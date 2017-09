تماشا کنید: با تریلر بازی اکشن/ماجرایی My Eyes on You همراه باشید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، استودیوی Storymind Entertainment چندی پیش از بازی سوم‌شخص اکشن/ماجرایی خود به نام My Eyes on You رونمایی کرد. همچنین این استودیو اولین تریلر بازی را نیز به اشتراک گذاشت.

در این بازی شما در نقش یک تحلیل‌گر FBI به نام Jordan Adalien به دنبال یک مرد رمز‌آلود نقاب بر صورت در شهر شیکاگو هستید. بدلیل شغلتان، گشت و گذار زیادی در محیط بازی می‌توانید انجام دهید تا مدارک و سرنخ‌هایی جمع‌آوری کرده و حرکت بعدی خود را مشخص کنید.

در این بازی شما قادر هستید انتخابات منطقی انجام دهید و ممکن است این انتخابات و رفتار‌ها شما را به جایی برساند اما اگر موفق نشدید می‌توانید به سرنخ‌ها و نکاتی مخفی که ممکن است پیدا کنید روی بیارید و روشی دیگر را برای ورود به راهی رمز‌آلود که منطق سرش نمی‌شود پیش بگیرید.

داستان بازی با توجه به انتخابات شما شکل می‌گیرد. انتخابات شما تا حدی تاثیرگذار هستند که ممکن است شخصیت اصلی دچار توهماتی شده که بر قابلیت‌های او تاثیر می‌گذارد.

این بازی برای PC، PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد اما هنوز تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

در ادامه با تریلر بازی همراه باشید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame