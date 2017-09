جدیدترین بروزرسانی بازی Friday the 13th: The Game منتشر شد | انتشار بسته الحاقی ۱۹۸۴ Spring Break

هم اکنون جدیدترین بروزرسانی بازی Friday the 13th: The Game در دسترس کاربران این بازی قرار دارد. چندی پیش، جدیدترین بروزرسانی بازی محبوب Friday the 13th: The Game منتشر شد که اطلاعات کامل آن را در ادامه مطالعه خواهید کرد. علاوه بر این بروزرسانی، بسته الحاقی جدید بازی هم با نام Spring Break منتشر شده […]

چندی پیش، جدیدترین بروزرسانی بازی محبوب Friday the 13th: The Game منتشر شد که اطلاعات کامل آن را در ادامه مطالعه خواهید کرد. علاوه بر این بروزرسانی، بسته الحاقی جدید بازی هم با نام Spring Break منتشر شده که تعدادی لباس و نوع پوشش جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. این بسته الحاقی جدید، با قیمت ناچیز ۲ دلار، هم اکنون قابل خریداری است و همان طور که گفته شد، برای تمامی شخصیت‌ها، به غیر از Lachappa، لبا‌س‌هایی جدید را افزوده خواهد کرد.

از دیگر تغییرات جدید این بروزرسانی، می‌توان به اعمال تغییراتی جدید، در بخش رابط کاربری بازی اشاره کرد که بسیار پویا تر و جذاب تر از قبل ظاهر می‌شوند و تغییر رنگ لباس بازیکنان برای همه مقدور خواهد بود. در ادامه ۸ عدد Emote جدید به بازی اضافه شده است که می‌تواند در روابط کاربران تنوعی جدید ایجاد کند. Emote ها گزینه‌هایی هستند تا بازیکنان بتوانند با یکدیگر به صورت متنی در بازی ارتباط برقرار کنند.

این بروزرسانی، برخی از باگ‌های کوچک و آزار دهنده بازی را بر طرف خواهد کرد. برای مثال Counselor ها دیگر در رودخانه یا آب‌های کم عمق، جان خود را از دست نخواهند داد. شخصیت اصلی بازی یعنی جیسون، می‌تواند درب و پنجره‌ها و سطوح دفاعی چوبی را از بین ببرد و راه هجوم خود را به دیگر کاراکتر ها، هموار سازد.

عنوان Friday the 13th: The Game، هم اکنون برای سه پلتفرم رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان قابل خریداری می‌باشد. همچنین نسخه فیزیکی آن، در تاریخ ۱۳ اکتبر سال جاری مصادف با ۲۱ مهر ماه، منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa