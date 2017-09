Warner Bros لئوناردو دیکاپریو را برای فیلم مستقل Joker در نظر دارد

بازی در نقش بزرگ‌ترین شخصیت منفی The Dark Knight (و بزرگ‌ترین شخصیت داستان آن) اعتبار بسیاری با خود به‌همراه دارد. فقط تعداد انگشت‌شماری از بازیگران توانستند از عهده بازی در این نقش بر بیایند که برخی از آن‌ها به عنوان بهترین عملکرد تاریخ سینما یاد می‌شوند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamezone، ظاهرا Warner Bros یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های هالیوود را به‌منظور بازی در نقش Joker برای فیلم مستقل این شخصیت در نظر دارد که داستان آن از جهان DC جدا است.

Hollywood Reporter ادعا می‌کند Warner Bros قصد دارد لئوناردو دیکاپریو، برنده جایزه اسکار را برای بازی در نقش Joker جذب کند. تاکنون پیشنهادی ارائه نشده اما این استودیو می‌خواهد با استفاده از مارتین اسکورسیزی که مدت زیادی با دیکاپریو همکاری نموده و رابطه خوبی با او دارد، وی را به سمت پروژه بکشاند. با این وجود، اسکورسیزی همچنان به‌طور رسمی قرارداد امضا نکرده است.

دیکاپریو در تیم اسکورسیزی برای ساخت تعدادی فیلم‌های تحسین‌ شده سینما مثل The Wolf of Wall Street و The Departed یا The Aviator حضور داشته است. شاید اگر دیکاپریو ببیند اسکورسیزی در این فیلم هم پتانسیلی را مشاهده می‌کند، وادار به مذاکره با Warner Bros بشود. دیکاپریو همیشه بازیگری در فرانچایزها را رد نموده زیرا او معمولا فیلم‌های واقعا اوریجینال را ترجیح می‌دهد و بازیگری در نقش‌های آناکین اسکاولکر جوان در Star Wars، پیتر پارکر در Spider-Man و رابین در Batman Forever را نپذیرفته است.

به احتمال زیاد جرد لتو از اینکه با وجود حضور او، شخص دیگری نقش Joker را بازی کند، ناراحت است. لتو با اعلام رسمی ساخت فیلم مستقل جوکر گارد گرفته و برای مدیر برنامه‌های خود کاملا واضح ساخته که چنین چیزی وی را آزار می‌دهد.

