شرکت Bethesda به تازگی تریلر گیم‌پلی جدیدی را از عنوان موردانتظار The Evil Within 2 منتشر کرده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VideoGamer، این تریلر 5 دقیقه‌ای موجودی مخوف با خنده‌ها و جیغ‌هایی فریبنده را به تصویر می‌کشد که شخصیت اصلی بازی، Sebastian را در راهرو‌هایی تاریک تعقیب می‌کند. بدنِ این موجود وحشت‌زا از بخش‌های مختلفی از اعضای بدن تشکیل شده است و Guardian (محافظ) نام دارد.

این تریلر از مرحله‌ی دوم بازی می‌باشد و شما می‌توانید این تعقیب و گریزِ هیجان‌انگیز و مهیب را در زیر مشاهده یا دانلود نمایید:

دانلود با کیفیت HD

دانلود با کیفیت SD

عنوان The Evil Within 2، سه سال پس از اتفاقات نسخه‌ی اول رخ می‌دهد و Sebastian مجبور شده است برای نجات دختر خود دوباره به دنیای پر از وحشت و آشوبِ STEM قدم بگذارد. The Evil Within 2 در تاریخ 13 اکتبر (21 مهر) برای پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد.

نظر شما چیست؟ آیا این تریلر شما را به موفقیت بازی امیدوارتر کرده است؟

منبع متن: pardisgame