پشتیبانی بتزدا از نینتندو سوییچ ادامه خواهد داشت

بتزدا قصد ندارد تا از پشتیبانی از نینتندو سوییچ دست بکشد!

یکی از اتفاقات خیلی جالب دنیای گیم در چند وقت اخیر، پشتیبانی بی‌نظیر شرکت بتزدا از نینتندو سوییچ بوده است، در حالی که این شرکت در گذشته اصلاً توجه خاصی به کنسول‌های نینتندو نداشت. از همان زمان معرفی این کنسول جدید نینتندو (که پورت بازی The Elder Scrolls V: Skyrim جزو اولین بازی‌های این کنسول بود) تا همین چند وقت پیش که بازی DOOM و Wolfenstein II: The New Colossus برای آن معرفی شدند، شرکت بتزدا یکی از حامیان فوق‌العاده این کنسول بوده است. ولی به هر حال همیشه سوال شده که این پشتیبانی تا چه زمان قرار است ادامه پیدا کند و آیا طولانی مدت خواهد بود یا خیر؟ به تازگی پیت هاینس (Pete Hines) از مدیران ارشد بتزدا در یک مصاحبه اعلام کرده که در این همکاری هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد و این پشتیبانی از نینتندو سوییچ در آینده نیز ادامه خواهد داشت و فراتر از فقط همین ۳ بازی خواهد بود. او در این باره گفته است:

“اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم که چندین سری مذاکره وجود داشته است. آن‌ها قبل از معرفی کنسول به دیدن ما آمدند تا نشان دهند که نینتندو سوییچ چه سخت‌افزاری دارد، و آن‌ها قرار است با آن چه کار کنند. ما با آن‌ها به طور مداوم در حال مذاکره بوده‌ایم، ولی نه فقط برای این دو بازی که جدیداً معرفی شده‌اند، بلکه برای ادامه دادن این روند، چیزی که ما به دنبال آن هستیم آن است که ببینیم کدام عناوین برای این کنسول مناسب هستند تا بهترین تلاش را برای آن‌ها بکنیم، آن‌ها هم از کار ما راضی و هیجان‌زده هستند. بدون شک ما هم در مورد این دو بازی هیجان‌زده هستیم، ولی این طور نیست که این دو بازی عرضه شوند و دیگر هیچ خبری نباشد. ما می‌خواهیم که این آغاز رابطه‌ای باشد که ما با نینتندو و هواداران نینتندو برقرار کرده‌ایم.”

این خبر بسیار خوبی است، چرا که افرادی که تاکنون نینتندو سوییچ را خریده‌اند به خاطر امثال بازی‌هایی چون Mario و Zelda بوده است و خیلی از بازی‌های مربوط به بزرگسالان با تم‌های کمتر شاد و رنگارنگ در دسترس این کنسول قرار نمی‎گیرد چرا که تاکنون هیچ ناشری تن به این کار نداده است. ولی به هر حال به نظر این رابطه طولانی خواهد بود چرا که قدم‌های اول آن هم محکم برداشته شده است.قطعاً در این رابطه هم نینتندو سود خواهد کرد هم بتزدا، چرا که هرچه که باشد، هواداران نینتندو به خاطر وفاداری به پلتفرم محبوب‎شان، معروف هستند.

منبع متن: gamefa