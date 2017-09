همکاری Bethesda با Nintendo به عناوین اخیرا معرفی شده محدود نخواهد شد؛ عناوین بیشتری برای Switch در راه است

Bethesda همکاری خود با Nintendo را گسترش خواهد بخشید و عناوین بیشتری را در آینده برای جدیدترین کنسول این کمپانی یعنی Switch عرضه خواهد کرد.

نایب رئیس Bethesda آقای پیت هاینز در مصاحبه اخیر خود با وبسایت VentureBeat در این مورد این موضوع صحبت کرده است. سال گذشته عنوان تحسین‌شده The Elder Scrolls V: Skyrim برای عرضه در ماه نوامبر بر روی Switch تایید شد و هفته گذشته بود که Nintendo عرضه DOOM و Wolfenstein II: The New Colossus را نیز بر روی این سخت‌افزار گیمینگ جدید تایید کرد.

با توجه به صحبت‌های هاینز این تنها نقطه شروع همکاری Betheda با Nintendo است و مردم می‌توانند انتظار عرضه عناوین بیشتری را بر روی کنسول ترکیبی Switch داشته باشند.

پیت هاینز در مصاحبه جدید خود به VentureBeat چنین گفته است: "صادقانه بگویم، بحث‌های زیادی در این رابطه انجام شده است. آنها [Nintendo] پیش از آنکه Nintendo را معرفی کنند به ملاقات ما آمدند تا سخت‌افزار این کنسول جدید را معرفی کرده و مشخص کنند که دقیقا چه کارهایی می‌توان با آن انجام داد. ما بحث‌های مهمی را با آنها انجام دادیم که تنها به دو عنوان اخیرا معرفی شده برای Switch محدود نمی‌شدند، بحث‌های ما بر سر سیاست کلی شرکت در قبال سخت‌افزار گیمینگ جدید آنها بود - اینکه چه کاری می‌توانیم با آن انجام دهیم، بهترین پروژه‌ها برای همکاری چه چیزهایی هستند، چه پروژه‌هایی مناسب این کنسول هستند و اینکه آنها در مورد کنسول جدیدشان چه انتظاراتی از ما دارند. مطمئننا در مورد دو بازی اخیرا معرفی شده برای Switch هیجان‌زده هستیم اما این همکاری قرار نیست به همین دو بازی خلاصه شود. خواسته ما این است که این تنها نقطه آغاز همکاری‌ ما با Nintendo و طرفداران این شرکت باشد."

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTech، هاینز در صحبت‌های خود همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که مدت زیادی از زمانی که Bethesda عنوانی را برای پلتفرم‌های Nintendo عرضه کرده می‌گذرد.

ایشان در ادامه در این رابطه گفت: "عنوان Breath of the Wild تاثیر بزرگی بود که به ما ثابت کرد که عناوینمان بر روی پلتفرم Nintendo نیز می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و مطمئننا افرادی هستند که بگویند "هی، اگر به نقش‌آفرینی‌های جهان آزادی که زمان تجربه آنها بتونی هر کاری که می‌خوای انجام بدی و هر جایی که میخوای بری، علاقه داری Skyrim احتمالا گزینه مناسبیه برای تو." تعداد دقیق چنین افرادی را نمی‌توانم حدس بزنم اما قطعا افرادی هستند که Switch را خریداری کرده‌اند و هنوز موفق به تجربه Skyrim نشده‌اند. این برای آنها یک چیز جدید است، و حتی برای افرادی که بازی را تجربه کرده‌اند و حال با امکانات ویژه Switch در پی رفم‌زدن تجربه‌ای جدید و انجام بازی در مکان‌های مختلف، در سفر، سر کار و موقعیت‌های این چنین هستند."

آیا Bethesda عنوان Fallout 4 را نیز برای Switch در نظر می‌گیرد یا عنوانی ویژه و جدیدی را برای این سخت‌افزار جدید می‌سازد؟ نظر شما در مورد اظهارات نایب رئیس Bethesda چیست؟

منبع متن: pardisgame