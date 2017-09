دیروز سرانجام قسمت نخست عنوان Life is Strange: Before the Storm بصورت دیجیتالی برای سه پلتفرم PC، Xbox One و PS4 منتشر شد. داستان این بازی حدود سه سال قبل از وقایع نسخه اول و پیرامون شخصیت "کلویی" و دوستش "ریچل" روایت می‌شود. در ادامه می‌توانید اولین نمرات و نقدهایی که از این بازی منتشر شده را مشاهده کنید.





GamesRadar+ :‌90

Twinfinite : 90

اپیزود نخست Before the Storm یک شروع عالی برای این بازی است. در کنار شخصیت اصلی قوی و عالی بازی یعنی "کلویی" ، سیستم انتخاب عمیق‌تر نسبت به نسخه پیشین و رازهای نهفته در داستان، باری دیگر در دنیای بازی یعنی Arcadia Bay غرق شدم، که حس خیلی خوبی دارد.

Hardcore Gamer : 90

CGMagazine : 80

Game Informer : 80

Awake (نام اپیزود نخست) به شما "کلویی" شکسته را نشان می‌دهد که در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد. همه‌‌ی مردم در زندگی خود در چنین موقعیت‌های قرار می‌گیرند. کاری که این اپیزود می‌کند این است که به خوبی نشان می‌دهد وجود یک شخص دیگر در کنار خود چقدر می‌تواند شرایط را تغییر دهد. این اپیزود بار احساسی بالایی دارد و قدرت داستانی خود را با ارتباط [بین شخصیت‌ها] نشان می‌دهد. اپیزود اول Before the Storm با نشان دادن چگونگی دست و پنجه نرم کردن "کلویی" و "ریچل" با سختی‌های پیش رویشان مرا به وجد آورد.

Push Square : 80

Metro GameCentral : 80

شروعی عالی برای یک سری پریکوئل که همان استایل و شیوه‌ی صمیمی داستان‌گویی نسخه قبل را به کار برده و یکی از شخصیت‌ها را بر خلاف قبل دوست‌داشتنی و آسیب‌پذیر نشان می‌دهد.

DarkZero : 80

Attack of the Fanboy : 80

GameSpot : 80

جدای از اینکه از همان موتور گرافیکی و عناصر گیم‌پلی و بعضی لوکیشن‌های نسخه قبلی استفاده شده، تجربه‌ی بازی با "کلویی" در Before the Storm ، تجربه‌ای کاملا جدید است. اپیزود نخست نوید یک سری اپیزود را می‌دهد که از عشق و یکدلی به عنوان شمشیر و سپر خود استفاده خواهد کرد؛ که همان تنها راه داشتن امنیت و آسایش در زندگی سخت یک نوجوان است. این یک توانایی ویژه است که ما به ندرت در بازی‌ها شاهد آن هستیم و از طرفی خوشبختانه می‌دانیم که در دو اپیزود بعدی هم چنین مواردی را تجربه خواهیم کرد.

Meristation : 75

4Players.de : 75

Gameblog.fr : 70

بازگشت به Arcadia Bay حس خیلی خوبی می‌دهد. Deck Nine هنوز آن جاودی Life is Strange را از دست نداده. اپیزود نخست این پریکوئل به ما نوید داستانی قابل لمس همراه با شخصیت‌هایی عالی و تصمیم‌‌‌هایی مهم را می‌دهد.

God is a Geek : 70

DualShockers : 65

اپیزود نخست Life Is Strange: Before the Storm بر روی تم‌های داستانی مانند افسردگی، از دست دادن و عدم توانایی در وفق دادن خود با اطراف تمرکز دارد؛ که به خوبی توانسته در این اپیزود چنین مواردی را ارائه دهد. متاسفانه تمرکز اصلی این اپیزود بر روی دوستی "کلویی" و "ریچل" در ابتدا کمی حس تحمیل به مخاطب می‌دهد. این رابطه بین شخصیت‌ها به مرور با شناخت بیشتر آن‌ها (به ناچار)، خود را قابل باورتر جلوه می‌دهد.

Trusted Reviews : 60

متا تا بدین لحظه:

