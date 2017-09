گیمفایی های عزیز سلام! در این مواقع سال گیمر ها معمولا حس و حال عجیبی دارند. نمی دانند ناراحت به اتمام رسیدن تابستان و فصل آزادی و رهایی از درس و دانشگاه باشند و یا خوشحال از اتمام خشکسالی بازی و انتشار غول های دنیای سرگرمی! به هر حال در هر کدام از حالات بالا […]

گیمفایی های عزیز سلام! در این مواقع سال گیمر ها معمولا حس و حال عجیبی دارند. نمی دانند ناراحت به اتمام رسیدن تابستان و فصل آزادی و رهایی از درس و دانشگاه باشند و یا خوشحال از اتمام خشکسالی بازی و انتشار غول های دنیای سرگرمی! به هر حال در هر کدام از حالات بالا که هستید، فرا رسیدن مهر ماه را به شما تبریک می گوییم و البته ماه محرم را تسلیت. اگر یادتان باشد تیتر مقاله ی قبلی بود: «آرامش پیش از طوفان!» و تعجبی هم ندارد که تیتر مقاله ی فعلی «آغاز طوفان» باشد! این طوفان قرار است تا یکی دو ماه آینده ادامه داشته باشد و از حالا تا اواخر آذر قرار است با انتشار غول های دنیای بازی های ویدئویی، حالا حالا ها سرگرم شویم. خلاصه که در مهر ماه خوب درس بخوانید و خوب هم بازی کنید. این شما و این لیست بازی‌های مهر ماه نود و شش.

۲۶ سپتامبر – ۴ مهر

Batman: The Enemy Within – Episode 2: The Pact

PC – PS4 – Xbox One – Switch – iOS – Android

تل تیل با عرضه ی اولین فصل از سری Batman همه چیز را به هم ریخت! آن ها دنیای بتمن را به هم ریختند، ذات کمیکی شخصیت ها را آنطور که می خواستند نشان دادند و از همه مهمتر جرئت کردند با پدر و مادر بروس وین هم شوخی کنند! فصل اول با وجود آنتاگونیست نا امید کننده و ضعف های داستانی اش اما لذت های بسیاری در درون داشت که مسلما برای هر یک از طرفداران دنیای کمیک های بتمن جذاب است. گرچه از فرمول های تکراری و سیاست های کثیف تل تیل به خشم آمده ایم اما وقتی پای شوالیه ی سیاه وسط می آید موضوع اندکی متفاوت می شود. فصل اول داستان اصلی اش را تمام کرد اما خشابش را برای ادامه ی بازی پر نگه داشت. در فصل دوم قرار است به ملاقات بزرگ ترین دشمن بتمن یعنی جوکر برویم و البته تا حد زیادی نیز با معما های جناب ریدلر سرگرم شویم. دیگر شخصیت های دنیای کمیک های بتمن نیز در بازی حضور دارند که به زودی از آن ها اطلاع خواهیم یافت. چیزی که می دانیم این است که بی شک تجربه ی فصل جدیدی از بتمن لذت بخش و عالی خواهد بود و می تواند خاطره ی بد The Walking Dead را تا حدی از یادمان ببرد.

پس از پایان عجیب و غریب اپیزود اول، بسیاری از طرفداران برای تجربه‌ی ادامه‌ی ماجرای ریدلر و جوکر بسیار هیجان زده‌اند. همچنین وجود یکی از دیگر شخصیت‌های بسیار محبوب دنیای کمیک‌های بتمن یعنی «هارلی کوین» (Harley Quinn) نیز بر هیجانمان برای تجربه‌ی این اپیزود افزوده است.

۲۸ سپتامبر – ۶ مهر

Total War: WARHAMMER 2

PC

این روزها سری Total War از بزرگترین و موفق ترین نام‌های سبک استراتژی نوبتی است که توانسته هنوز هم زنده بماند. در سال ۲۰۱۶ نسخه‌ای از این مجموعه با نام Total War: Warhammer منتشر شد که جدید ترین نسخه از سری دنباله‌ای بر آن است. گیم‌پلی این نسخه نیز همچنان مانند دیگر شماره‌های سری، از قوانین و هسته‌ی اصلی سری Total War پیروی می‌کند. تا کنون کلاس‌هایی که وجودشان در بخش کمپین تایید شده‌اند شامل: Lizard Manها، High Elf ها، Dark Elfها و Skaven می‌شوند. خبر خوب آن است که کسانی که موفق به باز کردن کلاس‌های مورد علاقه شان در بازی قبلی شده بودند، اکنون نیز می‌توانند در بازی جدید از همان کلاس‌ها استفاده کنند. بازی اکنون تمرکز بیشتری بر روی بخش‌های روایی اش دارد و ماجرای آن همچنان درباره‌ی نبرد نژاد های مختلف بر سر Great Vortex است.

۲۹ سپتامبر – ۷ مهر

FIFA 18

PC – PS4 – Xbox One – Switch – PS3 – Xbox 360

بی شک سری FIFA از بزرگترین و محبوب ترین فرنچایز‌های دنیای بازی‌های ژانر Sport و حتی یکی از محبوب ترین سری های حال حاضر در صنعت بازی‌های ویدئویی است. رقیب دیرینه‌ی این سری یعنی Pro Evolution Soccer 2018 چندی پیش وارد بازارهای جهانی شده و توانست امتیازات بسیار خوبی را نیز از منتقدین و جامعه‌ی بازیبازان کسب کند. هم اکنون نوبت به فیفا رسیده تا آنچه در آستین دارد را رو کند تا رقابت امسال دو سری بازی محبوب به سر انجام برسد. از مهمترین ویژگی‌های اضافه شده به بازی جدید، سیستم Real Player Motion Technology است که با آن بازیبازان می‌توانند حرکات و انیمیشن‌های بازیکنان را با دقت و ظرافت بسیار طبیعی تری نظاره گر باشند. سازندگان با دعوت از افسانه‌های این ورزش محبوب همچون کریستیانو رونالدو و ضبط حرکات دقیق آن‌ها با استفاده از تکنولوژی موشن کپچر، توانسته‌اند حرکات آن‌ها را دقیقا همانگونه که در دنیای واقعی شاهد آن‌ها هستیم به نمایش در آورند. در این بازی همچنین وجود فصل جدیدی از بخش داستانی The Journey را شاهدیم که علاقه مندان به بخش‌های کمپین و داستانی را نیز راضی خواهد کرد. باید دید EA Sports و بازی جدیدش می‌تواند امسال مقابل حریف دیرینه شان به پیروزی برسند یا خیر.

Cuphead

PC – Xbox One

یکی از مورد انتظار ترین عناوین مستقل امسال Cuphead نام دارد که بر اساس مجموعه‌ای تلوزیونی‌ای که با همین نام در دهی‌ی ۱۹۳۰ پخش می شد ساخته شده است. این بازی که در سبک Run and Gun توسعه داده شده تمرکز بسیار زیادی بر روی باس‌فایت ها و مبارزات دو بعدی چالش بر انگیز دارد. اما بدون شک مهمترین ویژگی Cuphead، گرافیک بسیار زیبای آن است که به جرئت می‌توان گفت مشابهش تابحال در صنعت ویدئو گیم دیده نشده است. مناظر و کارکتر‌های بازی همگی با دست طراحی و انیمیت شده اند. چیزی که Cuphead را نسبت به سایر عناوین طراحی شده با دست متفاوت می‌کند، حال و هوای کارتون های قدیمی و فیلتر های خاص آن برای مشابهت بیشتر با سری کارتونی ۱۹۳۰ است. این بازی مستقل برای پلتفرم‌های کامپیوترهای شخصی و اکس باکس وان منتشر خواه شد و طبق گفته‌ی سازندگان خبری از نسخه‌ی PS4 نخواهد بود.

۳ اکتبر – ۱۱ مهر

Forza Motorsport 7

PC – Xbox One

در حال حاضر سری Forza یکی از بزرگترین و شاید بهترین فرنچایزهایی است که با محوریت اتومبیل‌ها ساخته می‌شود. سال پیش کمپانی Turn 10 توانست به عقیده ی بسیاری با Forza Horizon 3 یکی از برترین عناوین ریسینگ تاریخ را خلق کند. هم اکنون نیز هفتمین شماره از این سری به میدان آمده تا این رکورد را مجددا ارتقا دهد. فورتزای جدید این بار به لطف توانایی‌های کنسول Xbox One X با رزولوشن ۴k و ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود و به لطف ارتقا‌های گرافیکی خیره کننده، می‌تواند یکی از چشم‌نواز ترین تجربه‌های نسل جدید را ارائه کند. فورتزای جدید دارای بیش از ۷۰۰ اتومبیل مدل سازی شده دارد که این رقم شامل جدید ترین محصولات فراری، پورشه و لامبورگینی می‌شود. در این بازی همچنین ۳۰ عدد از معروف ترین لوکیشن‌های دنیا نیز طراحی شده اند تا بازیبازان در آن به مسابقه بپردازند. بی شک هفتمین شماره از سری فورتزا تجربه‌ای واقعی و کامل از سبک Racing است و تجربه‌اش برای دوستداران بازی‌های مسابقه‌ای واجب.

۱۰ اکتبر – ۱۸ مهر

Middle-Earth: Shadow of War

PC – PS4 – Xbox One

نمی‌دانم تا چه اندازه با دنیای سرزمین میانه و سری ارباب حلقه‌ها آشنایی دارید. جهانی که تالکین در کتاب‌های خود خلق کرد با سه گانه‌ی پیتر جکسون آنچنان در میان جهانیان به شهرت و محبوبیت رسید که اکنون به عنوان یکی از محبوب ترین فرنچایزهای دنیای سرگرمی شناخته می‌شود. امتیاز تولید بازی‌های ویدئویی از این اثر در دستان کمپانی برادران وارنر است اما این کمپانی هیچ گاه نتوانسته عنوانی نقش آفرینی و جهان باز از این سری خلق کند که در بر گیرنده ی تمامی دنیای کتاب‌های ارباب حلقه ها باشد. با این حال این کمپانی با همکاری استودیوی Monolith موفق به ساخت عنوانی به نام Middle Earth: Shadow of Mordor شدند که توانست در کنار حفظ ویژگی‌هایی از ژانر نقش آفرینی، در مواردی چون مکانیک‌های جهان باز، مخفی کاری و مبارزات تن به تن با شمشیر نیز بدرخشد. اگرچه Shadow of Mordor هرگز آن نقش آفرینی‌ای نبود که طرفداران انتظار آن را داشتند اما توانست موفقیت هایی کسب کند که آن را به یکی از برترین بازی های سال ۲۰۱۴ تبدیل کرد. هم اکنون پس از گذشت سه سال، دنباله‌ی این عنوان عظیم در حال ساخت است و جالب است بدانید این بازی که Shadow of War نام دارد، به پر هزینه ترین و بزرگترین بازی ویدئویی تاریخ کمپانی وارنر تبدیل شده است. عنوانی که حتی بیشتر از بازی عظیم Batman: Arkham Knight بر روی دست این ناشر خرج گذاشته. لذا انتظار داریم بازی جدید Monolith بتواند کم و کاستی‌های عنوان قبلی را به طور کامل برطرف کرده و عنوانی درخور نام سرزمین میانه را روانه‌ی بازار کند.

در بازی جدید همچنان ماجراهای شخصیت‌های Talion و Celebrimbor را خواهیم دید. Celebrimbor روح پادشاه الفی است که در بدن رنجری به نام تالیون شریک شده است! ماجرا‌های این قسمت نیز همچون عنوان قبلی در فاصله‌ی زمانی میان وقایع سری Lord of the Rings و سری The Hobbit به وقوع می پیوندد. شخصیت اصلی و الف معروف این بار قصد دارند تا یک حلقه‌ی قدرت جدید بسازند تا با آن ارتشی را برای نبرد با Sauron خبیث تجهیز کنند. گیم پلی بازی همچنان بر پایه‌ی Nemesis Syetem استوار است که در بازی قبلی از آن رونمایی شده بود. هم اکنون شما می‌توانید ارتش خود را به میان میدان جنگ آورده و به قلعه‌ها و استحکامات دشمن حمله کنید. این بار به جای کمپ‌ها و اردوگاه‌های نسبتا کوچک ارک‌ها، شاهد قلعه‌های عظیم و با شکوهی هستیم که حمله به آن‌ها نیازمند برنامه ریزی و استراتژی دارد. دیگر لازم نیست یک تنه و با استفاده از مخفی کاری به دل دشمن بزنید. بلکه می‌توانید با ارتشتان (که به جز ارک ها از هرگونه جک و جانوری که فکرش را بکنید تشکیل می‌شود،) به قلعه‌ها حمله کرده و پس از تسخیر، آن‌ها را به قلمرو خود بیفزایید. بازی جدید همچنین از لحاظ بزرگی و تنوع محیطی نسبت به عنوان قبلی پیشرفت های بسیاری داشته و در دنیای بسیار متنوع تری جریان دارد.

Middle Earth: Shadow of War از نخستین لحظه‌ی معرفی اش یکی از مورد انتظار ترین بازی‌های سال بود و هم اکنون نیز تا عرضه‌ی آن چند روز بیشتر باقی نمانده. خودتان را آماده کنید تا برای بار دوم به سرزمین میانه و زیبایی‌های بیشمارش سفر کنید.

۱۳ اکتبر – ۲۱ مهر

The Evil Within 2

PC – PS4 – Xbox One

شنپی میکامی، کسی که به عنوان پدر ترس و وحشت شناخته می شود با خلق بازی Resident Evil تغییرات بسیاری را در صنعت گیم ایجاد کرد. این بازی ساز کهنه کار که به وضوح ثابت کرده در تمامی سبک‌های داستان محور بازی‌های ویدئویی، بازی سازی تواناست، با ادامه ‌ی سری RE به اوج شهرت و محبوبیت رسید و البته پس از انتشار Resident Evil 4 از کمپانی کپکام جدا شد. میکامی پس از آن دیگر با سبک وحشت کاری نداشت تا این که پیشنهاد ساخت The Evil Within روی میز آمد. او این پروژه را رهبری کرد و توانست بار دیگر یکی از بهترین آثار موجود در این سبک را خلق کند. هم اکنون پس از گذشت سه سال، دومین شماره از The Evil Within نیز در دست توسعه است. عنوانی که این بار میکامی در جایگاه کارگردانی آن نقشی ندارد اما همچنان بر ساخت بازی نظارت می‌کند. بازی جدید همچنان شما را در نقش شخصیت اصلی عنوان قبلی یعنی سباستین قرار می دهد. پس از ماجرا‌های عنوان قبلی، کسی حرف های او را درباره‌ی دنیایی که در آن قرار داشته باور نمی کند. از بخت بد او، تمام کسانی که شاهد این ماجرا بوده اند نیز در وقایع داستان قبلی کشته شده اند. همین مشکلات روحی باعث می شوند سباستین از کارش اخراج شود و مجددا در وضعیت روحی و حتی اقتصادی بدی قرار بگیرد. از طرفی در بازی جدید مشخص می شود سباستین در گذشته دختر بچه ای نیز داشته که در حادثه‌ی آتش سوزی جانش را از دست می‌دهد. سباستین متوجه می‌شود دخترکش هنوز زنده است و برای یافتن او راهی دنیای ترسناک دیگری به نام Union می شود.

بازی همچنان از ویژگی های نخستین شماره ی سری بهره می برد و قرار است گیم پلیش را بر مبنای محیط و ویژگی هایش بنا کند. در بازی جدید نیز انواع تجهیزات و گجت‌های مختلف در اختیار شما قرار می گیرد تا با استفاده از آن ها بر دشمنانتان غلبه کنید و راه خود را در دنیای Union باز کنید. گیم پلی همچنان حالت داینامیک خود را حفظ کرده و شما برای گذشتن از سد‌هایی که پیش رویتان قرار می گیرد راه حل های مختلفی خواهید داشت.

The Evil Within 2 از مهمترین و مورد انتظار ترین عناوین سال است و انجامش برای تمامی دوستداران وحشت و صد البته بازی های اکشن ماجرایی لازم است.

۱۷ اکتبر – ۲۵ مهر

ELEX

PC – PS4 – Xbox One

ELEX عنوانی جدید از سازندگان سری های بسیار محبوب Gothic و Risen است. این بازی نیز همانند سایر آثار استودیوی Piranha Bytes قرار است یک نقش آفرینی بزرگ و غنی باشد و از آنجا که این استودیو پیشتر مهارت خود را در ساخت عناوین نقش آفرینی ممتاز ثابت کرده، می توان به بازی جدید آن‌ها نیز امیدوار بود. ELEX در دنیایی مرکب از آینده و گذشته جریان دارد و ظاهرا قرار است عنصر جابجایی زمان را به بازی بگیرد. بازی هر آنچه که یک نقش آفرینی بزرگ و موفق نیاز دارد را در خود دارد. دنیای بزرگ و زیبا، شخصیت های پر تعداد و عمیق، موجودات و دشمنان جهش یافته و کارهای نکرده و ماموریت های انجام نشده‌ی پر تعداد، همه‌گی در این بازی انتظارتان را می کشند. تجربه‌ی این بازی به تمامی دوستداران ژانر RPG و همه ی کسانی که از Gothic و Risen لذت برده اند توصیه می شود.

South Park: The Fractured But Whole

PC – PS4 – Xbox One

Trey Parker و Matt Stone تقدیم می کنند: South Park: The Fractured but Whole!! بی شک اگر از طرفداران مجموعه‌ی South Park باشید نام سازندگان این مجموعه را به یاد دارید. مجموعه‌ی طنزی که کافی است فقط و فقط یکی از قسمت‌های آن را ببینید تا دیگر قادر به رها کردنش نباشید. بازی جدید، دنباله‌ای است بر بازی شاهکار قبلی که با نام The Stick of the Truth منتشر شد. اثر جدید نیز شما را در نقش «کودک جدید» به دنیای جذاب South Park خواهد برد تا به شخصیت های شدیدا محبوب و جذاب سری یعنی Stan، Kyle، Kenny و صد البته اریک کارتمن بزرگ بپیوندید! گیم پلی بازی همچنان در ژانر نقش آفرینی است و به نسبت قبل نیز به شکل بسیار عمیق تری از مکانیک های نقش آفرینی بهره می برد. مبارزات بازی حالتی نوبتی داشته و سازندگان حتی سیستم جدید و پیچیده ای برای کسب مهارت‌های بازی طراحی کرده اند. اگر به دنبال یک تجربه‌ی طنز فوق العاده همراه با مقدار زیادی بی ادبی و بی تربیتی هستید، South Park جدید را از دست ندهید!

Gran Turismo: Sport

در حالی که این ماه انتشار هفتمین شماره از سری Forza Motorsport را شاهدیم، بازی Gran Turismo Sport نیز با فاصه ی چند روز پس از آن پا به میدان رقابت خواهد گذاشت تا نبرد میان عناوین شبیه ساز اتومبیل رانی امسال، با شرکت Project Cars 2، Forza و Gran Turismo به سر انجام برسد. اگرچه فورتزای رقیب امسال هیاهوی فراوانی به پا کرده و با قدرت اکس باکس وان اکس تصاویر شگفت انگیزی را فراهم آورده اما بدون شک سری Gran Turismo نیز امتیازات فراوانی نسبت به دقیبش دارد. به ادعای سازندگان سری بازی ای که همواره در شبیه سازی مسابقات اتومبیل رانی به بهترین شکل ممکن عمل کرده، هم اکنون به رکورد های جدیدی دست یافته. از ویژگی های جدید این نسخه از سری می توان به دستیابی به رزولوشن ۴K، نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و تکنولوژی HDR اشاره کرد. همچنین سازندگان بیش از ۱۵۰ اتومبیل مختلف و ۱۷ لوکیشن متفاوت را برای بازی طراحی کرده اند که در نوع خد بسیار عالی است اما در مقایسه با ارقامی که سازندگان فورتزا ارائه داده‌اند اندکی نا امید کننده به نظر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید در نبرد شبیه سازهای اتومبیل رانی امسال، کدام فرنچایز موفق می شود گوی سبقت را از حریفان برباید.

منبع متن: gamefa