این هفته در فروشگاه پلی‌استیشن شاهد تخفیف‌های جذاب، از سری بازی‌های Assassin’s Creed و Batman هستیم که با هم در ادامه نگاهی به آن‌ها خواهیم انداخت. آخرین تخفیف‌های موجود در فروشگاه پلی‌استیشن، هم‌اکنون در منطقه آمریکای شمالی در دسترس قرار گرفته است. این هفته دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا، می‌توانند تعداد زیادی […]

این هفته در فروشگاه پلی‌استیشن شاهد تخفیف‌های جذاب، از سری بازی‌های Assassin’s Creed و Batman هستیم که با هم در ادامه نگاهی به آن‌ها خواهیم انداخت.

آخرین تخفیف‌های موجود در فروشگاه پلی‌استیشن، هم‌اکنون در منطقه آمریکای شمالی در دسترس قرار گرفته است. این هفته دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا، می‌توانند تعداد زیادی از سری بازی‌های Assassin’s Creed را با تخفیف دریافت کنند.

کسانی که دوست دارند تا قبل از عرضه جدیدترین نسخه از بازی‌های Assassin’s Creed یعنی Assassin’s Creed Origins یک بار دیگر فرصت تجربه عناوین جذاب این سری را داشته باشند، این هفته می‌توانند اقدام به تهیه نسخه مورد نظر خود کنند. کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌توانند بازی‌های Assassin’s Creed Syndicate و Unity را به ترتیب به قیمت ۲۰ دلار و ۱۲ دلار، تهیه کنند. بازی Assassin’s Creed IV: Black Flag نیز دیگر بازی این سری است که این هفته با قیمت ۹٫۸۹ دلار قابل تهیه است. همچنین این هفته قیمت عنوان The Ezio Collection نیز به ۲۵ دلار رسیده است. اما در کنار آن نیز دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۳ نیز می‌توانند عنوان Black Flag را با قیمت ۸ دلار تهیه کنند در حالی که عنوان Assassin’s Creed III: Ultimate Edition نیز برای کاربران این کنسول، با قیمت ۱۵ دلار در دسترس می‌باشد. در ادامه با هم نگاهی به سایر تخفیف‌های این هفته فروشگاه پلی‌استیشن می‌اندازیم.

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy (پلی‌استیشن ۴) به قیمت ۱۰ دلار

Assassin’s Creed Liberation HD (پلی‌استیشن ۳) به قیمت ۶ دلار

Assassin’s Creed: Freedom Cry (پلی‌استیشن ۳) به قیمت ۶ دلار

Assassin’s Creed Revelations Ultimate Edition (پلی‌استیشن ۳) به قیمت ۹ دلار

Assassin’s Creed Bloodlines (پلی‌استیشن ویتا و پی‌اس‌پی) به قیمت ۶ دلار

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy (پلی‌استیشن ویتا) به قیمت ۹ دلار

همچنین سونی تعدادی از عناوین Batman را نیز این هفته با تخفیف‌های ویژه، برای کاربران خود آماده کرده است (که دو مورد از این بازی‌ها، از سری Batman نیست و فقط این قهرمان را در قالب یکی از شخصیت‌های بازی می‌بینیم). دارندگان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند بازی مبارزه‌ای و جذاب Injustice 2 را به قیمت ۴۸ دلار (و یا ۴۲ دلار برای کاربران پلی‌استیشن پلاس) تهیه کنند و با قهرمان مورد علاقه خود به مبارزه با سایر قهرمانان بپردازند. علاوه‌بر آن، عنوان Batman: Arkham Knight نیز این هفته با قیمت ۱۰ دلار (۸ دلار برای کاربران پلی‌استیشن پلاس) قابل تهیه می‌باشد. از دیگر تخفیف‌های این هفته نیز می‌توان به Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition اشاره کرد که با قیمت ۱۰ دلار (۸ دلار برای کاربران پلی‌استیشن پلاس) در دسترس می‌باشد. همچنین این هفته ما شاهد کاهش قیمت Lego Batman 3: Beyond Gotham: Deluxe Edition نیز هستیم. در پایان نیز باید اشاره کنم که بازی Batman: Arkham VR با قیمت ۱۶ دلار (۱۴ دلار برای کاربران پلی‌استیشن پلاس) در دسترس می‌باشد.

علاوه‌بر این تخفیف‌های جذاب، شما می‌توانید در روز‌های جاری با خرید دو مورد از بازی‌های تازه منتشر شده، مانند Marvel vs. Capcom: Infinite و Middle-earth: Shadow of War، و یا بازی‌هایی که در آینده منتشر خواهند شد، از تخفیف‌ ویژه سونی بهره‌مند شوید و تا تاریخ ۷ نوامبر، برای خرید جدید خود ۲۰ درصد تخفیف دریافت کنید. همچنین لازم به ذکر است که فرصت استفاده از تخفیف‌های Assassin’s Creed و Batman تا تاریخ ۲۶ سپتامبر می‌باشد. شما می‌توانید از اینجا لیست کامل تخفیف‌های این هفته فروشگاه پلی‌استیشن را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa