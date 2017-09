The Legend of Zelda: Breath of the Wild به عنوان بهترین بازی تاریخ از دید مجله EDGE انتخاب شد

The Last of Us، GTA V، Dark Souls و Bloodborne نیز در رتبه‌های دو تا پنج قرار دارند تا لیست برترین بازی‌های مجله EDGE را تکمیل کنند. این ماه مجله EDGE در بخشی ویژه به بررسی برترین بازی‌های تاریخ پرداخته است و در همین راستا، لیستی از ۱۰۰ بازی برتر را منتشر کرده است. در […]

The Last of Us، GTA V، Dark Souls و Bloodborne نیز در رتبه‌های دو تا پنج قرار دارند تا لیست برترین بازی‌های مجله EDGE را تکمیل کنند.

این ماه مجله EDGE در بخشی ویژه به بررسی برترین بازی‌های تاریخ پرداخته است و در همین راستا، لیستی از ۱۰۰ بازی برتر را منتشر کرده است. در صدر این لیست نام The Legend of Zelda: Breath of the Wild دیده می‌شود که در اوایل سال میلادی جاری به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.

Breath of the Wild عنوان باکیفیتی است که با گیم‌پلی ناپایدارش، بازیکنان را به اکتشاف و آزمایش در محیط بازی دعوت می‌کند و با بازسازی و بهبود عناصر اصلی بازی‌های جهان باز، میراث Zelda را، پس از گذشت ۳۰ سال، استوار نگه می‌دارد.

در کنار The Legend of Zelda: Breath of the Wild بازی‌های Dark Souls، Bloodborne، The Last of Us و GTA V پنج بازی برتر تاریخ از نگاه مجله EDGE را تشکیل می‌دهند. البته این احتمال وجود دارد که لیست ارائه شده توسط EDGE با سلیقه بسیاری از بازیکنان متفاوت باشد و ممکن است جای خالی برخی از بازی‌ها، مانند بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی و بازی‌های مسابقه‌ای، در این لیست احساس شود. لیست کامل برترین بازی‌های تاریخ مجله EDGE به این ترتیب است:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dark Souls Grand Theft Auto V The Last of Us Bloodborne Half-Life 2 Tetris Super Mario Galaxy 2 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Resident Evil 4 Minercraft Bayonetta 2 Portal Super Mario 64 Red Dead Redemption Super Mario World Uncharted 4: A Thief’s End Rez Infinite Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Ultra Street Fighter IV Mario Kart 8 Deluxe The Witness Advance Wars Horizon: Zero Dawn Demon’s Souls Super Metroid Ico The Elder Scrolls V: Skyrim The Last Guardian Rock Band 3 The Legend of Zelda: The Wind Waker Splatoon Dishonored Kerbal Space Program The Legend of Zelda: A Link to the Past Destiny Spelunky The Legend of Zelda: Majora’s Mask Halo 3 Shadow of the Colossus Inside Fire Emblem Fates Super Mario Maker Vanquish Dota 2 Dead Space Journey Super Mario 3D World Overwatch Fez Nidhogg Trials Fusion DOOM Titanfall 2 Far Cry 4 The Witcher III: Wild Hunt Monster Hunter 4 Ultimate XCOM: Enemy Unkown The Stanley Parable Okami Mass Effect 2 Persona 4 Golden FTL: Advanced Edition Puyo Puyo Transistor Batman: Arkham Knight EarthBound Towerfall Ascension Kimbo Castlevania: Symphony of the Night Hearthstone Metroid Prime Battlefield 4 Civilization IV Counter-Strike: Global Offensive OutRun 2006: Coast to Coast Xenoblade Chronicles Super Meat Boy League of Legends Tearaway Puzzle & Dragons Call of Duty 4: Modern Warfare BioShock Pac-Man: Championship Edition StarCraft II Bomberman Elite: Dangerous R-Type Final The Sims 3 F-Zero GX Puzzle Bobble Resogun Animal Crossing: New Leaf Katamari Damacy Hyper Light Drifter Prince of Persia: The Sands of Time Final Fantasy XII Super Monkey Ball Her Story Super Hexagon

منبع متن: gamefa