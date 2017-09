سلامی دوباره به تمام پردیسی‌های عزیز. هر هفته ما شنبه‌ها به سراغ شما می‌آییم و از تجربیات سرگرم‌کننده خود در هفته‌ی گذشته می‌گوییم، حالا می‌خواهد گیم باشد و یا فیلم و سریال و حتی کتاب!؛ اینجا محلی برای بحث دوستانه میان ما خانواده پردیس‌گیم است. در این هفته برای اولین بار نظرسنجی هفتگی نیز قرار می‌گیرد و شما می‌توانید هم‌اکنون با مراجعه به بخش نظرسنجی سایت به سوال زیر پاسخ دهید:

شما در بازیهایی که مراحل‌شون به دو روش مخفی‌کاری و اکشن، قابل رفتن هستند، کدام شیوه را ترجیح می‌دهید؟

1- مخفی‌کاری

2- اکشن

و اما برویم سراغ تچربیات ما! با قسمت سوم این طرح همراه باشید و در پایان منتظر اشتراک‌گذاری تجربیات شما هستیم ;)

امیر قیومی - مدیر ارشد پردیس‌گیم

پروفایل من - وبلاگ من

در این هفته ای که گذشت هیچ بازی کامپیوتری رو تجربه نکردم حتی Cs:Go و سنت شکنی انجام دادم و معتاد یک بازی موبایلی به نام " انتقام سلاطین" شدم این بازی رو همینطوری دانلود کردم کمی موقع کار سرگرم باشم و رفته رفته از موقع نصب بازی گذشت تا به امروز متوجه شدم غرق این بازی شدم! این بازی استراتژیک موبایل شباهات زیادی به سری بازی های تحت وب مثل تراوین، خان وارز و... داره دوستانی که به این سری بازی های تحت وب علاقه مند هستند میتوانند تو جهانی بزرگتر با امکاناتی بیشتر این بازی رو تجربه کنند!

البته با توجه به دانلود این هفته خود برای بازی ARK تصمیم گرفتم بخشی از زمانم رو صرف تجربه این بازی کنم ! :D

بخوام با دیدی سینمایی به این هفته نگاه کنم میتونم به قسمت آخر سریال محبوب " Game of Thrones " اشاره کنم سریالی خوش ساخت که از ابتدای فصل آعازین سریال من را میخکوب خود کرد اما در فصل کنونی مثل گذشته اشتیاقی به دنبال کردنش نداشتم و اتفاقات داخل سریال خیلی قابل حدس زدن شده بودند. سه سریال پیشنهاد میکنم ببینید خوبه " Ray Danavan " ، " BlackList" و " The Strain "

بازی و سینما شد پس ورزش چی ؟ علاقه ای به فوتبال ندارم و برعکس فوتبال مسابقات WWE رو دنبال میکنم و از بازی آخر U cant See me خوشم اومد (جان سینا) در آخر هم امروز نتیجه کنکور ارشد مشخص کننده راه آینده بنده است که میتوانم دوباره دانشجو شوم در خدمت شما پردیسی های عزیز باشم یا ممکن است سرباز شوم! پس امیدوارم قبول شده باشم

کسرا کریمی اصل - سردبیر پردیس‌گیم

پروفایل من - وبلاگ من

ابتدا بگم که دوره سخت امتحانات به سلامت سپری شد، شاید 5 واحد در عمل چیزی به حساب نیاد، اما برای رها شدن از چنگال این سیستم مریض آموزش و پرورش تو ایران همین هم یک قدم کوچک اما غنیمتی بزرگ محسوب میشه.

اوقات گیکی سپری شده رو اما اول از کتاب شروع کنم که جلد دوم مجموعه بی‌نظیر "سه‌پایه‌ها" یعنی "شهر طلا و سرب" را به پایان رسوندم و الان وسط جلد سوم هستم، می‌دونم که تنبلی کردم ولی خب این رو بر حسب بی‌حوصلگی بی‌پایان شهریور ماه بگذارید.

مهم‌ترین اتفاق ولی تموم کردن Lost Legacy بود، همه از موضع من نسبت به قسمت 4 آنچارتد و اینکه چقدر از این بازی و رویکردش بدم میاد اطلاع دارید و خب باید بگم که حدس اولیه خودم هم این بود که Lost Legacy با توجه به تریلرهای معرفیش یک چیز تو مایه‌های همون باشه و راستش هیچ اشتیاقی برای بازی کردنش نداشتم، ولی خلاصه دلبستگی شدیدم به حضرت "کلوئی فریزر" مانع از انجام این اشتباه بزرگ شد و در پایان تنها چیزی که می‌تونم بگم اینه که شاید به خوبی نسخه دوم (که بی‌هیچ شکی شاهکار محسوب می‌شد) نباشه، ولی قطعا حداقل برای من از باقی نسخه‌ها (به خصوص شماره 3 و 4) بهتر بودش.

Observer رو به خاطر افت فریم و پرفورمنس افتضاحش روی کنسول نتونستم به پیش ببرم و صرفا صبر می‌کنم چند تا آپدیت براش بیاد (اگه بیاد) و اینکه شرم بر من! چه طور SuperHot رو انقدر دیر کشف کردم؟

از طرفی هم با سرعتی مورچه‌وار سریال عالی "جسیکا جونز" را مزه مزه می‌کنم و اینکه بلاخره "café Society" حضرت وودی آلن رو با لذت تمام نگاه کردم و یادم اومد چرا تو بچگی به عشق "کریستن استوارت" جلو مایتور CRT ساعت‌ها می-نشستم و PDF ترجمه بدون سانسور یکی از فجایای ادبیات فانتزی یعنی "Twilight" رو می‌خوندم.

و اینکه حضرات چقدر قسمت قسمت دوم "محافظین کهکشان" مارول باحال بود! حسن اختام فاجعه آمیز هفته هم دیدن پرومتئوس و سپس قسمت آخر بیگانه در سینما بود که خب خلاصه بگم جفتشون به درد زباله‌دان تاریخ می‌خورن.

پیشنهاد هفته: Super Hot

محمد تقوی - نویسنده و منتقد پردیس‌گیم

پروفایل من

این هفته بیشتر از هر چیزی، Hellblade فکر و ذهنم را مشغول کرده بود و خب، عجب بازی بی‌نظیری! کم پیش می‌آید که اجزا (در عین ناقص بودن ظاهری) اینقدر خوب کنار هم بنشینند و تجربه‌ای هولناک، خشن و فراموش نشدنی بیافرینند و خب مهم‌تر از همه، Hellblade لااقل در ستینگ و پرداخت به آن، یک نیمچه حس نوستالژیک از بازی‌های خاطرانگیزی مثل Shadow of Rome و Heavenly Sword دارد، هرچند که سطحش به مراتب بالاتر از آن دو اثر باشد. Hellblade برای همه نیست، اما تا به اینجا یکی از بهترین تجربیات امسالم بوده.

از آنور کمی ماجراجویی با حضور عزیز دلمان کلوئی فریزر کردم. Lost Legacy بازی خوبی است، اما به نظرم مشکلات کلاسیک آنچارتد تکرار می‌شوند (به خصوص در دیزاین). از دیالوگ‌های طنازانه‌ی کلوئی هم برمی‌آید که خود سازندگان عزیز هم از این موضوع باخبر بوده ولی کاری برای رفعش انجام ندادند! با این وجود، "میراث گمشده" بازی تقریبا راضی کننده‌ای بود.

در کنار این‌ها به مناسبت دیدن Alien: Covenant، دوباره سری زدم به سری فیلم‌های ترسناک مورد علاقه‌ام و باز هم به همان حرف همیشگی‌ام می‌رسم: بعضی فرنچایزها (مثل ترمیناتور و همین بیگانه) باید در همان دهه‌ی 80 می‌ماندند. فیلم‌های سوم و چهارم که رسما افتضاحند و پرومتئوس یکی از خسته کننده‌ترین فیلم‌هایی است که به عمرم دیده‌ام. "پیمان" هم صرفا یک فیلم خوش ساخت با فیلم نامه‌ی افتضاح و شخصیت‌های سطحی است و هنوز نمی‌فهمم چطور آن فیلم نامه‌ی نسخه‌ی اول که سال 1979 به تولید رسید، فرسخ‌ها بهتر از فیلم‌های کنونی است! با کنسل شدن فیلم نیل بلومکمپ، امیدوارم ریدلی اسکات در آخرین فیلم این سه گانه، کمی از اشتباهاتش درس گرفته و بیگانه به رستگاری برسد (هر چند زمزمه‌های ریبوت دوباره لرزه بر تنم می‌اندازد)

علی خمسه - نویسنده و منتقد بخش سینمای پردیس‌گیم

پروفایل من

توی هفته‌ای که گذشت، سریال Coupling استیون موفات شروع شد که بشدت کمدی خوبی هست و بشدت پیشنهاد می‌کنم که اگه از کمدی‌های بریتانیایی خوشتون میاد ببینید.

در کنار سریال، توی هفته‌ی گذشته تعادل درستی بین فیلم و گیم برقرار شد. داستان Fable: Anniversary جلوتر رفت و الآن به ماموریت آخر رسید، به دلیل نوستالژی زیاد دوباره سری Syberia شروع شد و قسمت اولش هم تموم شد.

در کنار گیم‌ها، یه سری فیلم و سریال پشت گوش انداخته شده هم دیده شد. بعد از مدت‌ها ادامه‌ی Foyle’s War که تا فصل 7 قبلاً دیده بودم دیده شد که هنوز مثل 7 فصل قبل جذابیت خودش رو حفظ کرده و داستانش رو به بهترین شکل روایت می‌کنه. قسمت آخر سری Alien، Alien: Covenant، و جدیدترین بازسازی The Mummy هم دیده شد که به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌کنم که اون‌ها رو ببینید چون هر دو بشدت خاطره‌ی خوب نسخه‌های اولیشون رو خدشه‌دار می‌کنن. به جز این دو تا فیلم باقی فیلم‌ها قابل تحمل (و درباره Batman: Mask of the Phantasm بشدت عالی) بود.

گیم پیشنهادی: Syberia

فیلم پیشنهادی: Batman Mask of the Phantasm

دوستان عزیز پردیسی اکنون نوبت شماست. خوشحال می‌شویم از تجربیات جالب خود در هفته‌ی گذشته برای ما و سایر دوستانتان بگویید و البته دیدگاه شخصی خود در مورد سوال نظرسنجی را به اشتراک بگذارید ..

منبع متن: pardisgame