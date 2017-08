پیش نمایشی بر Destiny 2

"به قلم حامد زاهدی"

قدرت Dominus Ghaul مانند چتری بر آسمان پهناور گیتی حکم فرما شده و چشم مردمان عادی به قهرمانانی از جنس اساطیر است. این شما هستید که باید با ساخت گروهی قدرتمند به یاری انسان‌های بی‌گناه شتافته و به برقراری قانونی با طعم عدالت اما آغشته در خون می‌پردازید. زمان زیادی تا شروع این نبرد بزرگ و میان سیاره‌ای باقی نمانده است اما آیا خودتان را برای عنوانی اول شخص و تیراندازی در جهانی آنلاین و چند نفر آماده کرده‌اید؟

داستان ساخت

پس از انتشار بسته‌های الحاقی گوناگون که هر کدام ارائه دهنده ریز جزئیاتی از Destiny بود، در اوایل فروردین سال جاری، استودیو Bungie با انتشار تریلری رازآلود به‌صورت رسمی از بازی Destiny 2 رونمایی کرد. همین عامل باعث شد که تمرکز زیادی از بازیکنان باری دیگر به این عنوان اکشن و نقش آفرینی جمع شود. خبرهای خوب پایانی نداشت و در همان ماه معرفی، آقای "کریستوفر شلرف" (Christopher Schlerf)، نویسنده اصلی بازی Halo 4 که جهت کار برروی Mass Effect: Andromeda به EA پیوسته بود، راه خود را کج کرد و به استودیو بلند آوازه Bungie پیوست. با پیوستن وی به استودیو نام برده شده، ذهنیت بسیاری به سوی یک بخش داستانی غنی رفت چرا که نسخه اول در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده بود و انتقادهای شدیدی رو به همراه داشت.

باید منتظر چه بود؟

وقایع Destiny 2 بعد از بسته الحاقی Rise of Iron رخ می‌دهد؛ ارتش سرخ به رهبری Dominus Ghaul با قدرتی بیشتر حمله خود را آغاز کرده و حال در پی نابودی کامل مخالفین و تسلطش بر جهان است. با اینکه اطلاعات خاصی از بخش داستانی در دسترس نیست اما در یکی از تریلرهای منتشر شده از همین بخش می‌توان شخصیت منفی و منفور Ghaul را دید که در حال بازجویی از The Speaker است. بدین ترتیب می‌دانیم که رهبر ارتش سرخ توانسته علاوه بر دستگیری The Speaker، برج را نیز به تصرف خود در بیاورد. چه اتفاق تلخی!

دانلود با کیفیت HD / دانلود با کیفیت SD

بخش گیم‌پلی Destiny را نمی‌توان نادیده گرفت. همانند نسخه قبل با سه کلاس Warlocks، Titans و Hunters روبرو هستیم که هر کدام به نوع خود شامل تغییراتی شده‌اند. از تغییرات Warlock می‌توان به حذف Sunsinger و افزوده شدن ساب کلاس Dawnblade اشاره داشت که با بهره‌گیری از عنصر Solar آن می‌توانید تیغه‌هایی عالی تولید کنید. بدین ترتیب می‌توان فهمید که استودیو Bungie قصد دارد با توجه به ریز جزئیات موجود در کلاس‌ها، قدرت‌های منحصر بفردی برای هر بازیکن بوجود بیاورد که همین عامل در انجام بازی‌های گروهی تاثیرگذار خواهد بود. در اینجا جای دارد به سیستم Match Making نیز اشاره‌ای داشته باشیم. این سیستم تغییرات اساسی به خود دیده و دیگر بازیکنان را با انتخاب‌های تصادفی اشتباه به یکدیگر متصل نمی‌کند و گزینه‌های متفاوتی در نظر گرفته شده که با انتخاب آنان می‌توانید بازی لذت بخش‌تری با فرد مورد نظرتان آغاز کنید.

سازندگان درباره بازی چه می‌گویند

از صحبت‌های آغازین آقای "لوک اسمیت" (Luke Smith)، کارگردانDestiny 2 می‌توان دریافت که بالابردن سطح دشواری جزو اهداف اصلی سازندگان محسوب می‌شود. اگر می‌خواهید ماموریت‌های خود را با موفقیت هرچه تمام پشت سر بگذارید در انتخاب سلاح می‌بایست بسیار هوشیار عمل کنید چرا که به همراه نداشتن وسایل مورد نیاز در مقابله با دشمنان می‌توانند دردسرساز واقع شود. در بیشتر مواقع مانند نسخه ابتدایی مکان‌هایی در طول مراحل در نظر گرفته شده که به شما اجازه تغییر سلاح را می‌دهد اما همانطور که گفته شد، افزایش سختی جزو ارکان اصلی مراحل تولید این بازی قلمداد می‌شوند؛ لذا تیم سازنده ماموریت‌های سختی نیز طراحی کرده که در آن امکان تغییر سلاح تا پایان مرحله وجود ندارد.

از جمله سیاره‌هایی که بازی در آن جریان دارد می‌توان به تایتان، مشتری، زحل، نارسس و آیو اشاره داشت. آنطور که گفته شده بخش "مرگ اروپایی زمین" که تنها به قسمت مبارزه بازیکنان با یکدیگر اختصاص داشت در Destiny 2 با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و حال به عنوان یکی از بخش‌های PVE در دسترس قرار دارد.

از مهم‌ترین خواسته‌های بازیکنان که چندی پیش نیز جوابی قانع کننده از سوی سازندگان به آن داده شد، توانایی انتقال مهارت‌ها و سطح‌های کسب شده از نسخه اول به نسخه دوم است. بدون تردید بازیکنان زیادی با ساعت‌ها تلاش توانسته‌اند آیتم‌هایی فراوان را از اعماق سیاره‌ها کشف نموده و سطح خود را افزایش دهند اما آنطور که گفته شده سطح شخصیت و آیتم‌های گیمر در بازی Destiny به Destiny 2 قابل انتقال نیست. سخنگوی استودیو بانجی علت این موضوع را چنین بیان کرده است:

شما قرار است یک ماجراجویی جدید با داستان و محیطی تازه را شروع کنید؛ به همین دلیل نیاز بود که از نقطه صفر فعالیت خود را باری دیگر آغاز کنید تا تمام جذابیتی که در نظر گرفته‌ایم را به چشم ببینید؛ البته این موضوع تنها در خصوص سطح و آیتم‌ها صدق می‌کند و امکان انتقال ظاهری شخصیتی که طراحی کرده‌اید وجود دارد.





انتظارات ما

در نسخه قبلی بخش "بازیکن در مقابل محیط" (PVE) با تمام جذابیت‌هایی که داشت، بازیکن را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کرد. انتظار می‌رود که سازندگان آزادی عمل بیشتری در محیطی بزرگتر و میان سیاره‌ای در اختیار جنگجویان قرار دهند تا مبارزاتی بزرگ‌تر و نفسگیرتری را تجربه کنند. حالت PVP نیز نیاز به یک سری تغییرات مثل افزوده شدن روش‌های مبارزه جدید است که بازیکنان را در قالب گروه‌های متفاوت با در نظر گرفتن یک سری عناصر به مبارزه دعوت کند. اینگونه چالشی جدید بوجود میاید که جذابیت بیشتری به بازی می‌بخشد.

از لحاظ ماجراجویی نمی‌توان خرده‌ای به Destiny گرفت اما بخش داستانی وسیع‌تر و غنی‌تر که بتواند با چالش‌های خودش ما را سردرگم کند، پیشه‌پا افتاده‌ترین خواسته است. در نسخه اول Destiny نبود صحنه‌های سینماتیک به تدریج باعث کاهش هیجان از روند گیم‌پلی می‌شد؛ سازندگان این موضوع را نیز به خوبی درک کرده‌اند و قول صحنه‌های سینماتیکی که باعث به جوش آمدن آدرنالین خون بازیکن می‌شود را داده‌اند. بدین ترتیب باید صبر کرد و دید که ادعای آنان تا چه اندازه صحیح است.

آیا شما نیز با من هم عقیده هستید که بخش داستانی نسخه اول Destiny بسیار گنگ و مبهم بود؟ آقای دیوید داوگ، یکی از اعضا سرشناس استودیو Bungie به بازیکنان این اطمینان را می‌دهد که هرچه آن نیاز است بدانید را درون خود بازی Destiny 2 بدست خواهید آورد. اینکه نیاز نباشد کنترل کنسول خودتان را برروی زمین بگذارید و به دنبال منابع اطلاعاتی بیشتر باشید در راس کار قرار گرفته که سبب برقراری رابطه نزدیک و پایدارتری بین بازیکن و بازی می‌شود. حال باید منتظر بود و آخرین دستپخت استودیو مذکور را چشید.

نتیجه گیری

از محوریت اصلی بسته‌های الحاقی رنگارنگ برای اولین نسخه Destiny به‌خوبی می‌توان فهمید که سازندگان نقص‌های موجود را به خوبی شناسایی کرده‌اند و قصد برطرف ساختن آن را داشته‌اند. از این رو نسخه اول با تمامی ایراداتی که داشت توانست در سبک خودش طرفداران زیادی را جذب نماید؛ حال که تجربه‌ها و امکانات لازم فراهم شده نوبت بهره‌گیری از استعدادها است. به عقیده بنده استودیو Bungie بعد از کشف پتانسیل بالای این آی‌پی با سرمایه‌گذاری بیشتر و جذب افرادی خبره و کاربلد در بخش‌های مختلف قصد ارائه عنوانی جذاب و مهیج‌تر از گذشته را دارد. خاطر نشان می‌شود که بازی Destiny 2 ابتدا در 15 شهریور برای دو کنسول Xbox One و PS4 و سپس در 2 آبان برای PCبازان منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame