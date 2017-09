امروز شرکت Enterbrain اقدام به انتشار شماره 1500 مجله محبوب و ژاپنی زبان Famitsu کرد و در آن از نتایج نظرسنجی‌هایی که طی هفته‌های قبلی برگزار کرده بود، رونمایی کرد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، مدتی پیش مجله فامیتسو از خوانندگان خود درخواست کرده بود که بهترین بازی مورد علاقه خودشان در تمام طول تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی انتخاب کنند؛ این نظرسنجی فارغ از هر محدودیتی از لحاظ تاریخ انتشار، ژانر و یا پلتفرم برگزار شده بود؛ علاوه بر خوانندگان، از پرسنل و تیم تحریریه مجله نیز همین سوال پرسیده شده و در نهایت رای همگان مورد شمارش و احتساب قرار گرفته است.

طبق قوانین موجود، هر شخص توانایی رای دادن به سه بازی را داشت بدین ترتیب که به بازی اول، دوم و سوم به ترتیب پنج، سه و یک امتیاز تعلق می‌گرفت.

این رای گیری از 7 تا 18 جولای برگزار گردید و طبق آمار اعلام شده، 5287 نفر رای خود را ارسال کرده‌اند که از این بین 55 درصد آقایان، 44 درصد خانم‌ها و یک درصد نیز جنسیت خود را آشکار نکردند. رده‌های سنی متفاوتی حضور پیدا کردند که 18 درصد آن‌ها جوانان، 40 درصد آنان 20 ساله، 29 درصد در 30 سالگی، 10 درصد در 40 سالگی، 2 درصد در پنجاه سالگی و یک درصد آنان زیر 10 سال یا بالای 60 سال بودند.

شما پردیس‌گیمی‌ها در زیر می‌توانید شاهد 40 بازی که بیشترین امتیار را کسب کرده‌اند باشید.

Persona 5 – 835

Dragon Quest III – 612

Splatoon – 411

NieR: Automata – 369

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 350

Final Fantasy VII – 287

Danganronpa V3: Killing Harmony – 257

Chrono Trigger – 231

Sakura Wars – 223

Shenmue – 217

Danganronpa 1.2 Reload

Shenmue 2

Hatsune Miku Project DIVA Future Tone

Yakuza 0

Otoca D’Or

Persona 4: Golden

Okami

Xenoblade Chronicles

Suikoden II

Final Fantasy XI

Danganronpa 2

Danganronpa

Earthbound

Dragon Quest V

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Final Fantasy X

Xenogears

Monster Retsuden Oreca Battle

Sonic Adventure 2

Tactics Ogre

Fate/Grand Order

Persona 3

Super Mario Bros.

Kingdom Hearts II

moon

Hatsune Miku Project Mirai Deluxe

Dragon Quest X

Hatsune Miku Project DIVA Arcade Future Tone

Final Fantasy XV

Hatsune Miku Project DIVA X

محبوبترین پلتفرم‌ها

PS2 – 16%

PlayStation – 15%

Super Famicom – 11%

PS4 – 8%

PS3 – 6%

Arcade – 5%

Dreamcast – 5%

PC – 5%

Famicom – 5%

Gamecube – 3%

N64 – 3%

PSP – 3%

Sega Saturn – 3%

PS Vita – 3%

3DS – 2%

Wii – 2%

دیگر – 6%

برترین ناشران

Sega – 20%

Square Enix- 17%

Konami – 12%

Nintendo – 11%

Atlus – 7%

Spike Chunsoft – 5%

Bandai Namco – 4%

Capcom – 4%

Sony Interactive Entertainment – 3%

Koei Tecmo – 2%

میانگین سال انتشار بازی‌های محبوب

2010 تا 2017 -ر 48%

2000 تا 2009 – 23%

1990 تا 1999 – 24%

1989 و قبل از آن - 5 درصد

همانطور که از لیست بالا مشخص است، بازی Persona 5 توانسته به عنوان محبوبترین بازی نزد خوانندگان مجله Famitu انتخاب بشود. رده دوم نیز به Dragon Quest III اختصاص دارد.

نظر شما در خصوص لیست بالا چیست؟ دیدگاه خود را با پردیس گیم در میان بگذارید.

