Denuvo هنوز زنده‌ است، Denuvo هنوز نفس می‌کشد...

حتی اگر بازی‌هایی که از آن استفاده می‌کنند در همان روز عرضه کرک شوند ( آخرین موردش بازی ترسناک White Day بود)، حتی اگر سازندگان بلافاصله بعد کرک شدن بازی‌هایشان تصمیم می‌گیرند با انتشار یک برورزسانی، Denuvo را از رادار بازی‌هایشان محو کنند (Mass Effect Andromeda مثال بارز این حرف است) و حتی اگر سرنوشت اغلب بازی‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، نقد‌های پیاپی منفی بازیکنان باشد‌ (Sonic Mania را به خاطر بیاورید). با این همه، بازهم آن بیرون ناشرهایی هستند که همچنان به "سیستم امنیتی Denuvo" اعتقاد راسخ دارند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، امروز کپکام و اسکوئر انیکس اعلام کردند که دو بازی Marvel vs. Capcom: Infinite و Life is Strange: Before the Storm در روز عرضه از قفل دنوو استفاده می‌کنند.

ظاهرا در مورد بازی Before the Storm، استفاده از این قفل هیچ تاثیری بر عملکرد بازی نخواهد گذاشت و به علاوه، بازی به صورت آفلاین نیز قابل اجرا است. متاسفانه تیم سازنده هنوز اعلام نکرده است که در صورت کرک شدن بازی، دنوو را از بازی حذف می‌کند یا خیر.

کپکام، از طرفی دیگر، هیچ گونه اطلاعات دیگری به غیر از حضور دنوو در بازی Marvel vs. Capcom: Infinite منتشر نکرده است. با این حال می‌توان تقریبا مطمئن بود که بازی از قابلیت تجربه آفلاین پشتیبانی کرده و بدون مشکل برای بازیکنان اجرا شود. ( PREY و Metal Gear Solid V دو مثال خوب برای اثبات این حرف می‌توانند باشند.)

با این‌حال باید منتظر ماند دید آیا قفل Denuvo می‌تواند این بار در برابر هکر‌ها مقاومت کند یا بازهم مانند یک "کابوس شیرین" خیلی زود مقاومتش در هم می‌شکند.

لازم به ذکر است که دو بازی Life is Strange: Before the Storm پس‌فردا و Marvel vs. Capcom: Infinite روز 19 سپتامبر (28 شهریور) برای پلتفرم‌های PC، Xbox One و PS4 منتشر می‌شوند.

منبع متن: pardisgame