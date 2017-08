ناشر Battlefield 1 یعنی الکترونیک‌آرتز، تاریخ انتشار گسترش دهنده‌ی جدید این عنوان به نام In the Name of the Tsar را مشخص نموده است. In the Name of the Tsar که بزرگ‌ترین گسترش دهنده‌ی Battlefield 1 تلفی می‌شود، قرار است در ۱۹ سپتامبر مصادف با ۲۸ شهریور، در دسترس کاربران رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل […]

In the Name of the Tsar که بزرگ‌ترین گسترش دهنده‌ی Battlefield 1 تلفی می‌شود، قرار است در ۱۹ سپتامبر مصادف با ۲۸ شهریور، در دسترس کاربران رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار گیرد.

In the Name of the Tsar شما را به عظیم‌ترین جبهه‌ی جنگ جهانی اول می‌برد و علاوه بر یک کمپین جدید، یک حالت Supply Drop جدید، ارتش روسیه، خودروها، سلاح‌ها و شش نقشه‌ی تازه را به بازی اضافه می‌کند. برای کسب اطلاعاتی جامع و کامل از این گسترش دهنده به همراه ویدئوهای مختلف، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

از جدیدترین و مهم‌ترین اخبار Battlefield 1، می‌توان به معرفی یک حالت رقابتی جدید به نام Incursions و نسخه‌ی ویژه‌ی Revolution اشاره کرد. همچنین اخیراً Battlefield 1 برروی سرویس EA Access قرار گرفته و از این رو، مشترکین این سرویس موفق به تجربه‌ی رایگان این عنوان ارزشمند به‌صورت رایگان خواهند بود!

Battlefield 1 که هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان است، به‌جز گسترش دهنده‌ی In the Name of the Tsar و They Shall Not Pass (که قبلاً منتشر شده)، دو گسترش دهنده‌ی دیگر با نام‌های Turning Tides و Apocalypse دریافت خواهد کرد که انتظار می‌رود به ترتیب در دسامبر امسال و اوایل ۲۰۱۸ به انتشار برساند. تمامی این محتویات اضافی ارزنده، حاصل تلاش دایس و الکترونیک‌آرتز برای پشتیبانی مداوم از این بازی و تازه نگه داشتن آن هستند.

منبع متن: gamefa