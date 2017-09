طی هفته‌های گذشته خبرهایی منتشر شدند که حاکی از به اتمام رسیدن موجودی Xbox One X در کمتر از یک روز بودند. مدتی بعد مایکل نیکولز، سرپرست بخش بازاریابی Microsoft، اعلام کرد Xbox One X سریع‌تر از هر کنسول دیگری در تاریخ Xbox پیش‌فروش شده است.

به گزارش پردیس گیم، مایکل پکتر، یکی از تحلیل‌گران شناخته شده صنعت بازی‌های ویدیویی، می‌گوید نباید به این خبرها اعتماد کرد و Xbox One X در واقع به میزان زیادی پیش‌فروش نکرده است:

"Xbox One X در آمازون بین پرفروش‌ترین محصولات سال قرار دارد. آخرین باری که من نگاه کردم، رتبه 66 را داشت. NES Classic هم رتبه 23 را به خود اختصاص داده و به‌طور کلی فقط 2.3 میلیون به فروش رسانده که می‌دانید بخش عمده‌ای از آن در سال گذشته خریداری شده بنابراین از این آمار شاید 1 میلیون مربوط به سال جاری می‌شود پس اگر Xbox One X تا 48 رتبه از آن عقب‌تر باشد، حتی به یک میلیون هم نزدیک نیست و البته Amazon چنین رتبه‌ای را به محصولی با فروش 5 یا 10 هزار واحدی اختصاص می‌دهد بنابراین گول گزارشات اخیر که می‌گویند Xbox One X سریع‌ترین کنسول پیش‌فروش شده در تاریخ Xbox است را نخورید. آن‌ها فقط چند کنسول دارند.

Xbox اوریجینال پیش‌فروش بزرگی نداشت البته شاید Xbox 360 پیش‌فروش خوبی را تجربه کرده اما بیایید صادق باشیم، چه کسی در آن زمان کنسول پیش‌خرید می‌نمود؟ حال نتیجه می‌گیریم که Xbox One X قطعا باید بیشترین پیش‌فروش را بکند زیرا آن‌ها بسیار سازمان‌ یافته‌تر هستند و Microsoft آن‌ها را برای 30 الی 35 میلیون کاربر Xbox Live Gold در نظر گرفته پس حتما پیش‌فروش خوبی را داشته‌اند."

Xbox One X در 7 نوامبر (سه‌شنبه 16 آبان) با قیمت 499.99 دلار منتشر می‌شود. نظر شما در رابطه با اظهارات اخیر مایکل پکتر چیست؟

