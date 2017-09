با عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان گیمفا! امیدوارم حالتان خوب باشد و هر گام را با موفقیت و پیروزی بردارید. با موسیقی متن عنوان دیگری در خدمت شما هستیم و این بار، موسیقی‌های متن عنوان استراتژی محبوب Halo Wars 2 را رای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید دوستان! سری بازی‌های Halo همیشه نمادی از صنعت […]

سری بازی‌های Halo همیشه نمادی از صنعت بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رفتند و به نوعی با تولد کنسول‌ ایکس‌باکس مایکروسافت، متولد شدند و هر روز به موفقیت ها و محبوبیت های بیشتری رسیدند. با این که تا زمانی همه Halo را به عنوان یک بازی شوتر اول شخص می‌شناختند، اما مایکروسافت در سال ۲۰۰۹، یک سری فرعی و غیر منتظره را با نام Halo Wars منتشر کرد. این بار دیگر خبری از سبک شوتر و نمای دوربین اول شخص نبود و با یک بازی استراتژی هم‌زمان (Real-Time) طرف بودیم. مایکروسافت امسال (۲۰۱۷) با همکاری استودیو‌های ۳۴۳Industries و Creative Assembly نسخه دوم این سری فرعی، یعنی Halo Wars 2 را روانه بازار کرد. توسعه این بازی از جایی آغاز شد که تیم اصلی سازنده Halo، یعنی استودیوی ۳۴۳Industries، در سال ۲۰۱۴ با آغاز همکاری با استودیوی Creative Assembly، پروژه ساخت را آغاز کردند؛ انتخاب Creative Assembly قطعا هوشمندانه بود زیرا این استودیو به خاطر ساخت عناوین استراتژی هم‌زمان بسیار شهرت دارد. Halo Wars 2 همان طور که وعده داده شده بود، یک بازی استراتژی فوق‌العاده و جذاب از کار درآمد.

در این مطلب، موسیقی های متن این بازی را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم و امیدواریم از آن ها لذت ببرید. آهنگ‌سازان این عنوان Gordy Haab و Brian Lee White و Brian Trifon هستند. شما می‌توانید در زیر، فهرست موسیقی های متن بازی Halo Wars 2 را مشاهده کرده و در آخر، آن‌ ها را دانلود نمایید:

۱٫ Recommissioned (1:58)

۲٫ Barren (3:19)

۳٫ Isabel’s Awakening (3:38)

۴٫ Antediluvian (3:17)

۵٫ Amethyst (2:15)

۶٫ Arise, Goodbye (4:41)

۷٫ Symbiotic (3:09)

۸٫ The Banishing (6:01)

۹٫ Run Little Demons (2:19)

۱۰٫ It’s Done (5:52)

۱۱٫ Bon Voyage, Bon Chance (2:51)

۱۲٫ Empathy (2:00)

۱۳٫ Infamy (3:05)

۱۴٫ Heads Up Display (3:22)

۱۵٫ Steel Hand, Gloves Off (2:44)

۱۶٫ Abolition (3:10)

۱۷٫ Catastrophic Failure (4:00)

۱۸٫ Demonslayer (3:09)

۱۹٫ Excision (3:13)

۲۰٫ Inscision (2:09)

۲۱٫ Non-Euclidean (0:59)

۲۲٫ Cratered (2:33)

۲۳٫ Scorched Earth (2:21)

۲۴٫ Simulacra (2:06)

۲۵٫ Tactical Error (2:12)

۲۶٫ Strategic Feint (4:14)

۲۷٫ Gambit (4:17)

۲۸٫ Calculated Risk (2:21)

۲۹٫ Collateral Harm (4:26)

۳۰٫ Fog of War (4:22)

۳۱٫ Battle Aspect (2:26)

۳۲٫ Singular Vision (2:03)

۳۳٫ Pinch Maneuver (2:39)

۳۴٫ Last Stand (2:16)

۳۵٫ Energy Efficient (4:31)

۳۶٫ Dug In (4:05)

۳۷٫ Bivouacked (2:21)

۳۸٫ Legitimate Strategy (4:10)

دانلود موسیقی‌های متن بازی Halo Wars 2

منبع متن: gamefa