نه خیلی طولانی، نه خیلی کوتاه… بخش داستانی Call of Duty: WWII مقداری از بخش داستانی Call of Duty: Advanced Warfare طولانی‌تر خواهد بود!

در زمانی نه چندان دور، وقتی که هنوز سری Call of Duty پا به سن نگذاشته بود و در دوران جوانی خود بود، آن را به خاطر داشتن یک بخش تک‌نفره طولانی و پرمحتوا می‌شناختیم. این سری چندین خط داستانی مختلف داشت که هر کدام محتوای زیادی هم داشتند و جنبه‎های مختلفی از آن جنگ بازی را به نمایش می‎گذاشتند. از این نظر، واقعاً این سری مثال زدنی بود. البته، در ادامه شاهد چنین چیزی نبودیم.

هرچه این سری جلوتر رفت، بخش داستانی آن کوتاه و کوتاه‌تر شد تا جایی که دیگر از آن بخش داستانی سینمایی و طولانی بازی چیزی جز یک خاطره باقی نماند. از آن جایی که بازی Call of Duty: WWII قصد دارد تا از برخی جهات به ریشه‌های سری Call of Duty بازگردد، این سوال برای عده‌ای پیش آمده بود که آیا باز هم به مانند نسخه‌های اول سری شاهد چند خط داستانی مختلف خواهیم بود یا خیر؟ در پاسخ، باید گفت علی رغم آن که این ایده به شدت جذاب است و حسابی می‌توانست به پر و پیمان بودن بخش تک‌نفره بازی کمک کند، در بازی گنجانده نشده است و بازی صرفاً یک خط داستانی واحد خواهد داشت.

همان یک خط داستانی هم البته خیلی طولانی نخواهد بود. گلن اسکافیلد (Glen Schofield) از اعضای ارشد استودیو اسلج همر گیمز (Sledgehammer Games) در توییتر به سوال طرفداری که در مورد مقایسه بخش داستانی این بازی با Call of Duty: Advanced Warfare از لحاظ مدت زمان پرسیده بود، پاسخ داده که مدت زمان بخش داستانی Call of Duty: WWII اندکی از آن بازی طولانی‌تر خواهد بود. البته این اندکی هم همان‌طور که از نامش پیداست، خیلی زیاد نیست پس نباید امیدوار باشیم که بخش داستانی Call of Duty: WWII چند ساعت از Advanced Warfare طولانی‌تر باشد. البته او اشاره کرده که درجه سختی Veteran در بازی نیز بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

پندی پیش هم تریلرهایی در مورد برخی از شخصیت‌ها و همراهان شخصیت اصلی بازی منتشر شده بود. اطلاعات مختلفی که از بخش زامبی بازی منتشر شده نشان می‌دهد که اسلج همر توجه ویژه‌ای به این بخش داشته است و حسابی می‌خواهد طرفداران را با آن غافلگیر کند. همچنین اعلام شده بود که این بخش ترسناک است و در واقع‌ با ترسناک‌ترین بخش زامبی در سری Call of Duty طرف خواهیم بود که به نوبه خود نکته جالبی به شمار می‌رود.. یک باندل محدود با محوریت این بازی هم برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. اعلام خبر پشتیبانی این بازی از اکس‌باکس وان اکس در کنار اعلام خبر وجود رزولوشن پویا برای نسخه پلی‎استیشن ۴ پرو بازی، اخبار خوشی برای دارندگان این کنسول‌های میان نسلی به شمار می‌رود. به نظر می‎رسد که این بازی از کنسول میان نسلی مایکروسافت یعنی اکس‌باکس وان اکس هم پشتیبانی خواهد کرد. عنوان Call of Duty: WW2 در تاریخ ۳ نوامبر امسال برابر با ۱۲ آبان ماه برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

