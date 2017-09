نبرد تایتان های کوچک | نقد و بررسی بازی Titanfall: Assault

در راستای تولید نسخه های فرعی فرنچایز های محبوب، به بازی فرعی و جدید سری Titanfall برمی‌خوریم که یک عنوان سبک MOBA برای موبایل به حساب می‌آید. نسخه موبایل بازی Titanfall در ابتدا قرار بود با عنوان Titanfall: Frontline توسط بخش موبایل شرکت Nexon برای سیستم عامل های موبایلی منتشر شود اما در ابتدای سال […]

در راستای تولید نسخه های فرعی فرنچایز های محبوب، به بازی فرعی و جدید سری Titanfall برمی‌خوریم که یک عنوان سبک MOBA برای موبایل به حساب می‌آید. نسخه موبایل بازی Titanfall در ابتدا قرار بود با عنوان Titanfall: Frontline توسط بخش موبایل شرکت Nexon برای سیستم عامل های موبایلی منتشر شود اما در ابتدای سال جدید میلادی پروژه لغو شد. به طور کلی ساخت یک بازی فرعی برای سیستم عامل های موبایل، دیگر به امری طبیعی و حتی در مواقعی ضروری تبدیل شده است. فرقی هم نمی‌کند که این بازی موبایل بر اساس یک بازی محبوب ساخته شده باشد و یا از روی یک فیلم سینمایی در حال اکران. بازی هایی که امروزه برای موبایل در حال انتشار هستند، صرفا جهت مسایل تجاری و کسب درآمد از نام یک بازی یا یک فیلم در بازار منتشر می‌شوند. نکته عجیب این سبک از بازی سازی، شباهت بیش از حد بازی ها به یک دیگر است. همه علاقه مندان به بازی های موبایل می‌دانند که بازی جدید شرکت سوپرسل (Supercell) یعنی Clash Royale که در مقاله‌ای به بررسی آن پرداختیم، یک مدل در بازی های موبایل شده است. درآمدزایی شگفت انگیز این بازی در دنیا باعث شده همه شرکت ها به دنبال ساخت یک بازی مشابه آن باشند. درست است که بازی کلش رویال اولین بازی سبک کارتی و آنلاین در موبایل نیست اما ایده تجاری آن باعث سودآوری بسیار خوب بازی شده و تقریبا همه به دنبال رسیدن به آن هستند. در این میان تفاوتی هم بین شرکت های سازنده نمی‌کند، چه یک شرکت کوچک بازی سازی باشد چه یکی از ناشران اصلی صنعت بازی های رایانه ای. از بهترین شرکت های بازی سازی دنیا یعنی بلیزارد (Blizzard) گرفته تا سونی و الکترونیک آرتز و بتسدا. همه علاوه بر صنعت اصلی بازی های رایانه ای و کنسول ها، در موبایل هم با یک دیگر رقابت می‌کنند. شدید شدن حجم رقابت بین بازی های موبایل، بسیار برای این صنعت نوپا مفید و خوب است و از همه بهتر برای بازیبازان این پلتفرم اتفاق خوبی است. در میان رقابت، کیفیت حرف اول را می‌زند و علاقه مندان به دنبال کیفیت بهتر می‌روند. اکنون همچنان در مرحله رقابت هستیم و هنوز شرکت های بازی سازی کیفیت را ملاک اصلی کار خود قرار نداده اند. اگر علاقه‌مند به بازی های کارتی در سیستم عامل های موبایلی هستید قطعا با یکی دو سبک بازی سازی بیشتر طرف نیستید. در حال حاضر دو بازی کلش رویال شرکت سوپرسل و Hearthstone شرکت بلیزارد، دو عنوان مرجع از یک سبک بازی سازی هستند و سایر بازی ها را که دنبال کنید، متوجه تشابه بیش از حد آنها به این دو عنوان نام برده خواهید شد.

سری بازی Titanfall هم یکی از بازی های آنلاین محبوب دنیای بازی های رایانه‌ای است که در سال گذشته نسخه دوم آن به همراه یک بخش داستانی منتشر شد. این بازی اکشن اول شخص شوتر به یکی از موفق ترین بازی های سال ۲۰۱۶ تبدیل شد و طرفداران بسیار زیادی را جذب خود کرد به همین دلیل، چرا یک بازی فرعی از آن برای موبایل نسازیم؟ این سوالی است که قطعا در شرکت سازنده اصلی یعنی Respawn پرسیده شده است. (البته ایده اصلی ساخت بازی موبایل در این شرکت به سال ۲۰۱۵ برمیگردد یعنی زمان اتمام پروژه Titanfall 2) به دلیل نداشتن تجربه کافی و همچنین نداشتن فرصت برای آزمون و خطا، این شرکت با همکاری دو شرکت بازی سازی دیگر یعنی Particle City و Nexon پروژه ساخت بازی Titanfall: Frontline را شروع کرد. دلیل اینکه چرا این بازی جای خود را با یک عنوان دیگر یعنی Titanfall: Assault داد معلوم نیست ولی به هر حال بازی Titanfall: Assault در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ (August 14, 2017) برای سیستم عامل های اندروید و iOS منتشر شد. این بازی محصول مشترک Respawn Entertainment (سازنده اصلی سری بازی Titanfall)، Nexon و Particle City می‌باشد که وضیفه انتشار آن هم برعهده Nexon بوده است. شرکت Nexon تجربه بازی سازی روی موبایل را داشته و پیش از این بازی یک بازی آنلاین و استراتژیک (کاملا مشابه بازی Clash of Clans) با نام DomiNations را تولید و منتشر کرده بود. از دیگر عناوین ساخته شده توسط Nexon می‌توان بازی Evil Factory و پازل After the End: Forsaken Destiny را نام برد.

همان طور که بخش مقدمه گفته شد، Titanfall: Assault یک بازی در قالب بازی های کارتی است که در سبک MOBA دنبال می‌شود. درست است که با بازی کردن فورا به یاد بازی کارتی کلش رویال می‌افتید اما خوشبختانه این عنوان یک کپی کامل نیست و کمی خلاقیت در آن دیده می‌شود. همین حالت ارایه استفاده از کارت ها در سبک MOBA در موبایل از Titanfall: Assault یک بازی جدید و نو ساخته است و که قبلا در موبایل به این شکل ندیده بودیم. استفاده از این سبک بازی سازی در موبایل را پیش‌تر در بازی های Vainglory و همچنین Heroes of Order & Chaos شرکت گیم‌لافت (Gameloft) دیده بودیم. بازی های نام برده شده سعی می‌کردند تا عنوانی مشابه Dota برای موبایل بسازند و در نسخه فرعی بازی Titanfall ترکیبی از این سبک با بازی های کارتی را شاهد هستیم. در واقع بازی Titanfall: Assault هم المان های بازی های کارتی را در خود دارد هم یک MOBA جذاب را در موبایل ساخته است.

شخصیت های بازی همانند همه بازی های سبک کارتی در قالب یک کارت با کلاس و درجه دسترسی مختلف (رایج، کمیاب، حماسی، افسانه‌ای) قرار گرفته اند. ابتدا بگذارید شباهت های این بازی را با سایر بازی های کارتی بیان کنیم سپس به تفاوت های آن و ایده های پردازی های جدید خواهیم پرداخت. باز هم همانند همه بازی های کارتی، کارت ها در قالب کلاس های مختلف قرار می‌گیرند. کارت هایی که مستقیما با دشمن روبرو شده و بیشتر ربات های کوچک هستند. ماشین های تیراندازی که به صورت ثابت در یک نقطه قرار می‌گیرند که باز خود آن ها در دو دسته دیگر برای شلیک به ربات های عادی و یا تایتان های غول‌پیکر قرار دارند. کارت های دیگر تایتان های بزرگ بازی هستند که انرژی زیادی را هم مصرف می‌کنند و طبیعتا قدرت بیشتری دارند. در دسته آخر کارت هایی همانند طلسم ها (Spell) عمل می‌کنند و بمب ها و موشک های هوایی هستند. این کارت ها در جعبه هایی که باز خودشان به چند دسته دیگر تقسیم می‌شوند، قرار گرفته اند و با بازی کردن و پیروزی در نبرد ها آن ها را بدست می‌آورید و باید مدت زمانی را برای باز شدن آن ها منتظر باشید. انتظار کافی نیست و اولین ایده تجاری خود را نشان می‌دهد. استفاده از الماس ها برای باز شدن جعبه ها و پیشنهاد دادن آن ها توسط بازی، اولین ایده اذیت کننده همه بازی های این سبک است. زمان انتظار برای جعبه های عادی از ۳ ساعت شروع شده و تا برای جعبه های ویژه تا ۱۲ ساعت ادامه دارد. الماس ها و پول، سکه و یا هرچیزی که در هر بازی برای خود نامی دارد در این بازی Credit و Token هستند. با پرداخت پول در دنیای واقعی، حساب خود را در بازی می‌توانید تا بی‌نهایت (در خود بازی) شارژ کنید به راحتی کارت های ویژه و کمیاب را از آن خود کرده و پیروز نبرد ها باشید. قصه ای تکراری و ناراحت کننده اما واقعی که همه (شرکت های بازی سازی) از آن استفاده می‌کنند.

بعد از مشاهده کارت های خود باید یک ترکیب را برای حمله انتخاب کنید. در این دسته ترکیب ها می‌توانید ۱۰ کارت را قرار دهید و در هنگام مبارزه از آن ها استفاده کنید. نکته قابل توجه و در اصل تفاوت این بازی با سایر بازی کارتی در این قسمت خود را برای اولین بار نشان می‌دهد. در یک ترکیب شما باید حتما از سه دسته نیرو استفاده کنید. ابتدا سه کارت مبارز که به صورت تکی و رو در رو با دشمن مبارزه می‌کنند. بعد از آن سه تایتان را اجازه دارید در بازی استفاده کنید که انرژی زیادی را مصرف می‌کنند و در دسته آخر که ۴ خانه را به خود اختصاص داده، جایگاه کارت های هوایی است. این کارت ها عبارتند از نیرو هایی که به صورت گروهی توسط هواپیمای مخصوص در هر نقطه فرود می‌آیند، بمب های مخصوص و موشک های هوایی. هر کدام از کارت های این بخش انرژی خاص خود را داشته و باید هوشمندانه در زمین بازی مورد استفاده قرار گیرند. نوار انرژی هم در هنگام هر نبرد در پایین صفحه نمایش داده می‌شود که باید مدیریت آن را بر عهده بگیرید. شما با پیروزی در هر نبرد علاوه بر جعبه‌ای که بدست می‌آورید، تعدادی کاپ را هم از آن خود می‌کنید. این کاپ ها شما را لیگ های مختلف بازی جای می‌دهد. لیگ ها و سطح های مختلفی برای آن ها درنظر گرفته شده که بازیکنان را دسته بندی می‌کند.

به نبرد های بازی می‌رسیم. در این بازی همانند همه بازی های سبک MOBA شما یک محدوده از زمین را در اختیار دارید و برای بدست آوردن بقیه زمین باید با دشمن خود مبارزه کنید. در این حالت از بازی دو نقطه در هر دو سمت زمین به نام پایگاه قرار گرفته و در ابتدای هر مرحله تنها محدوده مورد استفاده شما است. هر چه در بازی مراحل بیشتری را پشت سر بگذارید و به لیگ های بالاتر دست یابید می‌توانید در زمین های جذاب تری مبارزه کنید. در هر زمین بازی چند نقطه در میانه دو پایگاه قرار گرفته که اولین وظیفه شما دستیابی به آن ها است. همانند همه بازی های اکشن آنلاین شما باید تیم خود را به این نقطه ها هدایت کنید تا آن قسمت از زمین جز محدوده شما قرار گیرد. زمانی که آن نقطه را مال خود کردید، فضای بیشتری را برای وارد کردن کارت ها به زمین در اختیار دارید و سربازان و تایتان های خود را زودتر می‌توانید به پایگاه حریف برسانید. هدف اصلی شما در بازی این است که نیروهای خود را با توجه به انرژی موردنظر وارد زمین کرده و خود را به پایگاه حریف برسانید و بعد از رسیدن به آن باید آن را نابود کنید. کارت هایی را که در ابتدای بازی شما در دسته اصلی خود قرار داده بودید را باید با توجه به انرژی موردنیاز و مقدار انرژی که در اختیار دارید وارد زمین بازی کنید. زمانی که شما سرباز ها، ربات ها و تایتان های خود را وارد زمین می‌کنید، حریف شما بیکار نمی‌نشیند و او هم سرباز ها و کارت های خودش را برای غلبه بر شما وارد زمین می‌کند. در سطح های پایین تر تفاوت بسیار کمی بین کارت ها وجود دارد ولی هر چه یک کارت را ارتقا دهید و قدرتش را بیشتر کنید، می‌توانید راحت تر کارت های حریف را نابود کنید. زمانی که ترکیب خود را آماده نبرد کردید برای آزمایش آن می‌توانید در محیطی تمرینی در سه درجه سختی متفاوت بازی کنید. بخش اصلی مبارزات شما در قسمت نبرد آنلاین دنبال می‌شود و از این قسمت باید درخواست خود را برای پیدا کردن حریف ارسال کنید. انتخاب حریف در این بازی، باز هم همانند همه بازی های آنلاین موبایل، بر اساس سطح کاپ های شما و لیگی که در آن قرار دارید انجام می‌شود. زمانی که به سطح های بالاتر در بازی برسید می‌توانید وارد گروه های مختلفی شوید و ویدیو های بازی خود را به اشتراک بگذارید. همچنین با انتخاب گزینه Record می‌توانید ویدیو نبرد خود را تهیه کرده و آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

بازی از لحاظ طراحی به دو بخش مجزا تقسیم می‌شود. طراحی محیط های بازی چه از لحاظ هنری و چه از لحاظ فنی در سطح قابل قبولی است و مشکلی در آن دیده نمی‌شود. مکان های نبرد در ۴ زمین مختلف انجام می‌شوند که در آپدیت های جدید زمین های جدید به بازی اضافه خواهند شد. اما یکی از ایراد های اصلی بازی در بخش دوم طراحی خود را نشان می‌دهد. طراحی شخصیت های بازی و در اصل همان کارت های بازی چه سرباز ها چه ماشین های تیراندازی و بمب ها، هیچ کدام طراحی خوبی ندارند و حتی بسیار به چهره بازی لطمه می‌زنند. در مجموع محیط های بازی بسیار خوب طراحی شده اند و جز نکات مثبت بازی قرار می‌گیرد اما در بخش طراحی شخصیت بازی Titanfall: Assault واقعا ضعیف عمل کرده است.

موسیقی متن بازی در حقیقت خیلی جذاب نیست و واقعا جای کار دارد. شاید اگر موسیقی بازی در نبرد ها حماسی تر و جذاب تر بود، به یک تجربه لذت بخش برای بازیبازان نزدیک تر می‌شد ولی موسیقی اینگونه نیست. دقیقا همانند بخش طراحی، که یک مورد مثبت و یک مورد منفی داشت، در بخش موسیقی هم شاهد این قضیه هستیم. صداگذاری بازی بسیار خوب است و صدای شلیک ها، حرکت بازیکنان بسیار مناسب و درست است.

در نهایت باید گفت که بازی Titanfall: Assault یک بازی سبک MOBA جذاب برای موبایل است. کارت های زیادی را در خود جای داده که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. این ویژگی در ترکیب های چند قسمته به خوبی قرار می‌گیرند و باعث متعادل سازی کارت ها و نبرد می‌شود. نبرد های بازی جذابیت خوبی دارند و تقریبا می‌تواند همه نوع کاربر را راضی کند. همچنین بازی با بیشتر شدن کاپ های شما طبیعتا سخت تر شده و باید دقت بیشتری در چینش کارت ها بکنید. محیط های بازی به خوبی طراحی شده اند و مناسب یک نبرد آنلاین هستند اما متاسفانه موسیقی متن جذابی در بازی به گوش نمی‌خورد و شاید اگر روی موسیقی متن بازی بیشتر کار می‌شد می توانستیم در صحنه های نبرد، تجربه بهتری را از بازی داشته باشیم. همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد، این بازی همانند سایر بازی های آنلاین تمام المان های خود را کپی کرده است و تفاوتی با سایر بازی ها نمی‌کند. ایده تجاری بازی هم متاسفانه یکی از بدترین قسمت های Titanfall: Assault به حساب می‌آید. تشویق بازیبازان برای خرید بسته های ویژه، پول و الماس و یا حتی کارت های بیشتر، در بازی های این سبک دیده می‌شود که تاثیر خوبی در بازی ندارد. اما در مجموع بازی Titanfall: Assault یک بازی آنلاین جذاب برای موبایل به حساب می‌آید و به همه علاقه مندان بازی های موبایلی و طرفداران سری بازی Titanfall آن را پیشنهاد می‌کنم.

منبع متن: gamefa