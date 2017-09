تماشا کنید: تریلر جدیدی از عنوان Middle-Earth Shadow of War منتشر شد

ساعاتی پیش استدیو Warner Bros تریلر جدیدی از عنوان Middle-Earth: Shadow of War منتشر کرد. این تریلر بیشتر بر معرفی شخصت‌های منحصربه فرد اُرک‌ها در این بازی تمرکز دارد. همانگونه که اطلاع دارید سازندگان این عنوان با بهره گیری از Nemesis System قادر هستند تا برای تک تک اُرک‌ها (Orc) داستان متفاوتی خلق کنند. نتیجه چنین کاری به بازیکنان امکان می‌دهد تا تجربه کاملا متفاوتی در دنیای پویای Shadow of War به‌دست آورند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dsogaming، طبق گفته‌های سازندگان این بازی، هر عمل شما در دنیای پویای Mordor بر روی Nemesis System تاثیرگذار خواهد بود و نتایج آن را در بازی آشکار خواهند شد.

عنوان Middle-Earth: Shadow of War در بین رویدادهای The Lord of the Ring و The Hobbit قرار می‌گیرد و با سبک نقش‌آفرینی و جهان‌باز خود امکان ادامه داستان عنوان Middle-Earth: Shadow of Mordor را برای بازیکنان فراهم می‌کند. جهان نسخه دوم بازی Middle-Earth بیش از پیش غنی گشته است و با عناصری نظیر قهرمانان ناب، مکان‌های عجیب و دشمنانی با شخصیت‌ها و سرگذشت‌های متفاوت سعی در رغم زدن تجربه‌ای خاص برای بازیکنان را دارد.

طبق برنامه قبلی قرار است این عنوان در تاریخ 10 اکتبر برابر با 18 مهرماه برای هر سه پلتفرم PC، Xbox One و PS4 عرضه شود.

دانلود با کیفیت SD – دانلود با کیفیت HD

نظر شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame