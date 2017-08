Travis Strikes Again: No More Heroes برای نینتندو سوییچ معرفی شد

پس از آنکه اولین‌بار در ماه ژانویه به آن اشاره شده بود، حال سه شرکت مارولس (Marvelous)، گرس‌هاپر (Grasshopper) و شیروگومی (Shirogumi)، از عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes برای نینتندو سوییچ رونمایی کردند. این عنوان که با استفاده موتوربازیسازی Unreal Engine 4 توسعه یافته، و کارگردانی آن بر عهده سودا۵۱ (Suda51) خواهد بود، […]

پس از آنکه اولین‌بار در ماه ژانویه به آن اشاره شده بود، حال سه شرکت مارولس (Marvelous)، گرس‌هاپر (Grasshopper) و شیروگومی (Shirogumi)، از عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes برای نینتندو سوییچ رونمایی کردند. این عنوان که با استفاده موتوربازیسازی Unreal Engine 4 توسعه یافته، و کارگردانی آن بر عهده سودا۵۱ (Suda51) خواهد بود، قرار است در سال ۲۰۱۸ به صورت انحصاری بر روی نینتندو سوییچ عرضه شود.

این عنوان سبک بازی No More Heroes را، با تعدادی از سازندگان عناوین مستقل معروف ترکیب خواهد نمود. در آینده اطلاعات بیشتری از این بخش منتشر می‌شود، هرچند تا الان اشاراتی نسبت به همکاری سودا۵۱ با سازندگان Hotline Miami، شده است. هفت سال پس از وقایع No More Heroes، شخصیت The Bad بازگشته تا انتقام کشته شدن دخترش (Bad Girl) را، از شخصیت اصلی بازی Travis Touchdown بگیرد. اما درست زمانی که این دو می‌خواهند مبارزه خود را آغاز کنند، هر دو نفر به داخل یک کنسول بازی‌های ویدیویی خیالی به نام Death Drive Mark II، کشیده می‌شوند. همانند عنوان اصلی No More Heroes، تنها راه پیروزی در این عنوان و بیرون آمدن از این کنسول بازی، گذر از مراحل متعدد قرار داده شده در آن و شکست دادن ۶ بازی مختلف (درون این کنسول خیالی)، و باس‌های هر یک از آنان خواهد بود.

منبع متن: gamefa