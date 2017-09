شایدی یکی از سبک‌هایی که کمتر چشم هر بازیکنی را می‌گیرد، ژانر Visual Novel باشد. عناوینی که طی آن، همچون یک رمان دیجیتالی مشغول دیدن داستان بصورت صفحات گرافیکی به همراه صدا می‌شوید و گهگاهی به انتخاب و تاثیر در داستان هم می‌پردازید. در این عنوانی چون Danganronpa، سعی کرده پایش را فراتر از ژانر خود بگذارد و چیزی بیشتر از یک گیم‌پلی تعاملی ساده باشد. حال به انتشار سومین نسخه نزدیک هستیم و نمرات آن منتشر شده‌اند. بنظر می‌رسد که در سومین نسخه نیز، سازندگان به موفقیت مدنظرشان رسیده‌اند. در ادامه می‌توانید نقدها و نمرات مربوطه را مشاهده کنید:

Destructoid 100/100

"این عنوان بازی‌ است که حدودا 40 ساعت یا بیشتر از وقت شمارا می‌طلبد. شما حتما باید آن‌را تجربه کنید تا به قصد و منظوری را که Team Danganronpa سعی در القایش به ما دارد، دست یابید."

Digitally Downloaded 100/100

"Danganronpa V3: Killing Harmony همه چیز به سطحی دیگر می‌برد"

DualShockers 95/100

"Danganronpa V3: Killing Harmony بهترین ادامه‌ای است که تا به الان تجربه کرده‌ام!."

TheSixthAxis 90/100

GameSpaw 90/100

USgamer 90/100

ZTGD 90/100

Wccftech 90/100

"اشخاص جدید، یک سال تحصیلی تازه به همراه خرس سادیستی همیشگی یعنی Monokuma. تمامی این موارد کنار یکدیگر یک عنوان فراموش‌نشدی دیگر از مجموعه‌ای متشکل از بازی‌های مرگ که حتی فن‌های قدیمی این مجموعه را به حیرت درمی‌آورد."

Game Revolution 90/100

Everyeye.it 88/100

CGMagazine 85/100

IGN 80/100

"در نهایت، Danganronpa V3 چیز زیادی را به این مجموعه اضافه نمی‌کند اما این مشکلی نیست، نیازی به تغییر این چرخه نیست وقتی چرخه فعلی ما پر از صندلی‌های برقی و لحظات دیووانه کننده است. این هم یک چرخ‌وفلک بزرگ از امید و نامیدی‌است با پایانی میخ‌کوب کننده که مرا وادار به تفکر در رابطه با چیزهایی که در آخر داستان رخ دادند، کرد. مسیر رو پایان این بازی، طولانی و پرپیچش اما با ارزش می‌باشد."

Twinfinite 80/100

"هرچند برای درک عمقی ارزش آن نیاز به اتمامش دارید ولی مسیر پیش‌رویتان واقعا جهنمی است."

PlayStation LifeStyle 80/100

Polygon 80/100

We Got This Covered 80/100

SpazioGames 80/100

Push Square 80/100

App Trigger 75/100

GameCrate 73/100

Game Informer 70/100

"راز های Danganronpa V3 شاید به اندازه نسخه‌های قبلی جذاب نباشد اما در هسته این بازی همان فرمول سرگرم‌کننده نسخه‌های دیگر است البته به همراه چند قدم اشتباه. من همچنان از حل کردن معماهای جنایی و شناخت شخصیت‌ها لذت بردم و بنظرم این به اندازه‌ای کفایت می‌کند که به V3 نمره قبولی را بدهم، هرچند نمره عالی‌ای نمی‌باشد."

Erogamer Italy 70/100

God is a Geek 70/100

"این بازی از مشکلاتی رنج می‌برد که تجربه‌اش را کمی بیش از حد طولانی می‌کنند ولی Danganronpa 3 کماکان شخصیت‌های فراموش‌نشدنی و ساندترک‌های عالی‌ای را به همراه دارد."

RPG Site 60/100

Trusted Reviews 60/100

