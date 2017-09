به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، نمایشگاه بازی توکیو سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود و مراسم اهدای جوایز بازی سال 2017 ژاپن فرا رسیده است. Legend of Zelda: Breath of the Wild توانست مقام نخست را به دست آورد و این برای Nintendo، دو برد پشت سر هم، بعد از برنده شدن Spaltoon در سال 2016 بود. اما Pokemon Go، Inside و City Shrouded in Shadow هم توانستند تا حدی نظرها را به خود جلب کنند.

جوایز بازی ژاپن توسط CESA سازمان‌دهی می‌شوند و مراسمش سالیانه در جریان نمایشگاه بازی توکیو برگزار می‌شود. جوایز امسال سه دسته‌بندی متفاوت داشت و دو نوع جایزه: بازی سال، دسته‌بندی تازه کارها، دسته‌بندی عناوین آینده، طراحان بازی سال 2017 و بخش اقتصادی، تجارت و صنعت.

همه‌ی جوایز توسط CESA انتخاب می‌شدند به جز جایزه‌ی عناوین آینده. این جایزه توسط بازدیدکنندگان مردمی نمایشگاه از 21 سپتامبر تا 23 سپتامبر انتخاب می‌شد و توسط کمیته مورد نظارت قرار می‌گرفت.

در ادامه از شما دعوت می‌کنیم با لیست بهترین بازی‌های سال از دید هیئت داوران نمایشگاه توکیو آشنا شوید:

دسته بندی بازی سال:

Legend of Zelda: Breath of the Wild: جایزه‌ی بزرگ، جایزه‌ی برتری

Resident Evil 7:Biohazard: جایزه‌ی برتری

Final Fantasy XV: جایزه‌ی برتری

Monster Haunter XX: Double Cross: جایزه‌ی برتری

NieR:Automata: جایزه‌ی برتری

Nioh: جایزه‌ی برتری

Persona 5: جایزه‌ی برتری

Pokemon Sun and Pokemon Moon: جایزه‌ی برتری، جایزه‌ی بهترین فروش، جایزه‌ی جهانی محصول ژاپنی

The Last Guardian: جایزه‌ی برتری

PlayStation VR: جایزه‌ی ویژه

FIFA 17: جایزه‌ی جهانی محصول خارجی

دسته‌بندی عناوین موردانتظار آینده:

جایزه‌ی بهترین طراح به تیم Inside رسید. این بازی به خاطر روایت داستانی تاریکش، کنترل غیرمعمول و پیام‌های عمیقی که می‌دهد مورد محبوبیت قرار گرفته‌است.

Pokemon Go هم ممکن است در طول مسیرش به موانعی برخورده‌باشد اما در سال 2017 جایزه‌ی بخش اقتصادی، تجارت و صنعت را گرفت چون یک شبه تبدیل به پدیده‌ای جهانی شده بود.

منبع متن: pardisgame