط Riot Games ساخته شده و در سال ۲۰۰۸ توسط همین شرکت برای Microsoft Windows و macOS منتشر گردید. این بازی در زمان انتشار خود بازخورهای خیلی خوبی را کسب کرد و موفق شد تا متای ۷۸ را کسب نماید که البته همانطور که می دانید در این نوع عناوین، زمان و حمایت سازنده بسیار در باکیفیت تر شدن بازی نقش دارند و شاید اگر همین عنوان ۳ سال بعد از عرضه نقد می شد، امتیازات بسیار بالاتری را نیز دریافت می کرد.

از ۸ سال قبل تا به امروز که League of Legends منتشر شده است سازندگان بازی به خوبی بازی را حمایت و پشتیبانی کرده اند و با بررسی بازخوردهای کاربرانشان موفق شده اند تا مدام این عنوان را بهبود بخشیده و با اضافه کردن موارد مختلف و قهرمانان جذاب و بالانس کردن بازی و در کل به روز نگاه داشتن آن، کاربران خود را در طول سالها نگاه داشته و بر تعداد آنها بیافزایند تا هنوز هم این بازی زیبا جزو عناوین پرطرفدار این سبک محسوب گردد و و بازیبازان زیادی در سراسر دنیا ساعت ها و روزها و سال ها پای آن وقت گذاشته و بگذارند. این عنوان به صورت رایگان می باشد ولی از پرداخت های درون برنامه ای یا همان microtransaction استفاده می کند (از این موضوع متنفرم. همین پرداخت ها درون برنامه ای و دی ال سی ها صنعت بازی را به گند کشیده اند) و جالب است بدانید که سازندگان بازی برای ساخت این عنوان از Warcraft III: The Frozen Throne mod, Defense of the Ancients الهام گرفته اند و شباهت های زیادی نیز در ساختار این بازی ها مشاهده می شود. League of Legends نیز مانند عناوین عالی این سبک بازی اعتیادآوری است زیرا که ذات این سبک به گونه ای است که مدام و مدام بازیباز را به ادامه دادن و پیشرفت کردن تشویق می کند و هیچ گاه خسته کننده نمی شود مخصوصا وقتی که سازندگان حمایت خوبی از بازیشان داشته باشند. بدون شک عنوان بسیار خوش ساخت و زیبای League of Legends در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید. League of Legends در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Dota II

سازنده: Valve Corporation

ناشر: Valve Corporation

ژانر: Multiplayer online battle arena

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,OS X ,Linux

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

می رسیم به اسطوره سبک Multiplayer online battle arena یا به اختصار همان MOBA که پی سی بازان خیلی خوب آن را می شناسند و خیلی هایشان معنای اعتیاد را با آن درک کرده اند و دیگر بازیبازها نیز نام آن را بارها و بارها شنیده اند و خوب می دانند که یکی از قابل احترام ترین عناوین تاریخ به حساب می آید و یکی از برترین انحصاری های رایانه های شخصی. بله صحبت از Defense of the Ancients و نسخه دوم آن یعنی Dota II است که یکی از نمادهای اعتیادآور بودن در دنیای بازی ها محسوب می شود و بازیبازان زیادی در دنیا شیفته و دلباخته آن هستند. Dota II یکی از اعتیادآورترین بازی های رایانه های شخصی به حساب می آید و تعداد بسیار بسیار زیادی بازیباز در طول ۴ سالی که از انتشار آن می گذرد به طور مداوم مشغول تجربه آن هستند و بر تعدادشان هم افزوده می شود و حتی مسابقاتی حرفه ای با جوایز عالی نیز در سراسر دنیا برای این بازی برگزار می شود و تیم هایی فوق حرفه ای که در حقیقت از معتادترین و خوره ترین و البته قدرتمندترین بازیبازان این عنوان هستند در آن شرکت می کنند! Dota II یک عنوان رایگان MOBA که توسط کمپانی عظیم و غول پیکر Valve Corporation در سال ۲۰۱۳ ساخته و منتشر شد و البته داستان ها و دادگاه ها و دعواهای حقوقی زیادی را نیز برای این شرکت (و طراح اصلی بازی و ماد دوتا یعنی IceFrog)و دیگر غول عناوین چند نفره پی سی یعنی یلبزارد به همراه داشت که نهایتا هم والو پیروز شد و یکی از سودمندترین عناوین تاریخ را کاملا در اختیار خود گرفت. حتما می دانید که نقش بلیزارد در این وسط چه بود دیگر؟ بگذارید مقداری توضیح دهیم. Dota II در حقیقت یک نسخه stand-alone ادامه و دوم برای (Defense of the Ancients (DotA است که یک ماد ساخته شده برای شاهکار بلیزارد یعنی Warcraft III: Reign of Chaos و بسته الحاقی آن یعنی The Frozen Throne به حساب می آید و این گونه بود که بلیزارد هم اعتقاد داشت که حقوقو این بازی باید به نوعی متعلق به این شرکت باشد و نه والو.

بازی شامل مبارزه دو تیم ۵ نفره در برابر هم است که هر یک باید از پایگاه خود در نقشه دفاع کنند و سعی بر شکست حریف نیز داشته باشند. هر بازیباز کنترل یک شخصیت بسیار قدرتمند که در بازی به آن “هیرو” یا قهرمان می گویند را بر عهده دارد که هر کدام از این هیروها توانایی ها و استایل بازی کاملا متفاوتی از یکدیگر دارند و انتخاب کردن آنها برای یک تیم بسیار مهم است و تنها یک انتخاب شخصی محسوب نمی شود بلکه کاملا بایستی تاکتیکی و هدفمند انتخاب شود تا یک تیم بالانس باشد و مثلا ۵ هیروی تانک یا حمایت کننده یا … با هم در یک تیم نباشند. در طول بازی، بازیباز برای هیروی خود امتیاز تجربه و آیتم های مختلف کسب می کند تا بهتر بتواند در برابر تیم حریف مقاومت کرده و آن ها را شکست دهد. هر تیمی که اول بتواند یک ساختمان و ساختار عظیم به نام “Ancient” را که در پایگاه دشمن قرار دارد و توسط برج های محافظت کننده حمایت می شود، خراب کند به عنوان برنده بازی و مسابقه شناخته می شود. Dota 2 عنوانی است که تماما در باره طرح‌ریزی و استراتژی است. چیزی که این عنوان را بعضا بسیار سخت و دشوار می‌کند این است که دشمنان شما یک لحظه هم ساکن نمی‌ایستند و به شما فرصت نمی‌دهند حتی وقتی که در حال طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای حملات خود هستید. Dota 2 به هیچ وجه بازی آسانی نیست زیرا بازی از شما می‌خواهد که به دفعات تصمیم بگیرید، نقشه بکشید و باز هم بارها و بارها نقشه بکشید و استراتژی بچینید و این انرژی ذهنی زیادی از شما می‌گیرد و تمرکز شما را می‌طلبد. بدون شک عنوان بسیار پرطرفدار، خوش ساخت و زیبای Dota II در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و اگر سراغش بروید به احتمال قریب به یقین خود را معتاد شده بدانید! Dota II در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – سری The Elder Scrolls

سازنده: Bethesda

ناشر: Bethesda

ژانر: RPG

سال انتشار اولین نسخه تا اخرین نسخه: The Elder Scrolls: Arena سال ۱۹۹۴ – The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition سال ۲۰۱۶

پلتفرم های مقصد: MS-DOS, PC, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4

بالاترین امتیاز متای فرنچایز: The Elder Scrolls V: Skyrim با امتیاز متای ۹۶/۱۰۰

Bethesda Game Studios یکی از بزرگترین سازندگان بازی های نقش آفرینی در دنیا محسوب می شود و دو فرنچایز فال آوت و الدر اسکرولز را در اختیار دارد که هر کدام از آن ها بی شک جزو برترین و اعتیاد آورترین سری بازی های نقش افرینی تاریخ هستند و همیشه در بالاترین جایگاه های این سبک قرار می گیرند. در این قسمت لیست هم صحبت از یکی از این دو فرنچایز عظیم Bethesda مطرح است و در حقیقت برترین آن ها. پر واضح است که سری عناوین The Elder Scrolls یا “کتیبه بزرگان”برترین و قدرتمندترین فرنچایزی است که Bethesda در اختیار دارد؛ یک سری نقش افرینی بی نظیر که در سال ۱۹۹۴ با بازی The Elder Scrolls: Arena به دنیای بازی های رایانه ای معرفی شدند و در طول سال ها خود را به عنوان یکی از ۲-۳ فرنچایز برتر تاریخ نقش آفرینی و البته یکی از اعتیادآورترین سری عناوین تاریخ، به دنیا شناساندند. بی شک نقطه اوج گیری اصلی این فرنچایز با بازی The Elder Scrolls IV: Oblivion در سال ۲۰۰۶ و در نسل هفتم بود که انقلابی را در سبک نقش آفرینی ایجاد کرد و مورد تحسین بازیبازان و منتقدان قرار گرفت. امتیازات بی نظیری که این عنوان کسب کرد شامل امتیاز ۹٫۶ از وبسایت گیم اسپات و ۹٫۳ از وبسایت ای جی ان بود و در نهایت نیز امتیاز متای رویایی ۹۴ را کسب نمود. سپس با نسخه بعدی این سری یعنی The Elder Scrolls V: Skyrim موفقیت فوق العاده این سری باز هم ادامه یافت و حتی بیشتر نیز شد و این بازی از جانب تقریبا تمامی وبسایت ها و منابع معتبر به عنوان بازی سال ۲۰۱۱ نیز انتخاب شد و امتیازات بی نظیری را نیز کسب نمود و نهایتا موفق شد تا متای فوق العاده ۹۶/۱۰۰ را کسب نموده و به عنوان یکی از برترین بازی های تاریخ شناخته شود. جدید ترین بازی عرضه شده از این سری نیز نسخه بازسازی شده بازی بی نظیر The Elder Scrolls V: Skyrim است که برای کنسول های نسل هشتمی پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر شد تا بازیبازن این نسل نیز از تجربه یکی از برترین و اعتیادآورترین عناوین تاریخ محروم نشوند. سری The Elder Scrolls همواره و هر جایی که صحبت از بزرگترین فرنچایزهای نقش افرینی تاریخ یا برترین عناوین تاریخ یا اعتیادآورترین بازی های صنعت بازی مطرح باشد، در آن لیست قرار خواهد داشت و همواره در طول تاریخ منتقدان و بازیبازان در سراسر دنیا آن را تحسین کرده و ستوده اند.

به امید آن که شاهد معرفی نسخه جدیدی از این سری محبوب و بزرگ باشیم و بار دیگر بتوانیم در دنیای فوق العاده و عظیم سری The Elder Scrolls یک ماجراجویی بزرگ دیگر را تجربه نماییم. جالب است بدانید که سری محبوب The Elder Scrolls تاکنون بیش از ۴۰ میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته اند که واقعا رقم فوق العاده ای است و نشان از بزرگی و عظمت و البته محبوبیت این فرنچایز در بین بازیبازان در دنیا دارد. The Elder Scrolls فرنچایزی است که در طول تاریخ هر گونه افتخاری که شما فکرش را بکنید کسب کرده است و از بازی سال گرفته تا ایجاد انقلاب در سبک نقش آفرینی و فروش بی نظیر و امتیاز متای فوق العاده و … همه و همه در پرونده پر افتخار این سری دیده می شود. بدون شک فرنچایز شاهکار بی نظیر و زیبای The Elder Scrolls در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو سری بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و در دنیای بی نهایت زیبا و گسترده این بازی دنبال اژدها کشی باشید. به واقع این سری به حدی شاهکار و بی نظیر است که وقتی آن را شروع می کنید بعد از مدتی خیلی خودآگاه به سمت معتاد شدن به آن می روید و بازیباز دلش می خواهد به این شاهکار معتاد شود و واقعا چه اعتیادی لذتبخش تر از تجربه ساعت ها و ماه ها و سال ها از این سری شگفت انگیز. سری عناوین The Elder Scrolls در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هفتم قرار می گیرند.

۶ – Tetris Series

سازنده: ابتدا توسط Alexey Pajitnov ساخته شد و سپس در طول زمان شرکت های خیلی زیادی مانند سگا و Philips و… ساخت نسخه های گوناگون آن در کشورهای مختلف را عهده دار بوده اند

ناشر: Infogrames و Mirrorsoft و Nintendo و Sega و چندین شرکت دیگر که نشر را در قاره ها و کشورهای مختلف بر عهده داشته اند

ژانر: tile-matching puzzle

پلتفرم مقصد: Amiga ,Apple II ,Atari ST ,Arcade ,Commodore 64 ,Game Boy ,Mac OS ,NES ,PC ,Mega Drive ,MS ,DOS ,PSP ,DS ,3DS Wii ,PS3 ,Xbox 360 ,PS2 ,PS4 ,Xbox One

سال انتشار اولین نسخه: ۱۹۸۴

بالاترین امتیاز متا: نسخه PSP با متای ۸۵/۱۰۰

پرفروش ترین فرنچایز تاریخ… فرنچایزی که اصلا مهم نیست بازیباز هستید یا نیستید، وقت دارید یا ندارید، حوصله دارید یا ندارید، زیرا که قطعا بارها و بارها آن را بازی کرده اید. اصلا این فرنچایز عجیب و غریب است و یک جادوی عجیبی دارد که وقتی می نشینی پای بازی کردنش انگار اسیر و دربند می شوی و مدام آن را بازی می کنی تا هی بهتر و بهتر شوی. صحبت از یکی از عجایب صنعت بازی به نام Tetris است که واقعا حتی نمی دانم چه در مورد آن بنویسم. چند تا شکل از بالا به پایین می آیند و شما باید آن ها را بچینید و رنگ ها و شکل ها را با هم ست کنید تا از بین بروند و نگذارید ساختاری که در پایین صفحه درست می شود بالا بیاید. همین… یعنی به طور خلاصه می شود بگوییم “از اون بالا شکلک می یایه.. چندتا مکعب می یایه!!!”. ولی همین سادگی و بی آلایشی چنان جذابیتی دارد که واقعا عجیب و غریب است (چقدر گفتم عجیب و غریب!!) و شدیدا جذاب و اعتیادآور. تاکنون و از زمان انتشار اولیه این بازی در سال ۱۹۸۴ حدود ۳۳ سال می گذرد و انواع و اقسام و اشکال مختلف بازی تتریس برای هر پلتفرمی که فکرش را بکنید و در دنیا وجود داشته و دارد، منتشر شده است و موفقیت های بی نظیری را کسب کرده است.

می دانید ۱۷۰ میلیون نسخه فروش یعنی چه؟ یعنی آنقدر زیاد که حتی دومین فرنچایز پرفروش تاریخ هم ۵۰۰ میلیون نسخه کمتر از تتریس فروخته است و این واقعا یک شگفتی است و بس. تتریس که حالتی رکورد زدنی دارد، به ذات، اعتیادآور است و جادویی خاص دارد که می تواند قطعا شما را پای بازی کردنش نگاه دارد و هر گاه و هر جا که چشمتان به آن بیافتد، پایش می نشینید و مدام می خواهید بازی کنید و بازی کنید. چیزی مانند حسی که هواپیمای آتاری و یا بازی اسنیک در موبایل ها داشت و هی می خواستید یک دست دیگر بازی کنید تا بهتر شوید و بیشتر رکورد بزنید. بی تردید سری عناوین بسیار خاطره انگیز Tetris که هر شخصی چه گیمر باشد و چه خیر، نسخه ای از آن را در تی وی گیم و … تجربه کرده است، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور و بسیار پرفروش محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید زیرا که این سری و مکانیک جذاب و ساده آن، هیچ گاه قدیمی و تکراری و خسته کننده نخواهد شد و گذر زمان روی آن تاثیری ندارد. در حقیقت باید خیلی خیلی مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید زیرا که ترک عادت موجب مرض است! سری عناوین خاطره انگیز Tetris در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Diablo Series

سازنده: Blizzard Entertainment

ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: Action role-playing game, Hack and slash

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X, PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

سال انتشار اولین و آخرین نسخه: بازی Diablo در سال ۱۹۹۶ – نسخه Diablo 3 Rise of the Necromancer در سال ۲۰۱۷

بالاترین امتیاز متا: بازی Diablo با متای ۹۴/۱۰۰

بحث اعتیاد است و باز هم بلیزارد حضوری فعال تر از همه در این زمینه دارد! این بار هم ضحبت از یک فرنچایز اکشن نقش افرینی بی نظیر از این کمپانی قدرتمند و بزرگ است. فرنچایزی عظیم و محبوب و فوق اعتیادآور به نام دیابلو. Diablo یک سری اکشن نقش افرینی هک اند اسلش و dungeon crawler محسوب می شود که فروش بی نظیری در دنیا داشته و جالب است بدانید قبل از عرضه نسخه سوم بی نظیر این بازی و در سال ۲۰۱۲ دو نسخه اول این فرنچایز چیزی حدود ۲۵ میلیون نسخه در دنیا فروش داشتند! این سری دارای ۳ عنوان اصلی است که شامل Diablo, Diablo II, و Diablo III می باشند. عناوین فرعی و الحاقی این سری شامل Diablo: Hellfire که بازی اول را ادامه می داد، Lord of Destruction که بعد از بازی دوم عرضه گردید و Reaper of Souls که نسخه سوم را ادامه می دهد، هستند. این سری در دنیای Sanctuary اتفاق می افتد و هر ۳ بازی این سری نیز از لحاظ جغرافیایی در یک محدوده واقع می شوند. این سری داستان مبارزه انسان های ساکن Sanctuary و شیاطین اعظم که توسط دیابلو که آنتاگونیست اصلی بازی است، رهبری می شوند را دنبال می کند. انسان ها معمولا در این سری توسط فرشتگانی مانند archangel of justice با نام Tyrael یاری می شوند. واقعا در مورد بازی های بلیزارد بزرگ چه می توان گفت غبر از این که واقعا نظیری در دنیا ندارند و اعتیادآورترین بازی کل تاریخ هستند و البته این شرکت پر تعدادترین بازی اعتیادآور را نیز در اختیار دارد و در همین لیست ما شاید حدود ۵ عنوان فقط متعلق به بلیزاد هستند که واقعا شگفت انگیز است. بلیزارد تنها کمپانی است که با چند عدد بازی محدود از سال ها قبل بیشترین کاربران را دارد و عناوین ۱۰ سال قبل این شرکت هنوز هم از بسیاری عناوین جدید و روز دنیا کاربران بیشتری دارند. دلیل اصلی این موفقیت قطعا در ابتدا گیم پلی است، اما اصلا داستان را نیز در عناوین شرکت نباید دست کم گرفت، مخصوصا با ویدئوهایی که به عنوان کات سین هایی بی نظیر برای روایت داستان عناوین این شرکت مانند دیابلو پخش می شوند و هوش از سر بازیباز می ربایند.

در دنیای Sanctuary شاهد حضور انسان ها، فرشتگان و انواع و اقسام کلاس های شیاطین و هیولاها هستیم. از این فرنچایز کتاب های بسیاری نیز منتشر شده است که بسیار موفق عمل کرده اند و همینطور کمیک بوکی نیز از این سری منتشر شده است که وقایع مختلف این دنیا را دنبال می کند. اولین نسخه این فرنچایز در سال ۱۹۹۶ با نام دیابلو منتشر شد که فوق العاده نیز عمل کرد و هنوز که هنوز است به عنوان موفق ترین بازی این سری از لحاظ امتیاز متا محسوب می شود. دیابلو موفق شد تا نقدهای بسیار مثبتی را دریافت نماید و نهایتا امتیاز متای بی نظیر ۹۴/۱۰۰ را کسب کرد. نسخه دوم بازی ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۰ منتشر شد و سپس بعد از یک انتظار طولانی و سخت، نسخه سوم این سری در سال ۲۰۱۲ عرضه شد که این بار برای اولین بار این سری را بر روی کنسول های نسل هفتم و بعد از آن نسل هشتم شاهد بودیم که خبر بسیار خوبی برای دارندگان کنسول ها بود و نسخه سوم بازی موفقیت عظیمی را نیز بر روی کنسول ها کسب کرد و بسیاری از افراد مانند خود بنده را شدیدا به خود معتاد کرد و شاید باید بگویم چیزی در حدود ۷ بار کل عنوان دیابلو ۳ را با دوستان و به تنهایی تجربه کردم و هنوز هم فایل نصب آن را از روی کنسول پاک نکرده ام زیرا این بازی هم مانند عناوین سولز زمان ندارند و مدام به آن ها باز خواهم گشت. بدون شک سری عناوین شاهکار و بی تکرار Diablo که باز هم متعلق به نوابغ بلیزارد هستند، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و در دنیای بی نهابت زیبا و جذاب این سری به دنبال شکار شیاطین اعظم و در راس آن ها دیابلو باشید. در حقیقت باید خیلی خیلی مراقب باشید تا به آن معتاد نشوید که البته خیلی محال است! سری Diablo در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Minecraft

سازنده: ابتدا توسط Markus “Notch” Persson و سپس به طور کامل توسط استودیو Mojang

ناشر: Mojang و Microsoft Studios و Sony Computer Entertainment

ژانر: Sandbox, survival

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows – macOS – Linux – Android – iOS – Windows Phone – Xbox 360 – Xbox One – PlayStation 3 PlayStation 4 – PlayStation Vita – Wii U – Nintendo Switch

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

چند عدد پیکسل، مرز بین مولتی میلیاردر شدن و یک انسان معمولی ماندن، بودند، برای آقای Markus “Notch” Persson شده اما نه این که فکر کنید وی لیاقتش را نداشت. مهم پیکسل ها نیستند، مهم مغز و ذهن توانای این فرد بود که توانست با چند عدد پیکسل بزرگ یک برند جهانی و ابرشاهکار خلق کند و نشان دهد که نه گرافیک مهم است و نه خیلی چیزهای دیگر، بلکه تنها سرگرم کننده بودن مهم است و خلاقیت هنوز هم خریدار دارد. سال ۲۰۰۹ بود که عنوانی سندباکس به نام Minecraft که در ابتدا تنها توسط بازیسازی سوئدی به نام Markus “Notch” Persson سپس به طور کامل توسط استودیو Mojang ساخته شده بود، توسط این سازنده منتشر گردید و و باید بگویم به عجیب ترین و عظیم ترین و شگفت انگیز ترین و غیر منتظره ترین شکل ممکن دنیای بازی های رایانه ای را منفجر کرد، بدجوری هم منفجر کرد. ناگهان این بازی چنان موفقیتی را کسب کرد که یکی یکی پشت سر هم شروع به شکستن رکوردها و … کرد و همینقدر بدانید که در مدرت کوتاهی پس از عرضه بازی، جناب Markus “Notch” Persson یک میلیاردر بود و خبر خرید خانه یا بهتر بگویم قصری عظیم توسط ایشان در سایت ها دست به دست می شد و همه از این موضوع شگفت زده بودند که چند عدد پیکسل چه کردند با زندگی این مرد. بازی از سوی منتقدان نیز با تحسین های زیادی مواجه شد و امتیاز متای ۹۳ را کسب نمود و همینقدر بگویم که تا فبریه سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۲۱ میلیون نسخه از این بازی به فروش رفته است!! بله.. ۱۲۱ میلیون نسخه!! جالب است بدانید که Minecraft دومین بازی پرفروش تاریخ است که تنها و تنها فرنچایز بی نظیر تتریس را بالاتر از خود می بیند. موفقیت بازی به حدی عظیم بود که تقریبا پلتفرمی وجود ندارد که سازندگان بازی را روی آن منتشر نکرده بودند و واقعا اگر می شنیدیم ماین کرفت برای ماشین حساب هم منتشر شده عجیب نبود!

در سال ۲۰۱۴ بود که کمپانی مایکروسافت استودیو موجانگ و امتیاز Minecraft intellectual property را به قیمت ۲٫۵ بیلیون دلار خریداری کرد که نشان از ارزش بسیار بسیار بالای این عنوان و این فرنچایز دارد. بازی انواع و اقسام حالت های مختلف مانند creative mode و adventure mode را در خود داشت و البته بعدا بخش داستانی این بازی و استوری مد نیز برای آن ساخته و منتشر گردید. شاید به نوعی بشود گفت بازیبازان و مادسازان خلاق در دنیا تاکنون بسیاری از بازیهای بزرگ تاریخ را در دنیای ماین کرفت بازسازی کرده و ساخته اند و واقعا خبرها و ویدئوهایی که از این عنوان و کارهایی که افراد مختلف در دنیا با آن کرده اند واقعا عجیب و غریب است و نشان از بی نهایت اعتیادآور بودن این سری شاهکار دارد. بدون شک شاهکار Minecraft در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو عجایب و البته بازی های بسیار اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و حتی دنیاهای دیگر مربوط به دیگر بازی ها و فیلم ها و … را در دنیای بی نهایت زیبا و گسترده این بازی بسازید. در حقیقت باید خیلی خیلی مراقب باشید تا به ماین کرفت و جادوی آن معتاد نشوید زیرا شاید راه برگشتی نباشد! Minecraft در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Souls Series

سازنده: From Software

ناشر: Sony , Bandai Namco (بازی Demon’s souls)

ژانر: Action Role-playing game

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows ,Playstation 4 ,Xbox One

سال انتشار اولین و آخرین نسخه بازی: سال ۲۰۰۹ بازی Demon’s souls – سال ۲۰۱۶ بازی Dark Souls III

بالاترین امتیاز متا: بازی Dark Souls II با متای ۹۱/۱۰۰

تمام دنیا و تمام صنعت بازی و افراد حاضر در ان از بازیبازان گرفته منتقدان خوب می دانند که سری عناوین سولز داستان جرات و شهامت یک سازنده است. مردی که در دوره بازی‌های آسان، گیمرهای ساده‌خواه و بی‌علاقه به چالش، سازندگان ترسو و مقلد، خط‌های سلامتی که بلافاصله بعد از چند ثانیه پر می‌شوند و ذخیره کردن‌های چند ثانیه یک بار، آمد و دل به دریا زد و عنوانی ساخت که تمام این بایدهای عناوین امروزی را دور ریخت و خود قالبی جدید را معرفی کرد بدون توجه به عواقب آن. تمام تاریخ‌سازان در طول تاریخ همین‌گونه عمل کرده‌اند. دل و جرات به خرج داده‌اند و کاری کرده‌اند که کسی در آن دوران جرات انجامش را نداشته است. Hidetaka Miyazaki نیز همین‌طور عمل کرد و یک شبه ره صد ساله را پیمود و تبدیل به شخصی تاثیرگذار در این صنعت شد. بی‌شک تا همیشه از وی به عنوان یک نابغه بازی‌سازی یاد خواهد شد و قالبی که به وجود آورد تا همیشه توسط دیگر سازندگان حتی در سبک‌های دیگر نیز الهام گرفته خواهد شد. سری عناوین Souls با Miyazaki از همان ابتدا و از زمانی که بازی Demon’s Souls ساخته شد پای در مسیر افسانه شدن نهاد، در مسیر جاودانه شدن. با هر نسخه که از این عناوین منتشر شد شاهد پیشرفت بودیم و آرام آرام این سری تبدیل به یکی از تاثیرگذار‌ترین، پرطرفدارترین و جذاب‌ترین فزنچایز‌های سبک اکشن نقش‌آفرینی شد و امضای خاص خود را بر این صنعت بر جای گذاشت.

اعتیاد به Dark souls اعتیاد به عشق است. اعتیادی است که شما را عاشق و شیدا می کند و اعتیادی شیرین تر از اعتیاد به این سری سراغ ندارم. Dark souls درس گرفتن از شکست است، درس مقاومت در برابر سختی و دشواری، درس استقامت و صبر. Miyazaki با این عنوان نشان داد “می‌توان” و “باید” گاهی خلاف جهت آب شنا کرد تا تاریخ‌ساز شد. Dark souls نشان داد که یک بازی می‌تواند به قدری شاهکار باشد که حتی اگر بارها و بارها و بارها کشته شوید و با یک باس شاید ۵۰ بار مبارزه کنید، باز هم چنان عاشق آن شوید که ۱۰ بار آن را به پایان برسانید. Dark souls مفهوم “مرگ” در یک بازی ویدئویی را تغییر داد و آن را به مفهومی حتی شیرین که باید از آن هر بار درس گرفت تبدیل کرد. Dark souls سختی و چالش را در بازی‌های رایانه ای تبدیل به یک “ارزش” کرد که نه تنها عاملی بازدارنده برای بازیباز نیست بلکه کاملا نقشی تشویق کننده و پیش برنده را برای وی بازی میکند. عناوین این سری در تمام زمینه‌ها، چه از نظر دنیای بازی، دشمنان و باس‌ها، طراحی منحصر به فرد و یونیکی دارند که تبدیل به برند خاص Dark Souls شده‌اند و به مانند یک کلاس آموزشی برای طراحان و سازندگانی که می‌خواهند عناوینی در این سبک و قالب بسازند عمل کرده و منبع الهامی بسیار با کیفیت محسوب می‌شود. سری Souls در واقع پرچم دار عناین هاردکور و بسیار سخت در نسل‌های جدید بازی های رایانه ای است و عناوین هاردکور و چالش برانگیز را که از زمان بازی‌های کلاسیک مثل مگامن و … دیگر زیاد کسی سراغشان نمی‌رفت را مجددا احیا کرد.

بازی می تواند در انتهای سختی و مرگبار بودن باشد ولی در انتهای اعتیادآور بودن و جذابیت نیز باشد. سازندگان در نسل‌های اخیر با ترس از این که مبادا بازیبازان ساده طلب امروزی که به عناوین آسان و خط سلامتی پرشونده عادت کرده‌اند، با سخت شدن بازی آن‌ها دیگر عناوینشان را خریداری نکنند، سمت ساخت عناوین چالش برانگیز نمی‌رفتند و یا چند درجه سختی برای بازی قرار می‌دادند. اما Miyazaki با سری Souls آمد و گفت “این بازی من است. بسیار سخت است. صدها بار خواهید مرد. همه چیز را با مردن از دست خواهید داد مگر دوباره به آن برسید. ذخیره‌های پشت سر هم وجود ندارد. خط سلامتی پر شونده نداریم، درجه سختی مختلف نداریم و تنها یک درجه سختی داریم و آن هم هاردکور است و اجباری. حالا می‌خواهید بخواهید و نمی‌خواهید به سراغ بازی های خودتان بروید.” به واقع شاید خود وی نیز باور نداشت که عناوینش تا این حد محبوب شود و حتی بسیاری را به بازی های هاردکور علاقمند کند. در بین عناوین سری سولز که شامل ۴ بازی هستند (دیمونز سولز و ۳ نسخه دارک سولز) بالاترین امتیاز متای کسب شده متعلق به عنوان Dark Souls II است که امتیاز متای ۹۱/۱۰۰ را در اختیار دارد و البته با بسته های الحاقی اش ارزش ان بسیار هم بالاتر می رود و حق امتیازش خیلی خیلی بالاتر از این هاست. به طور کلی هر ۴ بازی این سری امتیازات بالایی دارند و هرگز شاهد یک بازی معمولی و حتی خوب هم در سری سولز نبوده ایم و هر ۴ بازی در حد یک شاهکار در زمان خود بوده اند و هستند. بد نیست تا گریزی کوتاه به یکی از مقالاتی که در مورد این سری نوشته ام بزنیم و بخشی از آن را که کاملا و با تمام وجود ماهیت این سری زیبا را شرح می دهد دوباره یاداوری کنیم.

“برگ‌های دفتر تاریخ ورق خواهد خورد و زمان خواهد گذشت، بسیاری از بازی‌ها خواهند آمد و خواهند رفت و در گرد و غبار صفحه‌های خاک گرفته این دفتر محو خواهند شد و از یادها خواهند رفت. باقی ماندن در این دفتر جوهر قوی می‌خواهد. شاید باید گفت “جوهره” قوی می‌خواهد تا نامش در گرد و غبار زمان محو نشده و تا همیشه در دفتر خاطره‌ها ستاره شود. نام Dark Souls و مردی با “جوهره” به نام هیدتاکا میازاکی تا ابد در کهنه دفتر تاریخ و در صندوقچه خاک گرفته خاطرات ما ماندگار شده است. تاریخ هرگز مردی را که جرات کرد و بر خلاف هنجارها عمل کرد را فراموش نخواهد کرد و من نیز هرگز عنوانی را که بخشی بزرگ از زندگی‌ و خاطراتم محسوب می‌شود را از یاد نخواهم برد. تاریخ فرموشکار است اما برخی چنانند که حتی ذهن شلوغ و پر مشغله تاریخ را نیز یارای فراموش کردن آن‌ها نیست و همواره با عشق و نیکی آن‎ها را به یاد خواهد داشت. Dark souls جاودانه است، یکی از افسانه‌های این صنعت پرزرق و برق. Dark souls معجونی از “عشق” و “مرگ” و “لذت” است که شاید با هم جور درنیایند ولی همین تضاد تبدیل به نقطه رستگاری این بازی شد.” بدون شک سری عناوین مرگبار و خارق العاده آقای میازاکی یعنی فرنچایز Souls که شامل ۳ بازی دارک سولز و عنوان دیمونز سولز هستند، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بی رقیب، بی نظیر و البته بسیار اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کنند تا شما مدت ها و مدت ها و ساعت ها و ماه ها و حتی سال ها مانند بنده بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و در دنیای بی نهابت زیبا و جذاب این سری به دنبال دست و پنجه نرم کردن و به چالش کشیدن مرگ باشید. در حقیقت باید بگویم اصلا مراقب نباشید تا به این عناوین معتاد نشوید زیرا که قطعا وقتی یکی دو بار بازی کنید معتاد خواهید شد و خب یک معتاد این بازی نمی تواند چیز دیگری هم بگوید!!! سری عناوین Souls در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – سری GTA و GTA Online

سازنده: Rockstar

ناشر: Rockstar Games

ژانر: Online Action-adventure Open World

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۳ (نسخه پنجم بازی)

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰ (نسخه پنجم)

راک استار هم واقعا کمپانی عجیبی است. اصلا محال است لیستی از برترین های تاریخ وسط باشد و یکی دو بار نام راک استار و محصولات بی نظیرش را در بین برترین ها نشنویم حالا چه برترین بازی ها باشد، چه بحث برانگیز ترین بازی ها باشد و چه اعتیادآورترین بازی ها. عناوین این شرکت همگی شاهکارند و بس. کلا راک استار شاهکار ساز است و گویا که بلد نیست چیزی جز شاهکار بسازد! مخصوصا وقتی که فرنچایزی به نام Grand Theft Auto به موضوع آن لیست مرتبط باشد، محال ممکن است که نام این فرنچایز تاریخ ساز، جنجالی، محبوب و عظیم را در آن مطلب نبینیم و در بین برترین ها نباشد. بی شک گل سرسبد عناوین شرکت راک استار سری عناوین Grand Theft Auto است که با هر شماره، دنیا را به تسخیر خود در آورده است و با جدیدترین شماره خود یعنی نسخه پنجم و معرفی بخش شاهکار آنلاین این بازی، رکورد فروش در تمام حوزه های مدیا و سرگرمی از هالیوود گرفته تا… را زد و لقب پرفروشترین مدیای دنیا را از آن خود کرد. البته اکثریت قریب به اتفاق عناوین این فرنچایز بی نظیر به مانند نسخه پنجم، بسیار بسیار موفق و البته بسیار هم اعتیادآور بوده اند و وقتی به لیست فروش بازی ها نگاه می کنیم می بینیم که مثلا نسخه پنجم این سری بعد از ۴ سال هنوز بین پرفروش ترین بازی های کشورهای مختلف است که این واقعا عجیب و شگفت انگیز است. Grand Theft Auto V تاریخ بازی های رایانه ای را تکان داد و چنان انفجار عظیمی با انتشارش به وجود آورد که تنها و تنها از راک استار ساخت چنین بمبی بر می آید که امتیاز متای ۹۷ بگیرد!!

Grand Theft Auto V مصداق بارز یک بازی بدون نقص بود و در هر زمینه ای که فکرش را بکنید یک الگو برای بازیسازان مخصوصا در سبک جهان آزاد و سندباکس محسوب می شد. همه چیز در این عنوان در بالاترین سطح کیفیت قرار داشت و اوج لذت ممکن از یک بازی را به بازیبازان منتقل می کرد و می توان گفت معتاد نشدن به آن تقریبا غیر ممکن است، همان طور که در زمان خود، معتاد نشدن به سن آدریاس و جی تی ای ۴ و لیبرتی سیتی و .. ممکن نبود. عناوین Grand Theft Auto همان قدر که از نظر تجاری و محبوبیت و امتیازات بی نظیر هستند، به همان اندازه اعتیادآور نیز بوده و هستند. یکی از دلایل اصلی اعتیادآور بودن و محبوبیت و فروش بی نظیر سری عناوین Grand Theft Auto series آن است که حس و حال قرار گیری در زندگی یک گانگستر واقعی را به بازیباز منتقل می کند آن هم بدون هیچ سانسوری و به صورت کاملا واقع گرایانه که بازیبازها هیچ گاه نمی توانند در دنیای وماقعی تجربه کنند. گانگسترها آدم می کشند، پلیس می کشند، قاچاق می کنند و … و همه این ها به صورت کامل در عناوین این سری وجود دارد و شاید همین دلیل اصلی محبوبیت عجیب و تاریخی این فرنچایز و اعتیادآور بودن است.

عناوین سری Grand Theft Auto و در راس آنها نسخه پنجم بازی، همواره در همه زمینه ها از تیراندازی و گان پلی و داستان و گرافیک و صداگذاری و موسیقی و …. بی نظیر بوده و هستند و مبارزات خیابانی بسیار جذابی را برای ما رقم زده و می زنند. به واقع باید گفت سری عناوین جی تی ای تمامی معیارهای لازم را برای معتاد کردن بازیباز به خود دارا هستند و مخصوصا از زمانی که با نسخه پنجم بازی، بخش آنلاین آن نیز معرفی شد که دیگر واقعا اعتیادآور بودن این سری به اوج خود رسیده و تجربه بی نظیری را برای بازیبازان رقم زده است. بدون شک سری شاهکار بی نظیر GTA و همینطور بخش GTA Online که همراه با نسخه پنجم این سری فوق محبوب منتشر گردید، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو بازی های بی نهایت اعتیادآور محسوب می گردند و می توانند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن ها بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و مدام بیشتر در زندگی گانگستری و مجازی خود غرق شوید. خیلی سخت است که سراغ این بازی و این سری بروید و دیگر بتوانید از آن دست بکشید و معتادش نشوید! سری GTA و همین طور بخش GTA Online در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دوم قرار می گیرند.

۱ – World of Warcraft

سازنده: Blizzard Entertainment

ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: Massively multiplayer online role-playing

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, macOS

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

مگر ۱۳ سال حکومت بر یک سبک و یک ژانر شوخی است؟ مگر می شود بازی در سال ۲۰۰۴ منتشر شده باشد و هنوز که هنوز است آن قدر طرفدار دارد و سرورهای آن از خیلی از بازی های روز شلوغ تر هستند؟ مگر اعتیادآورتر از این هم ممکن است؟ خیر ممکن نیست. بلیزارد پرچمدار بازی های اعتیادآور است و World of Warcraft هم پرچمدار بزرگ بلیزارد است و واقعا اعتیادآورترین بازی تاریخ. عناوین کمپانی محبوب و بزرگ بلیزارد همواره از بیشترین سطح توجه کاربران و بازیبازان در دنیا برخوردار بوده و هستند و دلیل اصلی این موضوع به تقریبا بی نقص بودن عناوین این کمپانی باز می گردد که همیشه یک عنوان کامل از همه نظر را در اختیار کاربران خود قرار می دهند و همواره نیز از آن پشتیبانی می کنند. به مانند سایر بخش های عناوین این شرکت، داستان نیز در بازی های بلیزارد جایگاه بسیار محکمی دارد و همواره در پس گیم پلی های بی نقص عناوین مختلف این کمپانی داستانی قوی و جذاب در جریان است که کاربر را هر چه بیشتر به پیشروی در دنیای بازی تشویق می کند. جایگاه اول لیست اعتیادآوترین بازی های تاریخ بدون هیچ شکی متعلق به World of Warcraft است و بس، اما مگر واقعا نیازی هم به توضیح در مورد یکی از بزرگترین فرنچایزهای تاریخ که توسط یکی از بزرگترین سازندگان تاریخ خلق شده، وجود دارد؟ کسانی که حتی آشنایی کمی هم با بازی های رایانه ای ندارند نام World of Warcraft را شنیده اند. یک عنوان بزرگ و بی نظیر که در سال ۲۰۰۴ توسط استودیو افسانه ای بلیزارد ساخته و منتشر گردیده است و تا به امروز بعد از ۱۳ سال همچنان بازیبازان بیشماری در دنیا مشغول تجربه ان هستند و با پشتیبانی فوق العاده بلیزارد و عرضه انواع و اقسام بسته های الحاقی هنوز هم به مانند یک بازی کاملا جدید به نظر می رسد.

تعداد بازیبازان این سری افسانه ای بعد از ۱۳ سال همچنان از بسیاری از عناوین روز دنیا که موفق هم عمل کرده اند، بیشتر است و طرفداران سرسخت و بسیار متعصب خود را داراست. این بازی در سبک massively multiplayer online role-playing game یا به عبارتی MMORPG قرار دارد و در حقیقت برترین بازی این سبک محسوب می شود که به عنوان مقیاس و میزان برای دیگر عناوینی که در این ژانر هستند شناخته شده است و همیشه این بازی ها با World of Warcraft مقایسه می شوند. این عنوان چهارمین بازی منتشر شده بود که در دنیای فانتزی وارکرفت واقع می شود، دنیایی که در سال ۱۹۹۴ توسط Warcraft: Orcs & Humans معرفی شده بود. World of Warcraft در دنیای ازراث اتفاق می افتد و وقایع ۴ سال بعد از Warcraft III: The Frozen Throne را دنبال می کند در طول سال ها بسته های الحاقی بسیار زیادی با کیفیت بالا برای این بازی منتشر شده اند که این عنوان را به روز نگاه داشته و کیفیت ان را ارتقا داده اند. اولین این بسته های الحاقی The Burning Crusade بود که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، سپس Wrath of the Lich King در سال ۲۰۰۸، Cataclysm در سال ۲۰۱۰، Mists of Pandaria در سال ۲۰۱۲، Warlords of Draenor در سال ۲۰۱۴ و نهایتا Legion در سال ۲۰۱۶ برای این بازی عرضه شدند.

در سال ۲۰۱۵ بلیزارد تعداد بازیبازان این عنوان را بیش از ۵٫۵ میلیون نفر در سطح جهان اعلام کرد و این بازی به عنوان بیشترین تعداد بازیباز در بین بازی های MMORPG شناخته می شود و همین دلیل کافی است تا بدانیم اعتیادآورترین بازی تاریخ همین عنوان لعنتی است که به قدری شاهکار است که هیچ وقت تمام نمی شود و شاید ۱۳ سال بعد بگوییم ورلد او وارکرفت ۲۶ سال است که دارد می درخشد و خاموش هم نمی شود. همچنین یک امار جالب از بلیزارد در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که حاکی از وجود بیش از ۱۰۰ میلیون اکانت ساخته شده در طول سال ها برای این بازی بود که یک عدد خیره کننده و شگفت انگیز است. World of Warcraft همواره از سوی منتقدان نیز تحسین شده است و موفق شده تا امتیاز رویایی ۹۳/۱۰۰ را نیز کسب نماید. بدون شک شاهکار World of Warcraft که ۱۳ سال است دارد بر عناوین MMORPG حکمرانی می کند و قصد کنار رفتن هم ندارد، در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای، جزو عجایب و البته بازی های بی نهایت اعتیادآور محسوب می گردد و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها و البته در مورد این بازی بهتر بگویم سال ها و سال ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان پای آن بنشینید و مدام بازی کنید و قید خیلی کارهای خود را بدون حتی لحظه ای خستگی بزنید و مدام بیشتر در دل این شاهکار غرق شوید. در حقیقت شاید باید گفت تنها راه فرار از اعتیاد به این بازی، کلا سراغ آن نرفتن و آشنا نشدن با آن است! World of Warcraft در لیست ما از “اعتیاد آور ترین عناوین در تاریخ بازی های رایانه ای” با ۱۳ سال شایستگی و افتخار در جایگاه اول قرار می گیرد.

Honorable Mentions

دوستان باید خیلی رک و راست و بدون حاشیه و بهانه آوردن بگویم که متاسفانه یا خوشبختانه تعداد بازی ها و فرنچایزهای اعتیادآور به حدی زیاد است که هر چقدر هم سعی می کنم چیزی از قلم نیافتد باز هم در نهایت بعد از تمام شدن مقاله می بینم که چندین مورد را فراموش کرده ام که در مقاله قرار دهم. به واقع وقتی داشتم نظرات شما را در مورد بخش اول مقاله می خواندم چشمم به بازی هایی افتاد که واقعا تا نامشان را دیدم با خود گفتم ای دل غافل، چرا این بازی را یادم رفته است بگذاریم. به همین خاطر تصمیم گرفتم در انتهای مقاله برایتان نام این عناوین را بیاورم و خدمتتان عرض کنم که اگر می بینید این بازی ها در لیست نیستند اصلا به خاطر این نیست که از نظر من جایی در لیست نداشته اند بلکه فقط آنها را فراموش کرده ام و متاسفانه از قلم افتاده اند که بابت این موضوع از شما عذر می خواهم. در ادامه نام این عناوین را آورده ام و همینطور سعی کردم که جایگاهی که اگر این بازی ها در لیست من بودند می توانستند داشته باشند را نیز بنویسم تا به نوعی خودتان آن ها را در کنار شماره مورد نظر در لیست عناوین این مقاله قرار دهید. حتی مطمئن هستم که باز هم الان که دارم اینها را می نویسم باز هم بعدا نام هایی یادم می آید که باید اینجا می نوشتم و ننوشته ام!!

سری Fallout : واقعا عاشق این سری بوده و هستم و قطعا فال اوت هم مانند الدر اسکرولز یکی از اعتیادآورترین عناوین تاریخ است. این سری می توانست در حول و حوش جایگاه نهم این لیست قرار داشته باشد.

واقعا عاشق این سری بوده و هستم و قطعا فال اوت هم مانند الدر اسکرولز یکی از اعتیادآورترین عناوین تاریخ است. این سری می توانست در حول و حوش جایگاه نهم این لیست قرار داشته باشد. Counter Strike: اصلا کانتراسترایک خودش یکی از معانی و ستون های اصلی اعتیاد در بازی هاست و قطعا بایستی که در این لیست حضور می داشت. جایگاه این عنوان می توانست از نظر من حدود چهارم باشد.

اصلا کانتراسترایک خودش یکی از معانی و ستون های اصلی اعتیاد در بازی هاست و قطعا بایستی که در این لیست حضور می داشت. جایگاه این عنوان می توانست از نظر من حدود چهارم باشد. Rainbow 6: واقعا این بازی هم از آن هایی است که باید در این لیست قرار می گرفت و در نظرات شما عزیزان یاد آن افتادم. این عنوان زیبا و اعتیادآور از نظر بنده می توانست در جایگاه ۲۲ لیست کنار اوورواچ قرار داشته باشد و شاید بهتر است بگویم ۲۳٫

واقعا این بازی هم از آن هایی است که باید در این لیست قرار می گرفت و در نظرات شما عزیزان یاد آن افتادم. این عنوان زیبا و اعتیادآور از نظر بنده می توانست در جایگاه ۲۲ لیست کنار اوورواچ قرار داشته باشد و شاید بهتر است بگویم ۲۳٫ FiFA و PES: اینها را یادم بود ولی خب بازی ورزشی فوتبال و … را “معمولا” و “غالبا” حتی در لیست های خارجی و ویدئوها و .. نیز در لیست اعتیادآورترین بازی ها قرار نمی دهند و از نظر من نمی توانستند در این لیست باشند اما به هر حال باید به نام آنها اشاره می کردم.

اینها را یادم بود ولی خب بازی ورزشی فوتبال و … را “معمولا” و “غالبا” حتی در لیست های خارجی و ویدئوها و .. نیز در لیست اعتیادآورترین بازی ها قرار نمی دهند و از نظر من نمی توانستند در این لیست باشند اما به هر حال باید به نام آنها اشاره می کردم. Harthstone: باور کنید آن قدر از بلیزارد افسانه ای در این لیست بازی نوشتم که دیگر این یکی یادم رفت وگرنه قطعا آن را هم در کنار استارکرفت در جایگاه چهاردهم قرار می دادم.

باور کنید آن قدر از بلیزارد افسانه ای در این لیست بازی نوشتم که دیگر این یکی یادم رفت وگرنه قطعا آن را هم در کنار استارکرفت در جایگاه چهاردهم قرار می دادم. Harvest Moon : از عناوینی قدیمی و بسیار بسیار جذاب و اعتیادآور که اتفاقا خودم هم زمانی شدیدا وقت برای آن می گذاشتم ولی در نوشتن لیست از خاطرم رفته بود وگرنه می توانست در حدود جایگاه ۱۸ قرار بگیرد.

از عناوینی قدیمی و بسیار بسیار جذاب و اعتیادآور که اتفاقا خودم هم زمانی شدیدا وقت برای آن می گذاشتم ولی در نوشتن لیست از خاطرم رفته بود وگرنه می توانست در حدود جایگاه ۱۸ قرار بگیرد. همینطور باید به عناوینی مثل دیویژن و گوست ریکان و بخش های چند نفره بازی های مثل کال او دیوتی و بتلفیلد اشاره کنم که آن ها هم بسیار اعتیادآور هستند اما از نظر بنده عناوینی که در لیست مشاهده می کنید به جای اینها قرار گرفتند.

