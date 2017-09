مجله فامیتسو Persona 5 را به عنوان بهترین بازی تاریخ انتخاب کرد

Persona 5 بالاتر از عناوینی همچون NieR: Automata و The Legend of Zelda: Breath of the Wild، به عنوان بهترین بازی تاریخ مجله فامیتسو انتخاب شد. شاید Persona 5 بهترین بازی نقش‌آفرینی ژاپنی تاریخ و یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ باشد. حداقل طرفداران این بازی در ژاپن اینگونه فکر می‌کنند. در نظرسنجی مجله فامیتسو، […]

شاید Persona 5 بهترین بازی نقش‌آفرینی ژاپنی تاریخ و یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ باشد. حداقل طرفداران این بازی در ژاپن اینگونه فکر می‌کنند. در نظرسنجی مجله فامیتسو، Persona 5 به عنوان بهترین بازی تاریخ انتخاب شد.

Persona 5 نقطه اوج بازی‌ها نقش‌آفرینی ژاپنی است که با ترکیب مناسبی از گیم‌پلی، شخصیت‌پردازی، داستان و در کنار همه این عناصر، موسیقی متن فوق‌العاده، به یکی از بهترین بازی‌های سال تبدیل شده است. دو بازی NieR Automata و The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز در لیست پنج بازی برتر تاریخ مجله فامیتسو قرار گرفته‌اند.

البته که این نظرسنجی با توجه به سلایق ژاپنی‌ها در گیمینگ برگزار شده است و ممکن است که با نظر بسیاری از بازیکنان، متفاوت باشد. می‌توانید ۴۰ بازی برتر انتخاب شده را در لیست زیر مشاهده کنید:

Persona 5 – با ۸۳۵ رای Dragon Quest III – با ۶۱۲ رای Splatoon – با ۴۱۱ رای NieR: Automata – با ۳۶۹ رای The Legend of Zelda: Breath of the Wild – با ۳۵۰ رای Final Fantasy VII – با ۲۸۷ رای Danganronpa V3: Killing Harmony – با ۲۵۷ رای Chrono Tiger – با ۲۳۱ رای Sakura Wars – با ۲۲۳ رای Shenmue – با ۲۱۷ رای Danganronpa 1.2 Reload Shenmue 2 Hatsune Miku Project DIVA Future Tone Yakuza o Otoca D’Or Persona 4: Golden Okami Xenoblade Chronicles Suikoden II Final Fantasy XI Danganronpa 2 Danganronpa Earthbound Dragon Ques V The Legend of Zelda: Ocarina of Time Final Fantasy X Xenogears Monster Retsuden Oreca Battle Sonic Adventure 2 Tactics Ogre Fate/Grand Order Persona 3 Super Mario Bros Kingdom Hearts II moon Hatsune Miku Project Mirai Deluxe Dragon Quest X Hatsune Miku Project Mirai Deluxe Final Fantasy XV Hatsune Miku Project DIVA X

منبع متن: gamefa