جزئیات اولین DLC بازی Destiny 2 توسط Kotaku فاش شد

در حالی که بازی Destiny 2 هنوز منتشر نشده است، اما در حال حاضر اطلاعاتی در مورد اولین DLC بازی بدست آوردیم. براساس گزارش Kotaku، این بسته DLC، یک منطقه گشت زنی در سیاره Mercury (عطارد) و همچنین یک فضای اجتماعی و یک داستان تازه درباره اوزیریس (Osiris) به بازی اضافه خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از gamespot، در جزئیات منتشر شده از بسته DLC، ظاهرا نام آن The Curse of Osiris می‌باشد، که امروز توسط Kotaku فاش شد. طبق این گزارش، این بسته بر روی بخش‌هایی از افسانه Destiny که تا کنون فقط به آن‌ اشاره شده است متمرکز خواهد بود. همانطور که عنوان DLC نشان می‌دهد، داستان در رابطه با Osiris، یک جادوگر تبعید شده که بدلیل اطلاعات خرافی خود درباره تاریکی شناخته شده است می‌باشد. درواقع، بازیکنان موظف هستند تا Osiris را از دست Vex نجات دهند.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

همانطور گفته شد، Arekkz در ویدیوی خود خاطرنشان می‌کند، به نظر می رسد که بازیکنان در Destinis 2 سعی در نجات Osiris از دست Vex دارند. به این معنی است که اگر درست باشد، بازیکنان در نهایت باید به گروه جنگجویان بپیوندند.

در داستان اصلی بازی 1 Destiny، اشاره کوتاه و مختصری به شخصیت Osiris شده بود. به طور مثال، در افسانه 1 Destiny، حالت رقابت چندنفره the Trials of Osiris،به عنوان وسیله‌ای برای استخدام فرقه the Disciples of Osiris به کار گرفته شد. که به دنبال موفق‌ترین بازیکنان برای محقق ساختن اهداف خود هستند. شما باید در فرقه the Trials of Osiris به اندازه کافی پیروزی بدست آورید یعنی در مسابقات قهرمانی که به افتخار Osiris برگزار می‌شود، باید به 9 پیروزی بی رحمانه و بدون شکست دست یابید و اگر چنین شد، به عنوان پاداش، به Lighthouse در سیاره Mercury دسترسی پیدا می‌کنید.

اگر چه Lighthouse در سری اول بازی Destiny به هیچ منظوری استفاده نشده بود، ظاهرا در DLC سری دوم بازی Destiny نقش آن بسیار برجسته تر است که از آن به عنوان یک فضای اجتماعی جدید استفاده می‌شود. علاوه بر این، بازیکنان برای انجام مأموریت‌ها و گشت زنی به سطح سیاره Mercury فرستاده می‌شوند. هنوز مشخص نیست که The Curse of Osiris شامل Raid خواهد بود یا خیر، بعلاوه اینکه قیمت و تاریخ انتشار آن نیز مشخص نیست.

در نظر داشته باشید در رابطه با تمام مواردی که در این گزارش خواندید هیچ چیز تایید نشده است و تا زمانی که استودیو Bungie گزارش ندهد نمی توان مطمئن شد.

Bungie تا کنون رسما درباره "The Curse of Osiris" صحبتی نکرده است، اما لوک اسمیت، کارگردان بازی اخیرا در رابطه با Vex از داشتن نقش بیشتری در DLC به نکاتی اشاره کرد :

"Vex نقش خاصی در درگیری میان the Red Legion ندارد، اما هنگامی که شما Destiny 2 را بازی می کنید و در حین بازی محتوای خاصی را تجربه می‌کنید، ما به موقعیت هایی که قرار است برویم اشاره می‌کنیم. بخش سرگرم کننده‌ی ساختن و بازی کردن بازی‌ها، دانستن این است که همه چیز به جایی ختم خواهد شد."

بازی Destiny 2 در تاریخ ۶ سپتامبر مصادف با ۱۵ شهریور برای PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. نسخه PC بازی در تاریخ ۲۴ اکتبر یعنی ۲ آبان عرضه می‌شود. نسخه بتا PC بازی هم‌اکنون در دسترس است.

منبع متن: pardisgame