استودیو سازنده Everybody’s Gone to the Rapture موقتاً تعطیل شد

حال و روز استودیو سازنده بازی Everybody’s Gone to the Rapture یعنی چاینیز روم (The Chinese Room) وخیم بوده است و به دنبال آن، این استودیو به طور موقت تعطیل شده! به تازگی، دن پینچبک (Dan Pinchbeck) از روسای استودیو چاینیز روم اعلام کرده که کارمندان این استودیو به دنبال معرفی بازی So Let Us […]

حال و روز استودیو سازنده بازی Everybody’s Gone to the Rapture یعنی چاینیز روم (The Chinese Room) وخیم بوده است و به دنبال آن، این استودیو به طور موقت تعطیل شده!

به تازگی، دن پینچبک (Dan Pinchbeck) از روسای استودیو چاینیز روم اعلام کرده که کارمندان این استودیو به دنبال معرفی بازی So Let Us Melt جدیدترین عنوان این استودیو، از کار برکنار شده‌اند. او اعلام نکرده که این استودیو تعطیل شده، ولی گفته که این استودیو فعلاً در تاریکی خواهد بود. در آخرین پست از بلاگ مربوط به این استودیو، پینچبک توضیح داده که دلیل اتخاذ این تصمیم مسائل مالی، مسائل مربوط به سلامت کارکنان و استودیو و البته رهایی از استرس روزانه ناشی از حضور در یک استودیو کوچک بوده است. در یک مصاحبه با وبسایت یوروگیمر (Eurogamer) نیز او جزئیات بیشتری در مورد استراحت موقت این استودیو منتشر کرده است و در مورد شرایطی صحبت کرده که از نظر او، قابل قبول نبوده است:

“گاهی اوقات شما در شرایطی هستید که مجبور هستید کارهایی انجام دهید که در کوتاه مدت وحشتناک به نظر می‌رسند ولی در بلند مدت، به نفع شما تمام می‌شود. وقتی که شما به درستی از صحنه خارج شده‌اید، دیگر کار تمام است. خیلی سخت است که از آن حالت، دوباره به صحنه برگشت.”

به غیر از آن استرسی که در مورد آن صحبت شد، پینچبک اعلام کرده که از سال ۲۰۱۲ اداره چاینیز روم برای او و دیگر رئیس استودیو یعنی جسیکا کری (Jessica Curry) بیشتر به مانند یک مسابقه دوی سرعت سخت و پرفشار بوده است. او ادامه داده که هر دوی آن‌ها در این لحظه، سوخت‌شان تمام شده است. یکی از دلایل این مسئله ممکن است آن بوده باشد که دیگر کمتر ناشری مایل به سرمایه گذاری روی چاینیز روم بوده و به همین علت پینچبک اعلام کرده که دیگر علاقه‌ای به ساخت یک بازی شبیه‌ساز پیاده‌روی (Walking Simulator) ندارد. او گفته که این ژانر از بازی‌ها از لحاظ مکانیزم‌های گیم‌پلی به شدت غیرقابل‌ مانور هستند:

“بزرگ‌ترین مشکل شبیه‌سازهای پیاده‌روی آن است که شما به آن سیستم‌ها و مکانیزم‌هایی که می‌دانید درست است، دسترسی ندارید. ۹۰ درصد از اینگونه عناوین را اتمسفر آن‌ها تشکیل می‌دهد که یا درست از آب در می‌آید یا خیر. شما هم باید هرچه در توان دارید به کار ببندید تا آن درست از آب دربیاید. خیلی اوقات شما به این خاطر به کار ادامه می‌دهید چون به آن ایمان دارید.”

البته پینچبک در ادامه افزوده که ذائقه‎اش به عنوان یک گیمر چندان با سبک شبیه‌ساز پیاده‌روی همسو نیست و این یک دلیل بزرگ دیگر است برای آن که چرا او دیگر به فکر ساخت یک بازی دیگر با این سبک و سیاق نیست. او بیشتر به سبک نقش‌آفرینی و حتی شوتر اول شخص علاقه دارد، دو سبکی که به قول خودش در آن‎‌ها دارای مدرک دکتری است. او گفته که اگرچه چاینیز روم در حال بستن درب‎هایش در این مقطع است ولی او انتظار دارد که این مرحله تنها چند ماه به طول بینجامد. او در کنار جسیکا کری کار روی ۱۳th Interior را تا جایی که نیاز به یک تصمیم و حرکت دسته جمعی و تیمی باشد ادامه خواهد داد. او دوست دارد تا بازی Little Orpheus را نیز در آینده در دستور کار خود و تیم قرار دهد. در نهایت نیز پینچبک گفته که بسیاری از کارمندان چاینیز روم اکنون از لحاظ شغلی در امنیت هستند و به استخدام شرکت‌های دیگری در آمده‌اند.

منبع متن: gamefa