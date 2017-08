یوبی‌سافت خبر خوشحال‌کننده و البته غیرمنتظره‌ای را به اشتراک گذاشته و اعلام کرده است که عنوان South Park: The Fractured But Whole در هیچ‌کدام از مناطق جهان سانسور نخواهد داشت. Sout Park: The Fractured But Whole اخیراً از سازمان رده‌بندی سنی استرالیا، رده‌ی +۱۸ را دریافت کرده ولی با این حال، هیچ‌کجای آن حذف یا […]

یوبی‌سافت خبر خوشحال‌کننده و البته غیرمنتظره‌ای را به اشتراک گذاشته و اعلام کرده است که عنوان South Park: The Fractured But Whole در هیچ‌کدام از مناطق جهان سانسور نخواهد داشت.

Sout Park: The Fractured But Whole اخیراً از سازمان رده‌بندی سنی استرالیا، رده‌ی +۱۸ را دریافت کرده ولی با این حال، هیچ‌کجای آن حذف یا سانسور نشده است! همان‌طور که می‌دانید، سازمان رده‌بندی استرالیا به سخت‌گیری‌هایش شهرت دارد و عبور چنین بازی پرحاشیه‌ای از آن بدون هیچ سانسوری، قطعاً باعث تعجبمان می‌شود. این درحالی است که نسخه‌ی قبلی این عنوان یعنی The Stick of Truth با مشکلاتی روبه‌رو شده بود و بخش‌هایی از آن سانسور شده بودند.

به‌تازگی، تهیه‌کننده‌ی یوبی‌سافت سان‌فرانسیسکو یعنی Kimberly Weigend، از طریق وب‌سایت Gameindustry اعلام کرده است که South Park: The Fractured But Whole در همه‌ی مناطق فاقد هرگونه سانسور خواهد بود.

طبق گفته‌های او، تیم سازنده در ابتدا نمی‌دانست که با ارسال این عنوان به سازمان‌های رده‌بندی سنی چه اتفاقی می‌افتد، اما حال قطعاً خوشحال است که تمامی بازیکنان فارغ از محل زندگیشان، تجربه‌ی یکسانی خواهند داشت.

South Park: The Fractured But Whole نسبت به نسخه‌ی قبلی خود در زمینه‌ی محتویات تند و صریح، بسیار ملایم‌تر عمل کرده است، اما اگر خالقان South Park یعنی Matt Stone و Trey Parker را بشناسید، می‌دانید که با این وجود از انتقادهای واضح خود دست بر نمی‌دارند. Weigend در این خصوص گفته است:

ما واقعاً در Fractured But Whole هیچ چیزی را محدود نکرده‌ایم. ما همکاری بسیار نزدیکی با Matt و Trey برای روایت داستانشان داشته‌ایم – و به وضوح، آن‌ها هم چیزی را محدود نکرده یا از آن خودداری ننموده‌اند.

علاوه بر این‌ها، Gameindustry از او پرسیده است که عدم اعمال هرگونه سانسوری در این بازی، می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش سخت‌گیری سازمان‌های رده‌بندی سنی باشد یا خیر که پاسخ چنین بوده است:

این می‌تواند به تغییر اوضاع در طول زمان و پذیرفتن بیشتر ایده‌ها مربوط باشد. شاید هم آن‌ها بازخوردهای نسبت به نسخه‌ی اول را دیده‌اند… صادقانه ما کاملاً از دلیل این کار مطمئن نیستیم، ولی بسیار خوشحال هستیم که قرار است همگی تجربه‌ی یکسانی داشته باشند، زیرا این موضوع در نسخه‌ی اول بسیار ناامیدکننده و ناراحت‌کننده بود که برخی از چیزها را نمی‌توانستیم در بعضی از کشورها نمایش بدهیم.

South Park: The Fractured But Whole در ۱۷ اُکتبر (۲۵ مهر) برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa