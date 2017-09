هرچه بیشتر رو به جلو می‌رویم، شرکت‌های بزرگ بیشتری از لاین‌آپ خود برای Tokyo Game Show 2017 رونمایی می‌کنند و پس از اسکوئر انیکس، حال نوبت به کونامی رسیده است… در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، کونامی در رویداد امسال TGS نمایش‌های آن‌چنان بزرگی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین عناوین آن را می‌توان Metal Gear Survive و The […]

هرچه بیشتر رو به جلو می‌رویم، شرکت‌های بزرگ بیشتری از لاین‌آپ خود برای Tokyo Game Show 2017 رونمایی می‌کنند و پس از اسکوئر انیکس، حال نوبت به کونامی رسیده است…

در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، کونامی در رویداد امسال TGS نمایش‌های آن‌چنان بزرگی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین عناوین آن را می‌توان Metal Gear Survive و The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III دانست که هردویشان با مشکلاتی مواجه هستند. Metal Gear Survive که از زمان معرفی‌اش و بی‌ربط دانستن آن به سری حماسی Metal Gear توسط هیدئو کوجیما، همواره بازخوردهای خوبی نداشته است. Trails of Cold Steel 3 نیز که توسط Nihon Falcom ساخته و منتشر می‌گردد، به‌عنوان یک همکاری بین کونامی و Nihon Falcom در TGS نمایش خواهد داشت، اما مشخص نیست که وظیفه‌ی کونامی در توسعه‌ی آن چیست! با این وجود، TGS 2017 حداقل فرصتی باری تجربه‌ی این دو عنوان قبل از انتشارشان خواهد بود.

اکنون لاین‌آپ کامل کونامی را مشاهده می‌کنید:

■ بازی‌های کنسولی

۱۰۰% Pascal Sensei: Perfect Paint Bombers برای ۳DS – دمو

Jikkyou Powerful Pro Baseball Championship 2017 (پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا) – نمایش روی استیج

Metal Gear Survive (پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی) – دمو و نمایش روی استیج دموی این عنوان در TGS 2017، شامل یک بخش Co-op چهارنفره با دو مرحله‌ی مختلف و درجه‌های دشواری مختلف می‌شود. تجربه‌کنندگان این دمو یک برچسب Metal Gear Survive دریافت می‌کنند.

Pro Evolution Soccer 2018 (پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴) – تریلر، نمایش روی استیج و دمو بخش Co-op سه به سه‌ی جدید نیز در غرفه قابل بازی خواهد بود.

Super Bomberman R (نینتندو سوئیچ) – تریلر، دمو، نمایش روی استیج و eSports بازدیدکنندگان غرفه‌ی کونامی می‌توانند یک برچسب اورجینال دریافت کنند.



■ بازی‌های موبایلی

Love Plus Every (اندروید و آی‌اواوس) – نمایش روی استیج و دمو دموی این عنوان به‌صورت واقعیت مجازی (موبایل) قابل بازی خواهد بود.

Pro Evolution Soccer 2017 (اندروید و آی‌اواس) – تریلر و نمایش روی استیج

Professional Baseball Spirits A (اندروید و آی‌اواس) – تریلر و نمایش روی صحنه

Yu-Gi-Oh! Duel Links (اندروید و آی‌اواس) – نمایش روی استیج

■ عناوین مشترک با شرکت‌های همکار

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (پلی‌استیشن ۴) – تریلر، دمو و نمایش روی استیج تجربه‌کنندگان دمو یک جاسوئیچی اکریلیک و بازدیدکنندگان غرفه‌ی کونامی یک شماره از مجله‌ی Falcom را دریافت می‌کنند.

VA-11 Hall-A (پلی‌استیشن ویتا) – دمو و تریلر تجربه‌کنندگان دموی این بازی یک Coaster دریافت می‌کنند.



