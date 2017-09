قطعا بسیاری از طرفداران نسخه اول Ori علاقه دارند که شرکت Microsoft باندل ویژه بازی Ori and the Will of the Wisps برای کنسول Xbox One X را طراحی کند. با این حال فعلا خبری از این باندل نیست و به جای Microsoft، طرفداران بازی اقدام به شبیه‌سازی رویاهایشان کرده‌اند! به گزارش پردیس‌گیم، یکی از طرفداران بازی Ori با نام کاری XboxPope، چند تصویر فوق‌العاده زیبا از نسخه ویژه Xbox One X بر مبنا بازی Ori را منتشر کرده است.





با اینکه این تصاویر توسط یک طراح ساده ترسیم شده است اما باید اعتراف کنیم که طراحی زیبا، دلنشین و بسیار وسوسه‌انگیزی دارد و اگر واقعا Microsoft موفق به خلق باندلی مشابه با این تصاویر شود، قطعا به یکی از زیباترین باندل‌های Xbox One X تبدیل خواهد شد.





لازم بذکر است که Ori and the Will of the Wisps به عنوان ادامه‌ای بر نسخه پیشین، در نمایشگاه E3 معرفی شد. این بازی به طور انحصاری بر روی پلتفرم‌های Microsoft منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد که به مانند نسخه اول شاهد یک تجربه دلنشین، منحصربفرد و ارزشمند باشیم. همچنین نمایش معرفی Ori and the Will of the Wisps به عنوان سومین نمایش برتر E3 2017 از دید پردیس‌گیم برگزیده شد. در توصیف این بازی به قلم "پرهام آقاخانی" آمده است:

"Ori and the Will of the Wisps همان جادو و رویکرد شگفت‌آور نسخه قبل را در طراحی دارد و بی‌اغراق می‌توان گفت که این نسخه نیز از لحاظ قدرت طراحی هنری و خلق اتمسفر، یک مصداق بارز از توانایی‌های مدیوم گیم در خلق اثار هنری محسوب می‌شود."

در پایان دیدگاه شما در مورد این خبر چیست؟ اگر چنین باندلی به طور رسمی طراحی و تایید شود، آیا شما مایل به خریدش هستید؟

منبع متن: pardisgame