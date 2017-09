انتشار اطلاعات و تصاویر مفهومی جدید از عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes

استدیوی Grasshopper Manufacture، امروز اطلاعات و تصاویر مفهومی جدیدی از عنوان تازه معرفی شده Travis Strikes Again: No More Heroes، منتشر کرده است. در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از این عنوان را مطالعه کنید. Travis Strikes Again: No More Heroes یک بازی اکشن سه بعدی خشن بوده، که در آن Travis Touchdown با استفاده […]

استدیوی Grasshopper Manufacture، امروز اطلاعات و تصاویر مفهومی جدیدی از عنوان تازه معرفی شده Travis Strikes Again: No More Heroes، منتشر کرده است.

در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از این عنوان را مطالعه کنید.

Travis Strikes Again: No More Heroes یک بازی اکشن سه بعدی خشن بوده، که در آن Travis Touchdown با استفاده از کاتانای پرتویی خود، دشمنان بی‌شماری را سلاخی نموده، با باس‌های بی‌رحم روبرو شده، و نهایتا مبارزه‌ای حماسی با Badman داشته باشد. این اولین بار در ده سال گذشته بوده، که آقای گویچی سودا (Goichi Suda) ملقب به سودا۵۱، سمت کارگردانی یک عنوان را برعهده می‌گیرد.

آقای سودا۵۱ موسس استدیوی Grasshopper Manufacture، در مورد این عنوان چنین می‌گویند.

ما طی سال‌ها حمایت‌های بی‌اندازه‌ای از سوی هواداران داشته‌ایم، و بسیار خوشحال هستیم که می‌توانیم ماجراجویی بزرگ و جدید Travis Touchdown را، با هواداران نینتندو سوییچ به اشتراک بگذاریم. ما بسیار هیجان زده بوده تا دنیای No More Heroes را در سال ۲۰۱۸ گسترش دهیم، و نمی‌توانیم صبر کنیم تا در ماه‌های آینده اطلاعات جدیدی از این عنوان با شما به اشتراگ بگذاریم.

قرار گرفته در مناطق روستایی جنوب آمریکا، ۷ سال از وقایع No More Heroes گذشته است. شخصیت Badman بازگشته تا انتقام مرگ دخترش Badgirl را از Travis Touchdown بگیرد. در حالی که این دو دشمن خونی مشغول مبارزه هستند، آن‌ها به درون کنسول بازی خیالی Death Drive MK-II کشیده می‌شوند. کنسولی که توسط Doctor Juvenile ساخته شده است. گفته می‌شود هر شخصی که بتواند ۶ بازی این کنسول را یافته و تمام کند، آرزویش برآورده خواهد شد.

علاوه بر این، آقای سودا۵۱ پیش از این اشاره کرده بودند که این عنوان با سازندگان مستقل همکاری ویژه‌ای خواهد داشت. از این رو، در حالی که هنگام رونمایی از آن، اشاراتی به همکاری این عنوان با بازی مستقل Hotline Miami شده بود، روز گذشته آقای سودا۵۱ در پنل Nindies@Night (پنل شرکت نینتندو برای سازندگان مستقل در نمایشگاه PAX West)، دومین همکاری این عنوان را با سازندگان مستقل اعلام کرد. بازی معروف Shovel Knight، دومین بازی مستقل بوده که با عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes، همکاری خواهد کرد. طبق اعلام آقای سودا۵۱ کنسول خیالی Death Drive MK-II و «دستکش مرگ» (Death Glove)، نقش بسیار مهمی در همکاری با عناوین مستقل در این بازی، ایفا می‌کنند.

عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes، قرار است در سال ۲۰۱۸ به صورت انحصاری بر روی پلتفرم نینتندو سوییچ، عرضه شود. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر مفهومی منتشر شده از این عنوان را مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa