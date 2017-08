تاریخ عرضه افزونه Battlefield 1: In The Name Of The Tsar اعلام شد + جزئیات

شرکت EA امروز اعلام کرد که جدیدترین افزونه عنوان Battlefield 1 به نام In the Name of the Tsar در تاریخ 19 سپتامبر (سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶) برای دارندگان سه پلتفرم PC ،PlayStation 4 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی Battlefield برای اعلام این خبر منتشر شده، 19 سپتامبر تاریخی است که این افزونه عظیم برای همه بازیکنان در دسترس قرار می‌گیرد اما دارندگان Premium Pass این بازی می‌توانند دو هفته زودتر از موعد اشاره شده یعنی 5 سپتامبر (سه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶) این افزونه را تجربه نمایند.

بازیکنان می‌توانند In the Name of the Tsar را که از سوی EA بعنوان گران‌ترین افزونه تاریخ سری Battlefield معرفی شده را با قیمت 15 دلار آمریکا / 25 دلار استرالیا / 12 پوند انگلیس به‌صورت جداگانه (یا با خرید Premium Pass با قیمت 50 دلار آمریکا) تهیه نمایند. این افزونه 6 نقشه، یک حالت جدید و همچنین امکانات بیشتری را شامل می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، یکی از نقشه‌های این افزونه به نام Lupkow Pass هم‌اکنون برای دارندگان Premium Pass در دسترس قرا گرفته است و نقشه‌های دیگر نیز Albion ،Galicia ،Brusilov Keep ،Volga River و Tsaritsyn می‌باشند.

حالت جدیدی که در In the Name of the Tsar معرفی می‌شود "Supply Drop" نام دارد. این حالت در جبهه شرقی جریان دارد و در آن تیم‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و از طریق کمک‌های هوایی خود را با اسلحه‌های جدید تقویت می‌کنند. این افزونه همچنین ماموریت‌های جدیدی را نیز به بازی اضافه می‌کند که یکی از آنها Brusilov Offensive نام دارد. با انجام این ماموریت‌های جدید بازیکنان مدال‌ها، سرویس‌ها و تجهیزات بیشتری دریافت خواهند کرد.

در ادامه شاهد تیزر رسمی Battlefield 1: In The Name Of The Tsar باشید.

پس از In the Name of the Tsar در ماه اکتبر یک بروزرسانی مخصوص ماموریت‌ها و پس از آن در نوامبر یک بروزرسانی استاندارد نیز برای Battlefield 1 عرضه خواهد شد. در دسامبر 2017 سومین افزونه این بازی به نام Turning Tides منتشر می‌شود و چهارمین افزونه به نام Apocalypse نیز اوایل 2018 برای علاقه‌مندان در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame