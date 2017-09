نمرات قسمت نخست عنوان Life is Strange: Before the Storm منتشر شد

نخستین قسمت از عنوان Life is Strange: Before the Storm هم‌اکنون در دسترس قرار گرفته و منتقدین دیدگاه‌های خود را در رابطه با آن انتشار داده‌اند. عنوان Life is Strange در زمان عرضه به یک بازی فوق‌العاده و در واقع یک پدیده تبدیل شد. این بازی ماجرایی گرافیکی که مانند بازی های استودیوی تل تیل در […]

عنوان Life is Strange در زمان عرضه به یک بازی فوق‌العاده و در واقع یک پدیده تبدیل شد. این بازی ماجرایی گرافیکی که مانند بازی های استودیوی تل تیل در قالب قسمت هایی در دسترس بازی‌بازان قرار می‌گرفت، داستانی گیرا و به شدت جذاب را تعریف می‌کرد و جوایز بسیاری را نصیب سازنده خود، یعنی استودیوی Dontnod Entertainment کرد. سری دوم این بازی که به نوعی یک پیش فصل یا فصل کوچک به حساب می‌آید، در نمایشگاه E3 2017 معرفی شد که Life is Strange: Before the Storm نام داشت و طرفداران، امید زیادی به آن دارند. در Life is Strange: Before the Storm، بازی‌بازان به گذشته سفر خواهند کرد و می‌توانند به خوبی با سرگذشت شخصیت محبوب سری، یعنی Chloe Price آشنا شوند. رابطه به شدت دوستانه و مرموز او با شخصیت Rachael نیز از نقاط تیره از فصل اول است که در این جا به خوبی روشن خواهد شد.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین نمرات انتشار یافته را مشاهده کنید. درصورت انتشار نمرات جدید، پست بروزرسانی خواهد شد.

Twinfinite: 9/10

نخستین قسمت Before the Storm یک شروع فوق العاده برای پیش‌زمینه داستانی است که می‌خواهد گفته شود. با وجود شخصیت قدرتمند کلویی درکنار سیستم عمیق‌تر انتخاب‌ها و همچنین نتیجه‌های حیاتی‌تر نسبت به نسخه اول درکنار رمز و رازهایی که داستان دارد، من خود را باری دیگر در Arcadia Bay گم کردم و احساس فوق‌العاده‌ای را تجربه کردم.

Game Informer: 8/10

این قسمت که Awake نام دارد به شما کلویی شکسته و خُرد شده را نشان می‌دهد. همه ما در چنین وضعیت‌هایی قرار می‌گیریم و اپیزود Awake به‌خوبی نشان می‌دهد که وجود شخص دومی در این شرایط چقدر به بهبود دیگری کمک می‌کند. جو احساسی این قسمت بسیار بالا بوده و قدرت داستانی مناسبی دارد. نخستین قسمت Before the Storm به من نشان داد که چطور کلویی و Rachel Amber از مشکلاتشان عبور و بر آن‌ها غلبه کردند.

DualShockers: 6.5/10

نخستین قسمت Life Is Strange: Before the Storm برروی از دست دادن، افسردگی و عدم توانایی یک رنگ شدن با دیگران تمرکز دارد؛ این قسمت به خوبی توانسته این ویژگی‌ها را نشان دهد و به مخاطب ارائه کند. متاسفانه دوستی بین کلویی و ریچل در ابتدای داستان طوری روایت می‌شود که حس واقعی به مخاطب نمی‌دهد و احساس اجبار را می‌دهد.

قسمت اول عنوان Life is Strange: Before the Storm در تاریخ ۳۱ ماه آگست سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر شد. این فصل از سری، سه قسمتی بوده و همان طور که گفته شد، پیش داستان شخصیت محبوب سری، یعنی کلویی پرایس را روایت خواهد کرد.

منبع متن: gamefa