بازی The Occupation در همان دنیای بازی Ether One جریان خواهد داشت

استودیو وایت پیپر گیمز (White Paper Games) که در انگلیس واقع شده، اعلام کرده که بازی جدیدش یعنی The Occupation در همان دنیای بازی Ether One که اولین بازی این استودیو بود جریان خواهد داشت!

اگر به یاد داشته باشید بازی Ether One یک بازی ماجرایی و اول شخص بود که در سال ۲۰۱۴ برای رایانه‌های شخصی و در سال ۲۰۱۵ برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شد. در آن بازی شما در نقش یک “بازیاب” (Restorer) وظیفه داشتید تا در افکار یک زن ۶۹ ساله به اسم جین تامپسون (Jean Thompson) که به جنون مبتلا شده تفحص کنید و خاطرات او را دوباره کنار هم بچینید. آن بازی در پینویل (Pinwheel) جریان داشت، وقایع بازی The Occupation هم در تورینگ (Turing) که یک نسخه تخیلی از شهر منچستر است جریان دارد و به نظر هر دوی این مکان‌ها در یک جهان هستند و وقایع هر دو بازی نیز موازی با یکدیگر خواهد بود.

طبق اعلام پیت باتملی به عنوان یکی از موسسان استودیو وایت پیپر گیمز، جهانِ بازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی بوده که تیم سازنده دست به خلق آن زده است. طبق اعلام او مسلماً بیشتر از صرفاً اشاره به جهان Ether One، در بازی The Occupation شاهد ارجاعاتی به بازی اولیه این استودیو خواهیم بود. باتملی تائید کرده که این به آن معنا نیست که شما حتماً باید قبل از تجربه The Occupation به سراغ بازی کردن Ether One بروید، ولی اگر آن را تجربه کنید جزئیاتی از جهان بازی را خواهید فهمید که قطعاً در هنگام تجربه The Occupation به یادتان خواهد آمد.

اگر با بازی The Occupation آشنایی ندارید، باید گفت که این بازی در اصل یکی از عناوین داستان محور و اول شخص با درون‌مایه‎های سیاسی است که در دهه ۸۰ در انگلستان جریان دارد. در این بازی شما نقش یک روزنامه‌نگار افشاگر را برعهده خواهید داشت که تصمیمات ۴ ساعت آینده زندگی او، نتیجه حکم اتحاد (The Union Act) – که یکی از مصوبه‎های جنجالی انگلستان است و حقوق شهروندی مردم انگلستان را نیز تحت خطر قرار داده بود – و همین‌طور آینده کشور را تعیین خواهد کرد. این بازی هم اکنون برای رایانه‌های شخصی در دست توسعه است و انتظار می‌رود که در سال آینده منتشر شود. هنوز خبری از نسخه‌های کنسولی این بازی نشده است.

