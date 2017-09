از سیستم مورد نیاز بازی Total War: Warhammer 2 در PC رونمایی شد

ساعاتی پیش استودیو Creative Assembly از سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی بازی استراتژی و تاکتیکی Total War: Warhammer 2 در پلتفرم PC رونمایی کرد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، هر دو سیستم معرفی شده از مشخصات سخت افزاری مناسبی بهره‌مند هستند و بازیکنان را برای کسب بهترین تجربه وادار به صرف مبلغ اضافی نخواهد کرد. ویندوز 7، سیستم عامل پیشنهادی بوده و با داشتن حداقل سیستم مورد نیاز امکان اجرای بازی با 25 تا 55 فریم در ثانیه را خواهید داشت.

لازم به‌ذکر بوده که پیشتر افزونه‌ای به نام The Battle of the Fallen Gates برای بازی مذکور معرفی شده بود که دارای ویژگی‌های متعددی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این خبر مراجعه کنید.

سیستم مورد نیاز

OS: Windows 7 64Bit

Processor: Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz

Memory: 5 GB RAM

Graphics: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p

Storage: 60 GB available space

سیستم پیشنهاد شده

OS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64Bit

Processor: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290X 4GB @1080p

Storage: 60 GB available space

خاطر نشان می‌شود که بازی Total War: Warhammer 2 در 6 مهر 96 به‌صورت انحصاری برای PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame